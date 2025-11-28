TPHCM: Cử tri kiến nghị xoá dự án khu đô thị "treo" gần 30 năm

Sở Xây dựng TPHCM vừa có công văn trả lời ý kiến cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2 HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kiến nghị xóa dự án

Trong đó, cử tri Phạm Văn Bao (ấp 10 xã Bình Lợi), cử tri Huỳnh Văn Tiền (ấp 11 xã Bình Lợi), cử tri Huỳnh Quốc Danh (ấp 10 xã Bình Lợi) cùng phản ánh dự án Khu đô thị Sing Việt "treo" 28 năm.

Dự án khu đô thị Sing Việt (huyện Bình Chánh cũ) "treo" 28 năm Ảnh: PHAN ANH

"Dự án Khu đô thị Sing Việt kéo dài hơn 28 năm ảnh hưởng đến đời sống người dân, chúng tôi đã phản ánh đến nhiều cấp nhưng vẫn chưa giải quyết triệt để" - cử tri Phạm Văn Bao nêu ý kiến.

Theo đó, cử tri đề nghị xác định rõ dự án này còn thực hiện hay không, chủ đầu tư là ai để người dân được rõ, tháo gỡ dự án treo, ổn định đời sống người dân. Đồng thời, kiến nghị cấp thẩm quyền chỉ đạo quyết liệt hơn về dự án này để bảo vệ quyền lợi người dân. Thậm chí, cử tri kiến nghị xóa dự án này vì "treo" quá lâu.

Trả lời ý kiến cử tri, Sở Xây dựng TPHCM cho biết đến nay, Công ty TNHH Đô thị Sing Việt chưa nộp hồ sơ dự án khu đô thị Sing Việt tại Sở Xây dựng.

Qua rà soát, Sở Xây dựng được biết dự án khu đô thị Sing Việt do Công ty TNHH Đô thị Sing Việt làm chủ đầu tư đã được UBND TPHCM cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 411043001956, chứng nhận thay đổi lần thứ 6 ngày 27-10-2014 (thời gian hoạt động của dự án đến ngày 6-12-2049).

Cam kết đồng hành cùng người dân

Vừa qua, trước kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa X, Tổ đại biểu Quốc hội TPHCM số 8 đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri tiếp tục phản ánh dự án khu đô thị Sing Việt. Trong đó, cử tri Nguyễn Thị Mao cho biết gia đình đã giao đất từ nhiều năm, nhưng khu tái định cư vẫn chưa có. Trong khi đó, nhiều người dân giờ đã cao tuổi chẳng biết còn sống được bao lâu để chờ dự án này hoàn thành.

Phản hồi ý kiến cử tri, ông Phùng Quốc Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Lợi, cho biết chính quyền địa phương đã tổ chức đối thoại với 34 hộ dân có đất liên quan dự án. Theo ông, thời gian qua đã có những tín hiệu khả quan khi chủ đầu tư cam kết đẩy nhanh tiến độ và thực hiện dự án tái định cư.

Theo đó, Công ty TNHH Đô thị Sing Việt đã tạm ứng 30 tỉ đồng cho Ban bồi thường giải phóng mặt bằng, đồng thời bố trí địa điểm làm việc để tiếp xúc với người dân.

Ông Phùng Quốc Việt nói UBND xã cam kết sẽ đồng hành với người dân. "Thẩm quyền đến đâu, trách nhiệm đến đâu thì 'đeo bám' cùng bà con đến đó" – ông Việt nói.