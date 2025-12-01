TP.HCM quy hoạch TOD rầm rộ, loạt dự án khu Đông tăng nhiệt

TP.HCM triển khai hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm

TP.HCM đã và đang triển khai hàng loạt dự án hạ tầng lớn, đồng thời xác định đây không chỉ là nhiệm vụ cho riêng mình mà còn là trách nhiệm dẫn dắt, kết nối cho cả nước.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được từng nhấn mạnh bộ máy đang vận hành cùng nhịp với khát vọng phát triển hạ tầng, đưa thành phố tăng tốc bứt phá. Thành phố sẽ thực hiện với quyết tâm cao, rõ người, rõ việc, có sản phẩm cụ thể.

Thống kê cho thấy, trong hơn 200 dự án hạ tầng giao thông với tổng vốn 350.000 tỷ đồng dành cho TP.HCM, có đến 70% đổ vào khu Đông. Về hướng Bình Dương cũ, TP.HCM tăng cường liên kết với thủ phủ công nghiệp này thông qua các tuyến Quốc lộ 13, Vành đai 3, Vành đai 4, đường nối cao tốc TP.HCM - Chơn Thành và đường ven sông Sài Gòn. Đặc biệt, 2 tuyến Metro số 1, số 2 kết nối từ trung tâm TP.HCM cũ xuyên qua khu Đông đang được đốc thúc triển khai.

Việc đẩy mạnh quy hoạch các tuyến metro cùng loạt công trình giao thông trọng điểm đang tạo đà cho bất động sản khu Đông TP.HCM phát triển.

Song song đó, dọc các tuyến metro sẽ được tập trung triển khai hàng loạt các mô hình đô thị TOD (Transit-Oriented Development - phát triển đô thị gắn với hệ thống giao thông công cộng). Tập trung chủ yếu tại các khu vực giáp ranh TP.HCM cũ như: Dĩ An, Thuận An… được ưu tiên phát triển 11 đô thị TOD. Mô hình TOD tập trung vào vùng lõi nhà ga với mật độ cao, đất sử dụng hỗn hợp (cư trú 60%, thương mại 40%) nhằm kết nối Metro số 1, 2 và Vành đai 3. Giai đoạn 2025-2030 sẽ triển khai dọc tuyến metro, mở rộng đến 2045 với 12 tuyến đường sắt đô thị phủ kín khu dân cư. Điều này không chỉ giải quyết áp lực dân số mà còn biến khu Đông thành trung tâm kinh tế mới, với giá bất động sản dự kiến sẽ tăng.

Do đó, khu Đông TP.HCM đang chứng kiến sự bùng nổ của các dự án căn hộ với nguồn cung dồi dào, giá bán dao động từ 38-65 triệu/m2, phù hợp cho cả an cư lẫn đầu tư nhờ hạ tầng metro và cao tốc phát triển mạnh mẽ.

Có mức giá mềm hơn 1 chút là The Aspira, có vị trí giữa lòng đô thị TOD Vành đai 3 Tân Bình 18,8ha, ngay Metro số 1, trung điểm 2 trạm dừng S12 - S13, pháp lý hoàn chỉnh và tiến độ đã xây đến tầng 18/30.

Thuộc vùng lõi đô thị TOD Vành đai 3 Tân Bình quy mô 18,8ha, căn hộ thông minh The Aspira tọa lạc trên trục trục Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An cũ). Sở hữu vị trí chiến lược ngay tuyến Metro số 1 - trung điểm hai trạm dừng S12 - S13.

Trục Nguyễn Thị Minh Khai sẽ được mở rộng lên 42m vào đầu năm 2026, xây mới tuyến N4 - N5 - D6 (lộ giới 17m) giúp kết nối trực tiếp The Aspira đến các tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 1K, cao tốc TP.HCM - Chơn Thành, trục Mỹ Phước - Tân Vạn và Vành đai 3.

Tuy được rumor với mức giá chỉ 37,9 triệu/m2, nhưng The Aspira được bàn giao nội thất thông minh, cao cấp đến từ các thương hiệu uy tín như Hafele, Yale, Panasonic, Philips, gỗ An Cường, gạch Royal,... Ngoài ra, dự án được tư vấn quản lý vận hành bởi CBRE - Thương hiệu hàng đầu quốc tế có hơn 120 năm kinh nghiệm, mang đến trải nghiệm sống chuẩn mực, tiện nghi và hiện đại.

Trong thiết kế căn hộ, The Aspira cũng gây ấn tượng với 100% căn hộ có ban công; 100% phòng chức năng có cửa sổ cùng tầm view thông thoáng; tích hợp 38 tiện ích nội khu được bố trí khoa học từ mặt đất đến tầng cao theo trục động - tĩnh, mang đến không gian vận động, thư giãn, tái tạo năng lượng cho cư dân.

