TP.HCM đầu tư gần 1.000 tỷ đồng xây nhà ở xã hội cho hộ dân bị giải tỏa

08-08-2025 - 15:14 PM | Bất động sản

TP.HCM khởi công dự án nhà ở xã hội phường Bình Thạnh, phục vụ tái định cư hơn 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm.

Sáng nay 8/8, TP.HCM tổ chức lễ khởi công dự án Nhà ở xã hội số 4 Phan Chu Trinh (quận Bình Thạnh cũ). Công trình được kỳ vọng góp phần giải quyết nhu cầu tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án nạo vét, cải tạo môi trường và xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm, đồng thời đáp ứng mục tiêu phát triển nhà ở xã hội của thành phố.

Lễ khởi công dự án nhà ở xã hội với tổng đầu tư gần 1.000 tỷ đồng.

Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 12.099 m², gồm 3 khối chung cư B1, B2, B3 cao 20 tầng với tổng cộng 864 căn hộ, diện tích từ 40 – 76 m², bố trí linh hoạt từ 1 đến 3 phòng ngủ. Công trình tích hợp tiện ích thương mại, dịch vụ, khu sinh hoạt cộng đồng, công viên cây xanh, cảnh quan, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và tạo môi trường sống văn minh, hiện đại.

Ngoài hạng mục chính, dự án còn đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật gồm giao thông nội bộ, hệ thống cấp – thoát nước, cấp điện, phòng cháy chữa cháy, công nghệ thông tin và camera giám sát. Tổng mức đầu tư gần 997,4 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027.

TP.HCM vừa khởi công dự án nhà ở xã hội 864 căn tại phường Bình Thạnh, phục vụ tái định cư cho cả nghìn hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường cho biết, sau khi hợp nhất, chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội của TP.HCM giai đoạn 2021 – 2030 (theo giao của Thủ tướng cho 3 địa phương trước đây là TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu) là hoàn thành 199.400 căn.

Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến hoàn thành khoảng 18.000 căn; giai đoạn 2026 - 2030 cần hoàn thành thêm 181.400 căn. Đây là khối lượng rất lớn, đòi hỏi sự nỗ lực cao để đáp ứng yêu cầu phát triển nhà ở xã hội của thành phố và cả nước.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết thêm, dự án tại số 4 Phan Chu Trinh có quy mô 3 khối nhà cao 20 tầng, tổng cộng 864 căn hộ diện tích từ 40 - 76 m², đáp ứng tiêu chí bố trí cho người dân đủ điều kiện hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Công trình không chỉ góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội mà còn trực tiếp phục vụ tái định cư cho hơn 1.030 hộ dân phải di dời trong tổng số hơn 2.000 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án rạch Xuyên Tâm , trong đó nhiều hộ không đủ điều kiện bố trí nền đất hoặc căn hộ tái định cư sẽ được xem xét bố trí tại đây.

Ngoài phục vụ tái định cư, dự án còn góp phần hoàn thiện hạ tầng, không gian đô thị theo quy hoạch tại khu vực, đồng bộ với dự án cải tạo, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng và cơ chế hoàn trả chi phí cho nhà đầu tư.

Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị của chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, nhà thầu, kỹ sư, công nhân, đồng thời đề nghị các bên phối hợp chặt chẽ để công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, đáp ứng yêu cầu về an sinh xã hội của thành phố.

Theo Lương Ý/VTC News

VTC News

