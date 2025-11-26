TP.HCM lên kế hoạch đấu giá 7 lô đất Khu đô thị mới Thủ Thiêm

UBND TP.HCM vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP về đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.



Theo đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được giao Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) chủ trì, chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch đấu giá chi tiết các lô đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Sau khi có kế hoạch phải báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP và Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho ý kiến về chủ trương tổ chức đấu giá năm 2026 đối với các lô đất đã hoàn thiện kết nối giao thông xung quanh.

Các lô đất đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đủ điều kiện tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 125 Luật Đất đai năm 2024 gồm:

Lô đất 3-8, 3-9, 3-12 trong Khu chức năng số 3 và Lô đất 7-1, 7-17 trong Khu chức năng số 7; Lô đất 1-12 trong Khu chức năng số 1; Lô đất 4-21 trong Khu chức năng số 4.

Chủ tịch UBND TP còn giao UBND phường An Khánh và Ban Quản lý Phát triển đô thị TP khẩn trương hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với lô đất 1-20 để Sở NN&MT, Trung tâm Phát triển quỹ đất có cơ sở đề xuất kế hoạch đấu giá theo quy định.

Một số lô đất tại Thủ Thiêm dự kiến được đấu giá lại

Đồng thời hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật và báo cáo đề xuất UBND TP phương thức đầu tư đối với hai lô đất (3-17 trong Khu chức năng số 3 và 5-3 trong Khu chức năng số 5) theo quy định.

Sở Tài chính được giao lập danh mục kêu gọi đầu tư, thực hiện đấu thầu dự án có sử dụng đất đối với các lô đất thuộc Khu phức hợp thể thao, giải trí tại Khu chức năng số 2c và 03 lô đất (8-1, 8-2, 8-3) thuộc dự án Khu lâm viên sinh thái.

Trong 7 lô đất trên, các lô đất 3-8, 3-9, 3-12 thuộc khu chức năng số 3 đã từng được thành phố mang ra đấu giá vào tháng 12/2021.

Theo đó, lô đất 3-8 rộng hơn 8.500m2 đã được bán đấu giá thành công với mức giá 4.000 tỷ đồng. Lô đất 3-9 có diện tích 5.009,1m2 được đấu giá thành với mức giá 5.026 tỷ đồng. Còn lô đất 3-12, có diện tích 10.059,7m2, được đấu trúng với giá chốt là 24.500 tỷ đồng.

Tuy nhiên sau khi trúng đấu giá thì các công ty mua đấu giá đã lần lượt bỏ "cọc".