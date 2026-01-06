Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

TP Hồ Chí Minh triển khai Sàn giao dịch công nghệ giai đoạn mới

06-01-2026 - 14:45 PM | Kinh tế số

UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án "Sàn giao dịch công nghệ thành phố giai đoạn mới".

Theo Quyết định được phê duyệt, “Sàn Giao dịch công nghệ Thành phố giai đoạn mới” có tên tiếng Anh là Innovation Partnership and Technology Transfer Portal (Techport), đặt trụ sở tại số 79 Trương Định, phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh, với bộ máy nhân sự tinh gọn gồm 15 người, tổ chức theo các nhóm chức năng về phát triển mạng lưới đối tác, xúc tiến và tư vấn chuyển giao công nghệ, cùng công tác thông tin - truyền thông.

Sàn giao dịch được tổ chức và vận hành theo mô hình kết hợp trực tiếp và trực tuyến, cung cấp đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ giao dịch, từ tiếp nhận nhu cầu công nghệ, chào mua - chào bán, tư vấn và môi giới, đến thẩm định, định giá, hỗ trợ đàm phán, ký kết hợp đồng và theo dõi sau chuyển giao.

Theo lộ trình đến năm 2030, Sàn Giao dịch công nghệ TP Hồ Chí Minh phấn đấu kết nối thông tin cung - cầu công nghệ cho tối thiểu 1.500 lượt doanh nghiệp và cá nhân mỗi năm; hỗ trợ ký kết ít nhất 50 hợp đồng chuyển giao công nghệ hoặc mua bán thiết bị mỗi năm; đồng thời nâng tỷ lệ công nghệ có hồ sơ sở hữu trí tuệ rõ ràng và được định giá độc lập lên trên 70%.

Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh được giao chủ trì việc thành lập và vận hành Sàn giao dịch công nghệ giai đoạn mới trên nền tảng sàn hiện có. Đơn vị trực tiếp quản lý và vận hành Sàn là Trung tâm Thông tin, Thống kê và Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.

Theo Minh Hằng

VTV

