TP Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất lần đầu, áp dụng từ 2026

UBND TP Hồ Chí Minh đã phê duyệt dự án điều tra giá đất với hơn 7.500 tuyến, đoạn đường. Khoảng 27.000 phiếu khảo sát sẽ được triển khai, chia theo 4.565 tuyến khu vực 1 và 2.940 tuyến khu vực 2, đồng thời bổ sung các tuyến mới phát sinh. Mỗi vị trí đất sẽ được thu thập dữ liệu thị trường qua ba phiếu điều tra.

TP Hồ Chí Minh sẽ tổng hợp, phân tích và đánh giá kết quả để hình thành bảng giá đất theo khu vực, vị trí.

Khảo sát được tiến hành theo từng loại đất và đơn vị hành chính, từ cấp xã đến toàn thành phố, để xác định chính xác loại, khu vực và vị trí đất. Dữ liệu này là cơ sở lập bảng giá đến từng thửa đất, dựa trên vùng giá trị và thửa đất chuẩn.

Sau khi hoàn tất, TP sẽ tổng hợp, phân tích và đánh giá kết quả để hình thành bảng giá đất theo khu vực, vị trí. Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh được giao chủ trì, phối hợp cùng các sở ngành, Cục Thuế, Viện Nghiên cứu phát triển, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, Ủy ban MTTQ cùng UBND các cấp.

Hiện trên địa bàn TP vẫn tồn tại ba bảng giá đất gồm: Quyết định 79 của TP Hồ Chí Minh, Quyết định 63 của tỉnh Bình Dương cũ và Quyết định 26 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ.