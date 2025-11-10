TP Hồ Chí Minh: Đất nền 1,3 tỷ đồng hấp dẫn nhà đầu tư

Đất nền có giá "ngã cây" này đến từ dự án Alana City, tọa lạc tại xã Phước Hòa, khu vực đang phát triển mạnh mẽ, có vị trí giao thương thuận tiện và được xem là tâm điểm khu Đông Bắc TP.HCM.

Dự án sở hữu vị trí đắc địa ngay mặt tiền ĐT741, kết nối trực tiếp với cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành. Khi tuyến cao tốc này thông xe, thời gian di chuyển từ Alana City đến trung tâm thành phố chỉ còn khoảng 40 phút.

Xung quanh Alana City hiện có 19 khu công nghiệp và cụm công nghiệp với hơn 96.000 công nhân và chuyên gia đang sinh sống, làm việc. Trong tương lai, khi mở rộng quy mô các khu công nghiệp dịch chuyển từ Vành đai 3, khu vực này dự kiến sẽ tăng dân số cơ học lên khoảng 500.000 lao động cùng 150.000 chuyên gia, kỹ sư, kéo theo nhu cầu khổng lồ về lưu trú, thương mại, giáo dục và y tế.

Đây cũng là khu vực được hưởng lợi trực tiếp từ chuỗi siêu dự án hạ tầng như Vành đai 3, Vành đai 4 và tuyến tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng, bên cạnh cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành. Khi các tuyến giao thông huyết mạch này đi vào hoạt động, khu vực sẽ trở thành trung tâm logistics mới của miền Nam.

Xung quanh dự án tập trung nhiều KCN lớn của miền Nam như VSIP 2, VSIP 3, Mỹ Phước, Bàu Bàng, Tân Bình mở rộng,... (Ảnh: Grand M)

Alana City do Phương Trường An Group – một doanh nghiệp có tiềm lực tài chính và kinh nghiệm phát triển dự án làm Chủ đầu tư. Hướng đến kiến tạo khu đô thị kiểu mẫu trẻ đáng sống bậc nhất khu vực, đáp ứng nhu cầu ở thực của chuyên gia và lao động kỹ thuật cao, Phương Trường An Group đã đầu tư hạ tầng chuẩn chỉnh với 39++ tiện ích phục vụ cư dân bao gồm: nhà trẻ, trường học, khu sinh hoạt cộng đồng, công viên trung tâm cùng các khu thương mại sầm uất, sôi động.

Với quy mô 41,9 ha, Alana City cung cấp ra thị trường 2.760 sản phẩm đất nền và nhà phố với diện tích đa dạng từ 60–120m², đáp ứng nhu cầu an cư và cũng là sản phẩm đầu tư "vừa túi tiền".

Hình ảnh phối cảnh các sản phẩm liền kề công viên trung tâm của dự án Alana City (Ảnh: Grand M)

Đáng chú ý, tháng 8/2025, Chủ đầu tư công bố đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính với các cơ quan chức năng và đáp ứng đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật. Điều này hết sức quan trọng bởi nhiều thập niên qua, dù phân khúc đất nền tại Bình Dương (cũ), trong đó có Phú Giáo, đều rất hấp dẫn về giá, nhưng đa số dự án vướng pháp lý; những dự án có pháp lý minh bạch, sổ đỏ từng block như Alana City rất hiếm hoi.

Sở hữu quỹ đất sạch, pháp lý chuẩn, sản phẩm hấp dẫn và giàu tiềm năng song giá đất nền tại Alana City dự kiến rất vừa túi tiền của người mua để ở cũng như đầu tư.

Theo tiết lộ của Grand M – Đơn vị phân phối & tiếp thị dự án, giá đất nền tại Alana City chỉ từ 1,3 tỷ đồng/ nền. Đây là mức giá siêu mềm và hấp dẫn trong bối cảnh các khu vực khác trong vùng như Tân Uyên, Thuận An, Dĩ An (Bình Dương cũ), mức giá đều đã cao hơn gấp nhiều lần sau khi sáp nhập vào TP.HCM.

"Chỉ với 1,3 tỷ đồng đã có thể sở hữu nhà và hộ khẩu TP.HCM – siêu đô thị đầu tiên của Việt Nam và là đô thị lớn thứ 4 Đông Nam Á. Đây gần như là cơ hội sinh lời có "một không hai" cho các nhà đầu tư tiên phong dịch chuyển dòng tiền về các khu vực còn đang là "vùng trũng về giá", đón đầu biên độ tăng giá "khủng" khi các dự án hạ tầng trọng điểm dần hoàn thiện", ông Trần Đức – Giám đốc Dự án Grand M khẳng định.

Theo kinh nghiệm của đại diện Grand M, đầu tư đón sóng hạ tầng chưa bao giờ là sai, ở tất cả các thị trường, các nhà đầu tư xuống tiền khi hạ tầng còn đang triển khai và chốt lời khi hạ tầng hoàn thiện, chưa một nhà đầu tư nào "mất tiền" khi đón đúng sóng hạ tầng.

"Các dự án hạ tầng mà Alana City được hưởng lợi trực tiếp đang hối hả về đích đúng hẹn, trước tiên là đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hòa sẽ thông xe từ tháng 11/2025, Vành Đai 3 qua địa phận khu Đông TP.HCM tới ngã tư Tân Vạn sẽ thông xe tháng 12/2025 và toàn tuyến qua địa bàn Bình Dương (cũ) cũng sẽ được thông xe vào 30/04/2026. Đây là thời điểm vàng để các nhà đầu tư đón sóng hạ tầng với suất đầu tư rẻ nhất thị trường miền Nam và cơ hội tăng giá cao nhất thị trường trong thời gian ngắn. Biên độ tăng giá dự án Alana City có thể tới 30-50%", ông Trần Đức nhận định.

Cư dân Alana City được hưởng lợi thế từ hệ thống hạ tầng và tiện ích đồng bộ bao quanh (Ảnh: Grand M)

Hiện hạ tầng khu đô thị Alana City đang được đẩy nhanh tiến độ, đủ điều kiện để giới thiệu dự án tới người mua nhà, đáp ứng nhu cầu nhà ở thực dành cho chuyên gia, lao động kỹ thuật cao và công nhân các khu công nghiệp cận kề.

Đây cũng là dự án được kỳ vọng trở thành điểm sáng trên thị trường, đón đầu dòng tiền của nhà đầu tư bất động sản miền Bắc đang chảy về phía Nam, theo khảo sát của Hội Môi giới BĐS Việt Nam (VARS).