TPHCM giao thẩm quyền lập quy hoạch đô thị, nông thôn cho cấp xã

12-08-2025 - 21:35 PM | Bất động sản

Ngày 12-8, Sở Xây dựng TPHCM có văn bản gửi UBND 168 phường, xã cùng các tổ chức, cá nhân liên quan, hướng dẫn hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn.

TPHCM giao thẩm quyền lập quy hoạch đô thị, nông thôn cho cấp xã- Ảnh 1.

Theo hướng dẫn:

Quy hoạch thuộc ranh giới từ 2 đơn vị hành chính cấp xã trở lên , hoặc hình thành đô thị có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương do UBND TPHCM tổ chức lập; cơ quan thẩm định là Sở Xây dựng và cơ quan phê duyệt là UBND TPHCM.

Quy hoạch trong ranh giới 1 đơn vị hành chính cấp xã thuộc đô thị đặc biệt, đô thị loại I hoặc đô thị mới có dân số tương đương đô thị loại I, do UBND cấp xã tổ chức lập, cơ quan thẩm định là Sở Xây dựng và UBND TPHCM phê duyệt.

Quy hoạch trong ranh giới 1 đơn vị hành chính cấp xã thuộc đô thị loại II, III, IV, V; không thuộc khu vực có ý nghĩa đặc biệt về chính trị, văn hóa, lịch sử, an ninh… do UBND cấp xã lập quy hoạch, Phòng Kinh tế/ Kinh tế Hạ tầng và đô thị thẩm định và UBND cấp xã phê duyệt quy hoạch.

Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch được thực hiện theo Điều 16 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, gồm 10 bước: Công tác chuẩn bị, đưa vào Danh mục dự án quy hoạch; Lựa chọn tổ chức tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch (nếu có); Lập nhiệm vụ quy hoạch; Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch; Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch; Lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch; Lập quy hoạch; Thẩm định quy hoạch; Phê duyệt quy hoạch; Công bố quy hoạch, cập nhật cơ sở dữ liệu quy hoạch của TPHCM.

Theo Thanh Hiền

Sài Gòn Giải phóng

