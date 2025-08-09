Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TPHCM có tân Phó Chủ tịch UBND

09-08-2025 - 10:55 AM | Xã hội

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, vừa nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lễ trao quyết định được UBND TPHCM tổ chức vào sáng 9/8, trước khi diễn ra phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8/2025.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được gửi lời chúc mừng Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường.

Chủ tịch UBND TPHCM mong muốn tân Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường cùng Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP HCM, lãnh đạo UBND TPHCM đoàn kết, phát huy ưu điểm, kinh nghiệm đã tích lũy được để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và thành phố giao phó.

TPHCM có tân Phó Chủ tịch UBND- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM đối với ông Nguyễn Mạnh Cường.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Minh Cường bày tỏ niềm vinh dự khi được Trung ương và lãnh đạo TPHCM tín nhiệm giao phó trọng trách. Ông nhìn nhận công việc mới là vô cùng nặng nề và mới mẻ, đặc biệt trong bối cảnh yêu cầu phát triển của thành phố hiện tại theo kỳ vọng của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Vị tân Phó Chủ tịch UBND TPHCM cam kết sẽ cầu thị, nỗ lực lắng nghe, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo UBND TPHCM, Ban Thường vụ Đảng ủy và các ban ngành của TPHCM, nhằm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Ông Cường mong muốn Chủ tịch UBND TPHCM, lãnh đạo Thường trực UBND thành phố, Ủy viên UBND TPHCM và lãnh đạo các sở, ngành hỗ trợ, đồng hành để ông có thể hoàn thành nhiệm vụ, qua đó góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của thành phố trong giai đoạn tới.

TPHCM có tân Phó Chủ tịch UBND- Ảnh 2.

Thường trực UBND TPHCM chúc mừng ông Nguyễn Mạnh Cường

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Với việc ông Nguyễn Mạnh Cường trở thành Phó Chủ tịch UBND TPHCM, bộ máy lãnh đạo của UBND TPHCM hiện nay gồm Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và 7 Phó Chủ tịch gồm: ông Nguyễn Lộc Hà, ông Nguyễn Văn Thọ, ông Nguyễn Văn Dũng, bà Trần Thị Diệu Thúy, ông Bùi Xuân Cường, ông Bùi Minh Thạnh và ông Nguyễn Mạnh Cường.

Ông Nguyễn Mạnh Cường sinh năm 1979, quê quán tỉnh An Giang. Ông có trình độ Thạc sĩ kinh tế, cử nhân Kế toán kiểm toán, cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi được bầu giữ cương vị mới, ông Cường đã kinh qua nhiều vị trí công tác tại TPHCM như: Bí thư Thành đoàn, Bí thư Quận ủy Thủ Đức (cũ), Bí thư Quận ủy Quận 5, Chánh Văn phòng Thành ủy và Trưởng Ban Dân vận Thành ủy

Theo Anh Nhàn

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không được yêu cầu người dân cung cấp bản giấy khi đã tích hợp trên VNeID

Không được yêu cầu người dân cung cấp bản giấy khi đã tích hợp trên VNeID Nổi bật

Miền Bắc nắng nóng gay gắt, đề phòng dông nhiệt chiều tối

Miền Bắc nắng nóng gay gắt, đề phòng dông nhiệt chiều tối Nổi bật

Khó khăn dạy 2 buổi/ngày, chi phí giáo dục sẽ tăng?

Khó khăn dạy 2 buổi/ngày, chi phí giáo dục sẽ tăng?

10:08 , 09/08/2025
Công an Hà Nội công khai số điện thoại 19 Đội trưởng Cảnh sát giao thông

Công an Hà Nội công khai số điện thoại 19 Đội trưởng Cảnh sát giao thông

10:05 , 09/08/2025
Công chức cấp xã thời mô hình 2 cấp: '5 đúng – 3 không – 2 chủ động'

Công chức cấp xã thời mô hình 2 cấp: '5 đúng – 3 không – 2 chủ động'

09:49 , 09/08/2025
Sau cuộc điện thoại với vợ, nam tài xế bất ngờ trúng độc đắc: Ngỡ ngàng tổng giải thưởng

Sau cuộc điện thoại với vợ, nam tài xế bất ngờ trúng độc đắc: Ngỡ ngàng tổng giải thưởng

09:28 , 09/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên