TP.HCM sẽ dùng quỹ đất thanh toán các dự án BT phát triển hạ tầng

Thanh toán bằng quỹ đất là phương thức huy động nguồn lực hiệu quả

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu TP.HCM có đủ quỹ đất để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư khi có nhiều đề xuất thực hiện dự án theo hình thức BT, Sở Tài chính cho biết, từ năm 2021, khi Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) có hiệu lực, loại hình hợp đồng BT đã bị loại bỏ.

Tuy nhiên, theo Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 (có hiệu lực từ 1/7/2025), Quốc hội đã bổ sung trở lại hợp đồng BT, bao gồm cả hình thức thanh toán bằng tiền, quỹ đất hoặc không yêu cầu thanh toán. Hiện nay, TP.HCM ghi nhận nhiều nhà đầu tư quan tâm đến loại hình này. Quan điểm của Sở Tài chính là ủng hộ vì đây là phương thức huy động nguồn lực xã hội quan trọng.

Theo Sở Tài chính, hình thức xây dựng chuyển giao thanh toán bằng quỹ đất sẽ giúp huy động vốn tư nhân đầu tư hạ tầng, giảm áp lực cho ngân sách nhà nước. Chuyển hóa nguồn lực đất đai thành động lực phát triển, gắn với quy hoạch và định hướng phát triển đô thị. Thúc đẩy tiến độ công trình trọng điểm, nâng cao chất lượng hạ tầng, cải thiện diện mạo đô thị.

Theo Sở Tài chính quỹ đất đối ứng thanh toán phải đảm bảo đủ điều kiện pháp lý, quy hoạch

Theo Sở Tài chính, việc triển khai dự án BT thanh toán bằng quỹ đất phải được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật. Bước đầu tiên là xác định quỹ đất đối ứng thanh toán, đảm bảo đủ điều kiện pháp lý, quy hoạch trước khi giao cho nhà đầu tư, tránh tình trạng phát sinh tranh chấp hoặc ách tắc sau này.

Hiện TP.HCM đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để xây dựng Nghị định quy định về dự án PPP áp dụng Hợp đồng BT, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Phí cảng biển chưa áp dụng tại địa bàn Bình Dương cũ

Liên quan đến câu hỏi về việc liệu loại phí cảng biển tại khu vực tỉnh Bình Dương cũ (sau sáp nhập) đã áp dụng mức thu như tại TP.HCM hay chưa, lãnh đạo Sở Tài chính trả lời, khoản thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND cấp tỉnh.

Đối với TP.HCM, HĐND Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐND quy định mức thu phí tại các cảng biển TP.HCM.

Trong khi đó, HĐND tỉnh Bình Dương trước đây chưa ban hành mức thu đối với loại phí này. Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy định của TP.HCM chỉ có hiệu lực trong địa giới hành chính cũ, nên không áp dụng đối với địa bàn tỉnh Bình Dương cũ.

Sở Tài chính cho biết thêm, hiện các sở ngành chuyên môn đang xây dựng Đề án thu phí thống nhất áp dụng trên toàn TP.HCM mới (sau sáp nhập), dự kiến trình HĐND Thành phố ban hành trong thời gian tới.