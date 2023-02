TPBank lùi ngày trả cổ tức bằng tiền mặt

Cụ thể, TPBank lùi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để chi trả cổ tức từ ngày 21/2/2023 sang 21/3/2023. Ngày thanh toán thay đổi sang 3/4 thay vì 3/3. Lý do điều chỉnh là để rà soát và hoàn thiện các thủ tục nội bộ của ngân hàng.



Trước đó, TPBank đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chia cổ tức trong năm 2023. Đại hội đồng cổ đông TPBank đã thông qua phương án trả cổ tức 25% bằng tiền mặt, với tỷ lệ tán thành đạt 77,69%.

Theo kế hoạch, TPBank sẽ thực hiện trả cổ tức 2.500 đồng/cổ phiếu. Với gần 1,582 tỷ cổ phiếu đang lưu hành và không có cổ phiếu quỹ, ước tính TPBank sẽ chi khoảng 3.955 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Nguồn chi trả sẽ lấy từ lợi nhuận chưa phân phối còn đến năm 2021, sau khi trích lập các quỹ theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán.

Về kết quả kinh doanh năm 2022, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế ước đạt 7.828 tỷ đồng, tương đương tăng khoảng 30% so với năm 2021. Tổng tài sản của ngân hàng tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm trước, cán mốc gần 329 nghìn tỷ đồng. Tổng thu nhập hoạt động của TPBank trong năm nay đạt trên 15.600 tỷ đồng, tăng hơn 15,5% so với năm 2021. Lãi thuần từ dịch vụ đạt khoảng 2.700 tỷ đồng, tăng gần 75% so với cùng kỳ.