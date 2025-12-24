Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường nhà riêng lẻ Hà Nội: Quan tâm giảm, giá vẫn leo thang

24-12-2025 - 10:04 AM | Bất động sản

Dù thị trường bất động sản năm 2025 bước vào giai đoạn phục hồi, phân khúc nhà ở riêng lẻ tại Hà Nội lại ghi nhận một nghịch lý đáng chú ý khi mức độ quan tâm sụt giảm nhưng giá bán vẫn tăng mạnh.

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, so với quý I/2023, mức độ quan tâm đến bất động sản bán trên toàn quốc đã tăng trở lại trong năm 2025, đi cùng xu hướng giá tiếp tục đi lên tại những khu vực có nhu cầu ở thực hoặc được hưởng lợi từ đầu tư hạ tầng.

Đáng chú ý, phân khúc nhà riêng lẻ tại Hà Nội lại diễn biến ngược với quy luật cung – cầu thông thường. Dù mức độ quan tâm giảm, giá rao bán vẫn tăng trên hầu hết các khu vực.

Phân khúc nhà ở riêng lẻ tại Hà Nội lại ghi nhận một nghịch lý đáng chú ý khi mức độ quan tâm sụt giảm nhưng giá bán vẫn tăng mạnh.

Đến quý IV/2025, các khu vực trung tâm như Hà Đông, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Long Biên (cũ)… ghi nhận mức tăng giá rao bán nhà riêng trên 110% so với quý I/2023. Theo Batdongsan.com.vn, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc mặt bằng giá tại các khu vực này trước đây còn thấp, trong khi hạ tầng ngày càng hoàn thiện, khiến kỳ vọng tăng giá được đẩy lên cao.

Ở phân khúc nhà mặt phố, mức độ quan tâm thuê trong quý IV/2025 tăng 9% so với quý trước, song nhu cầu mua lại giảm 6%. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận cho thuê vẫn chưa cải thiện do giá bán tăng nhanh trong khi giá thuê gần như đi ngang.

Một điểm đáng lưu ý khác là sự dịch chuyển mạnh mẽ trong hành vi tìm kiếm bất động sản của người dân Hà Nội. Tỷ lệ người Hà Nội tìm mua nhà ngay tại Thủ đô đã giảm từ 81% trong quý I/2023 xuống còn 59% vào quý IV/2025.

Ngược lại, lượng tìm kiếm bất động sản tại TP.HCM cũ tăng mạnh từ 6% lên 20%, đồng thời nhu cầu tại các tỉnh lân cận phía Bắc như Hưng Yên, Bắc Ninh, Quảng Ninh… cũng gia tăng rõ rệt.

Theo ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn, xu hướng này phản ánh nhu cầu mở rộng không gian sống, đồng thời tận dụng các cơ hội đầu tư từ hệ thống hạ tầng liên vùng đang được đẩy mạnh.

Nhận định về nghịch lý giá nhà riêng lẻ tại Hà Nội, TS. Trần Xuân Lượng – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam cho rằng, sự tăng giá không xuất phát từ cầu đầu cơ ngắn hạn mà đến từ yếu tố cấu trúc của thị trường.

“Quỹ đất trong khu vực nội đô và cận trung tâm ngày càng hạn chế, trong khi nguồn cung nhà ở thấp tầng gần như không được bổ sung. Dù thanh khoản chậm lại, nhưng bên bán không chịu áp lực tài chính lớn nên giá khó giảm”, ông Lượng phân tích.

Theo vị chuyên gia này, trong bối cảnh giá chung cư đã tăng quá nhanh, nhà riêng lẻ vẫn được xem là tài sản giữ giá dài hạn. Tuy nhiên, người mua cần thận trọng, tránh chạy theo tâm lý đám đông, đặc biệt tại những khu vực hạ tầng mới chỉ nằm trên quy hoạch.

Theo Phan Thiên - Ninh Phan

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đại gia "Đường bia" đề xuất mô hình dưới là đường sắt tốc độ cao, trên xây nhà ở xã hội tại tuyến metro Hòa Lạc - Văn Cao, Nhà nước chỉ cần bỏ ra 1 USD

Đại gia "Đường bia" đề xuất mô hình dưới là đường sắt tốc độ cao, trên xây nhà ở xã hội tại tuyến metro Hòa Lạc - Văn Cao, Nhà nước chỉ cần bỏ ra 1 USD Nổi bật

Khu vực sẽ là ga cuối của tuyến đường sắt cao tốc 67 tỷ USD, cách trung tâm TP.HCM chỉ vài km

Khu vực sẽ là ga cuối của tuyến đường sắt cao tốc 67 tỷ USD, cách trung tâm TP.HCM chỉ vài km Nổi bật

“Biệt thự giữa tầng mây” – chuẩn sống mới của giới tinh hoa Hà thành

“Biệt thự giữa tầng mây” – chuẩn sống mới của giới tinh hoa Hà thành

10:00 , 24/12/2025
Metropoli5 ra mắt thị trường phía Tây - Đón sóng Metro số 5 khởi công

Metropoli5 ra mắt thị trường phía Tây - Đón sóng Metro số 5 khởi công

10:00 , 24/12/2025
Để không gian công cộng không trở thành gánh nặng ngân sách

Để không gian công cộng không trở thành gánh nặng ngân sách

09:59 , 24/12/2025
Quy định mới về cách tính tiền chuyển đổi đất vườn, ao, đất nông nghiệp sang đất ở

Quy định mới về cách tính tiền chuyển đổi đất vườn, ao, đất nông nghiệp sang đất ở

09:43 , 24/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên