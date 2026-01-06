TPHCM tạm hoãn xuất cảnh hơn 32.800 trường hợp do nợ thuế

Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2026.

Ngày 6-1, Thuế TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2026.

Cưỡng chế đối với 68.924 trường hợp nợ thuế

Theo báo cáo tại hội nghị, các cơ quan thuế trên địa bàn thành phố đã công khai thông tin 159.948 lượt người nộp thuế nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, cơ quan thuế còn áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với 32.820 trường hợp với tổng số tiền nợ thuế hơn 8.495 tỉ đồng; hủy bỏ quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với 1.161 trường hợp và thu hồi được 593 tỉ đồng; khoanh nợ đối với 675 người nộp thuế với số tiền 163 tỉ đồng.

Ngoài ra, cơ quan thuế TPHCM đã thực hiện cưỡng chế đối với 68.924 trường hợp nợ thuế với tổng số tiền hơn 24.485 tỉ đồng. Số tiền thu được sau khi áp dụng các biện pháp cưỡng chế là 5.376 tỉ đồng.

Tổng nợ thuế tăng 40,1%

Lãnh đạo Thuế TPHCM cho biết tính đến ngày 31-12-2025, tổng nợ thuế trên địa bàn là 92.011 tỉ đồng, tăng 40,1% so với cuối năm 2024. Nguyên nhân nợ thuế tăng chủ yếu do các khoản liên quan đến đất là 41.038 tỉ đồng, trong đó gần 40.000 tỉ đồng là khoản mà doanh nghiệp chưa đồng ý nộp vì còn nhiều vướng mắc về đơn giá, diện tích, tiền khấu trừ đền bù…

Năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước do Thuế TPHCM thực hiện đạt 619.989 tỉ đồng, đạt 123,5% dự toán Chính phủ giao.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Công Vinh đánh giá cao nỗ lực thu ngân sách của Thuế TPHCM, góp phần quan trọng vào nguồn lực đầu tư phát triển của thành phố.

"Năm 2026, Thuế TPHCM cần xây dựng kế hoạch thu ngân sách sát thực tế, phấn đấu số thu tăng 10% so với năm 2025. Đồng thời, các cơ quan thuế trên địa bàn cần tập trung hỗ trợ chặt chẽ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai, bảo đảm đúng quy định, tạo sự đồng thuận nhằm ổn định sản xuất kinh doanh…" – Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Công Vinh đề nghị.