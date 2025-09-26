Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

TP.HCM, Tây Ninh nghiên cứu nạo vét sông Sài Gòn lấy cát xây dựng Vành đai 4

26-09-2025 - 07:22 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

TP.HCM và Tây Ninh thống nhất nghiên cứu nạo vét sông Sài Gòn, tận thu nguồn cát phục vụ xây dựng đường Vành đai 4, dự kiến khởi công năm 2026.

Chiều 25/9, thông tin tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, ông Đỗ Ngọc Hải - Trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình (Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết, TP.HCM và tỉnh Tây Ninh sẽ nghiên cứu kế hoạch nạo vét sông Sài Gòn, tận thu nguồn cát dưới sông để làm vật liệu xây dựng dự án Vành đai 4 .

Theo ông Hải, TP.HCM và Tây Ninh thống nhất nghiên cứu nạo vét sông Sài Gòn, tận thu nguồn cát phục vụ xây dựng đường Vành đai 4. (Ảnh: Lương Ý)

Theo ông Hải, trước đó, tại cuộc họp về hợp tác liên kết vùng giữa TP.HCM và Tây Ninh ngày 24/9, hai địa phương đã thống nhất chủ trương nghiên cứu nạo vét, khai thác cát ở một số khu vực trên sông Sài Gòn .

Trước mắt, các đơn vị sẽ phối hợp khảo sát thực tế để xác định trữ lượng, đồng thời thẩm định chất lượng nguồn cát xem có thể sử dụng được hay không trước khi xây dựng kế hoạch chi tiết.

Dự án Vành đai 4 TP.HCM có tổng chiều dài 159 km, đi qua 5 tỉnh, thành (trước sáp nhập): Bà Rịa - Vũng Tàu (18,23 km), Đồng Nai (46,08 km), TP.HCM (20,5 km), Long An (74,5 km). Đoạn qua tỉnh Bình Dương cũ dài 47,95 km thuộc dự án độc lập đã được HĐND tỉnh thông qua trước đây. UBND TP.HCM dự kiến khởi công dự án năm 2026 và hoàn thành năm 2029.

Vành đai 4 TP.HCM được quy hoạch là tuyến cao tốc liên vùng, kết nối các tuyến Biên Hòa - Vũng Tàu, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, TP.HCM - Mộc Bài, TP.HCM - Trung Lương... Tuyến đường giúp hoàn chỉnh mạng lưới giao thông, kết nối TP.HCM với Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nam Bộ, Tây Nguyên và mở rộng kết nối Campuchia.

Theo đề xuất của Chính phủ, điểm đầu dự án tại ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha (nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và đường tỉnh 992), điểm cuối tại khu vực Cảng Hiệp Phước (TP.HCM). Tổng chiều dài toàn tuyến hơn 207 km.

Ở giai đoạn 1, dự án được đầu tư với quy mô 4 làn xe cao tốc, tốc độ thiết kế 100 km/h. Khi hoàn chỉnh, tuyến đường sẽ có 8 làn xe cao tốc và hệ thống đường song hành hai bên.

Theo Lương Ý/ VTC News

VTC News

