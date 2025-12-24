TPHCM: Miễn tiền thuê đất cho sản xuất, kinh doanh

UBND TPHCM vừa gửi HĐND TPHCM tờ trình về quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư trên địa bàn thành phố.

5 mức ưu đãi

TPHCM xây dựng chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với các dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, đối với dự án thuộc danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn xã hội hóa do Thủ tướng Chính phủ quyết định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất được chia thành 5 mức.

Một, miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê đối với dự án sản xuất, kinh doanh thuộc danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư, đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn đặc khu Côn Đảo.

Hai, miễn 20 năm tiền thuê đất đối với dự án sản xuất, kinh doanh thuộc danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn phường Phú Mỹ, phường Tân Thành, phường Tân Phước, phường Tân Hải, xã Châu pha, xã Ngãi giao, xã Bình Giã, xã Kim Long, xã Châu Đức, xã Xuân Sơn, xã Nghĩa Thành, xã Hòa Hiệp, xã Bình Châu, xã Hồ Tràm, xã Xuyên Mộc, xã Hòa Hội, xã Bàu Lâm; dự án sản xuất, kinh doanh được đầu tư tại địa bàn đặc khu Côn Đảo.

Ba, miễn 15 năm tiền thuê đất đối với dự án sản xuất, kinh doanh thuộc danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư tại các địa bàn (trừ địa bàn nêu trên)

Cùng với đó là dự án sản xuất, kinh doanh thuộc danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn các phường, xã nêu trên.

Bốn, miễn 10 năm tiền thuê đất đối với dự án sản xuất, kinh doanh đầu tư tại địa bàn các phường, xã nêu trên.

Năm, miễn 6 năm tiền thuê đất đối với dự án sản xuất, kinh doanh thuộc danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư được đầu tư tại các địa bàn (trừ các phường, xã, đặc khu nêu trên).

Bên cạnh đó, TPHCM cũng miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê đất đối với dự án phi lợi nhuận được đầu tư trên địa bàn thành phố.

Đồng bộ chế độ ưu đãi

Chế độ ưu đãi này cụ thể hóa Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 103/2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất tiền thuê đất được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 291/2025.

Trước sáp nhập, HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Nghị quyết 05/2025 quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất theo từng khu vực, lĩnh vực đối với dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư (ngành, nghề ưu đãi đầu tư) hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư.

HĐND tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết số 04/2025 quy định về chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất trên địa bàn.

TPHCM trước sáp nhập chưa ban hành nghị quyết về nội dung này.

Lần này, TPHCM xây dựng chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trên địa bàn TPHCM sau sáp nhập.

UBND TPHCM đề xuất chế độ ưu đãi theo 5 mức như Nghị quyết 05/2025 của HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.