Thị trường nhà riêng lẻ Hà Nội: Quan tâm giảm, giá vẫn leo thang

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, so với quý I/2023, mức độ quan tâm đến bất động sản bán trên toàn quốc đã tăng trở lại trong năm 2025, đi cùng xu hướng giá tiếp tục đi lên tại những khu vực có nhu cầu ở thực hoặc được hưởng lợi từ đầu tư hạ tầng.

Đáng chú ý, phân khúc nhà riêng lẻ tại Hà Nội lại diễn biến ngược với quy luật cung – cầu thông thường. Dù mức độ quan tâm giảm, giá rao bán vẫn tăng trên hầu hết các khu vực.

Phân khúc nhà ở riêng lẻ tại Hà Nội lại ghi nhận một nghịch lý đáng chú ý khi mức độ quan tâm sụt giảm nhưng giá bán vẫn tăng mạnh.

Đến quý IV/2025, các khu vực trung tâm như Hà Đông, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Long Biên (cũ)… ghi nhận mức tăng giá rao bán nhà riêng trên 110% so với quý I/2023. Theo Batdongsan.com.vn, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc mặt bằng giá tại các khu vực này trước đây còn thấp, trong khi hạ tầng ngày càng hoàn thiện, khiến kỳ vọng tăng giá được đẩy lên cao.

Ở phân khúc nhà mặt phố, mức độ quan tâm thuê trong quý IV/2025 tăng 9% so với quý trước, song nhu cầu mua lại giảm 6%. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận cho thuê vẫn chưa cải thiện do giá bán tăng nhanh trong khi giá thuê gần như đi ngang.

Một điểm đáng lưu ý khác là sự dịch chuyển mạnh mẽ trong hành vi tìm kiếm bất động sản của người dân Hà Nội. Tỷ lệ người Hà Nội tìm mua nhà ngay tại Thủ đô đã giảm từ 81% trong quý I/2023 xuống còn 59% vào quý IV/2025.

Ngược lại, lượng tìm kiếm bất động sản tại TP.HCM cũ tăng mạnh từ 6% lên 20%, đồng thời nhu cầu tại các tỉnh lân cận phía Bắc như Hưng Yên, Bắc Ninh, Quảng Ninh… cũng gia tăng rõ rệt.

Theo ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn, xu hướng này phản ánh nhu cầu mở rộng không gian sống, đồng thời tận dụng các cơ hội đầu tư từ hệ thống hạ tầng liên vùng đang được đẩy mạnh.

Nhận định về nghịch lý giá nhà riêng lẻ tại Hà Nội, TS. Trần Xuân Lượng – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam cho rằng, sự tăng giá không xuất phát từ cầu đầu cơ ngắn hạn mà đến từ yếu tố cấu trúc của thị trường.

“Quỹ đất trong khu vực nội đô và cận trung tâm ngày càng hạn chế, trong khi nguồn cung nhà ở thấp tầng gần như không được bổ sung. Dù thanh khoản chậm lại, nhưng bên bán không chịu áp lực tài chính lớn nên giá khó giảm”, ông Lượng phân tích.

Theo vị chuyên gia này, trong bối cảnh giá chung cư đã tăng quá nhanh, nhà riêng lẻ vẫn được xem là tài sản giữ giá dài hạn. Tuy nhiên, người mua cần thận trọng, tránh chạy theo tâm lý đám đông, đặc biệt tại những khu vực hạ tầng mới chỉ nằm trên quy hoạch.