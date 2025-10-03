TP.HCM khát nguồn cung, căn hộ pháp lý minh bạch lên ngôi

Thị trường thiếu nguồn cung, người mua lo ngại pháp lý

Đông Bắc TP.HCM đang vươn mình mạnh mẽ, trở thành tâm điểm đầu tư nhờ loạt công trình hạ tầng trọng điểm đang tăng tốc triển khai như tuyến Metro Suối Tiên – Thủ Dầu Một, đường Vành đai 3, cao tốc Mỹ Phước – Tân Vạn cùng các trục quốc lộ huyết mạch.

Trong khi hạ tầng liên tục bứt phá, nguồn cung nhà ở tại khu vực này lại chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế ngày càng gia tăng. Làn sóng dân cư dịch chuyển, đặc biệt là các gia đình trẻ và đội ngũ chuyên gia về làm việc, khiến nhu cầu an cư trở nên cấp thiết. Song thị trường lại thiếu vắng những dự án có thể nhanh chóng cung ứng sản phẩm phù hợp, pháp lý rõ ràng, hạ tầng đồng bộ và có thể dọn vào ở ngay.

Hạ tầng Đông Bắc TP.HCM đang tăng tốc khiến BĐS "nóng" lên từng ngày

Sau khi sáp nhập, hiện TPHCM có quy mô dân số 14 triệu dân, vẫn giữ vị trí đông dân nhất cả nước. Riêng phường Tân Đông Hiệp có mật độ dân số cao top 3 với quy mô 120,000 người. Tuy nhiên, theo công bố của Savills Việt Nam hồi tháng 7, thị trường bất động sản TP.HCM trong quý 2/2025 vẫn đang thiếu hụt nguồn cung trầm trọng. Thành phố đặt mục tiêu phát triển khoảng 235.000 căn nhà mới trong giai đoạn 2021-2025 nhưng mới thực hiện được 24% chỉ tiêu và còn thiếu hụt khá nhiều nguồn cung căn hộ 179.000 căn. Vì lý do đó, đầu tư hạ tầng tại khu vực Đông Bắc mở ra không gian phát triển đô thị là giải pháp cần thiết và cấp bách ngay trong lúc này.

"Gia đình tôi mới chuyển vào Bình Dương (cũ) từ đầu năm, dự định mua một căn hộ trả góp để an cư mà thấy khá nhiều dự án bị treo và không làm được sổ hồng. Kinh tế cũng không quá dư dả nên tôi vẫn hy vọng tìm được một dự án đủ khiến mình an tâm về pháp lý, sau này có bán đi và dịch chuyển thì thanh khoản vẫn tốt", chị T. Xuân (quê Ninh Bình) chia sẻ.

Trong bối cảnh ấy, sự xuất hiện của dự án Fenica của chủ đầu tư Công ty TNHH Đầu tư Dự án Phượng Hoàng với 579 căn hộ tại đường Trần Quang Diệu, Phường Tân Đông Hiệp nổi bật như một "điểm sáng" mới, không chỉ góp phần "giải khát" nguồn cung căn hộ cho thị trường mà còn mở ra cơ hội an cư bền vững và đầu tư sinh lợi hấp dẫn tại trung tâm phát triển năng động bậc nhất Đông Bắc TP.HCM. Vậy đâu là lý do tạo nên sức hút cho dự án này?

Bảo chứng từ pháp lý chuẩn chỉnh, minh bạch

Được phát triển bởi liên minh Dalat Realco (DLR) và Công ty TNHH Đầu tư Dự án Phượng Hoàng, Fenica mang đến lợi thế hiếm có trên thị trường: chủ đầu tư tiềm lực vững vàng và cam kết tiến độ rõ ràng, giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm. Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều dự án còn vướng mắc, Fenica khẳng định vị thế khác biệt khi pháp lý đã hoàn thiện, bảo đảm quyền sở hữu lâu dài. Vì thế, mỗi căn hộ không chỉ là chốn an cư, mà còn là tài sản tích sản an toàn, bền vững và có tiềm năng gia tăng giá trị theo thời gian.

Ông Lưu Quang Tiến - Trưởng phòng R&D đơn vị phát triển Bất động sản NK Properties chia sẻ: "Ở bất cứ giai đoạn nào, căn hộ có pháp lý minh bạch luôn là hàng hóa được săn đón, bởi đây là yếu tố quyết định thanh khoản và giá trị thực."

Dự án Fenica với pháp lý minh bạch, giao thông thuận lợi hứa hẹn thu hút khách hàng

Hạ tầng và khu dân cư hiện hữu: bảo chứng cho giá trị sống và tiềm năng đầu tư

Nếu pháp lý minh bạch là yếu tố tạo niềm tin, thì hạ tầng và môi trường sống hiện hữu chính là bảo chứng cho giá trị gia tăng bền vững của dự án. Fenica nằm ở vị trí cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM, nơi hạ tầng giao thông đã hình thành rõ nét với cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn, Quốc lộ 1K cùng tuyến Vành đai 3 dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Sự cộng hưởng của hệ thống metro trong tương lai, với tuyến Metro Suối Tiên - Thủ Dầu Một dài 29,01 km và Metro số 2 từ Thủ Dầu Một đến TP.HCM dài 21,87 km, càng củng cố thêm vị thế chiến lược cho khu vực. Cư dân chỉ mất vài phút tới vài chục phút để di chuyển đến trung tâm kinh tế, thương mại và các khu công nghiệp lớn.

Bên cạnh đó, khu vực xung quanh Fenica đã phát triển như một đô thị hoàn chỉnh với đầy đủ tiện ích từ trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại đến chợ truyền thống, đáp ứng ngay lập tức nhu cầu sinh hoạt thường nhật của cư dân. Đây không phải là dự án nằm trên giấy, chờ hạ tầng tương lai để định giá, mà hiện hữu giữa cộng đồng dân cư sầm uất, nơi người mua có thể dọn vào sinh sống ngay sau khi sở hữu.

Chính sự kết hợp của hạ tầng hiện đại và khu dân cư ổn định đã tạo ra một giá trị kép: với người mua ở thực, đó là sự an tâm tận hưởng cuộc sống tiện nghi; với nhà đầu tư, đó là cơ hội khai thác cho thuê hoặc bán lại dễ dàng nhờ nhu cầu ở thực đang tăng cao và nguồn cung thị trường ngày càng hạn chế.

Khu vực xung quanh phát triển như một đô thị hoàn chỉnh, người mua dự án Fenica có thể dọn vào ở ngay khi sở hữu

Fenica có tổng cộng 579 sản phẩm, phần lớn là căn hộ diện tích vừa và nhỏ chiếm hơn 85% số lượng, tập trung vào loại hình một đến hai phòng ngủ. Đây chính là phân khúc đang được ưa chuộng nhất hiện nay khi vừa phù hợp khả năng tài chính của đại đa số gia đình trẻ, vừa đáp ứng nhu cầu ở thực lẫn cho thuê.

Với quy mô hợp lý và đủ sức tạo dấu ấn, Fenica được kỳ vọng góp phần đáng kể trong việc giải tỏa cơn khát nhà ở tại khu vực và hứa hẹn trở thành "nam châm" thu hút người mua với dòng sản phẩm căn hộ pháp lý minh bạch, hạ tầng kết nối đồng bộ và môi trường sống hiện hữu.