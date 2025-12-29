TP.HCM thông qua thêm 64 khu đất thí điểm làm dự án nhà ở thương mại

Tại kỳ họp thứ bảy diễn ra ngày 26/12/2025 vừa qua, HĐND TP.HCM đã thông qua danh mục 64 khu đất được tham gia thí điểm làm dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết số 171 của Quốc hội.

Cụ thể, 64 khu đất có tổng diện tích lên đến hơn 2,7 triệu m2, trong đó diện tích đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích là hơn 1 triệu m2.

Theo tờ trình của UBND TP.HCM đề nghị HĐND xem xét quyết nghị thông qua (đợt 3) gồm 76 khu đất có tổng diện tích khoảng 3,94 triệu m2. Tuy nhiên qua thẩm tra, HĐND TP.HCM đánh giá chỉ có 64 khu đất đáp ứng các tiêu chí, điều kiện.

Ảnh minh họa

Với 12 khu đất còn lại chưa đáp ứng tiêu chí, điều kiện cần rà soát lại, UBND TP.HCM cần chỉ đạo xem xét, bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung đảm bảo quy định pháp luật. Trường hợp đảm bảo việc bổ sung đầy đủ pháp lý theo quy định, UBND TP.HCM báo cáo cụ thể từng dự án, lập danh mục và trình lại HĐND.

Trong danh sách 64 khu đất đủ điều kiện, khu vực TP.HCM trước sắp xếp được thông qua 57 trường hợp, thuộc các địa bàn như Phước Long, Bình Trưng, Long Trường, Thủ Đức, Hiệp Bình, Linh Xuân, xã Hóc Môn, Tân Tạo, xã Đông Thạnh, xã Bà Điểm. Các khu đất sau khi áp dụng thí điểm phần lớn được phát triển thành dự án nhà ở, chung cư cao tầng…

Danh sách còn có 4 khu đất có nguồn gốc từ các doanh nghiệp cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, nhận chuyển nhượng tài sản từ các doanh nghiệp cổ phần hóa.

Còn lại, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước sắp xếp có 2 khu đất đủ điều kiện, tại phường Vũng Tàu và phường Phú Mỹ.

Trước đó, tại các kỳ họp hồi cuối tháng 9/2025, HĐND TP.HCM đã thông qua đợt 1 gồm 54 khu đất với tổng diện tích hơn 6 triệu m2, để thực hiện dự án thí điểm. Sau đó UBND TP.HCM đã thông báo chấp thuận cho 54 công ty bất động sản thực hiện dự án thí điểm trên đất.

Đến kỳ họp giữa tháng 11/2025, HĐND TP.HCM tiếp tục thông qua đợt 2 với 42 khu đất có tổng diện tích hơn 4,7 triệu m2 để thực hiện dự án thí điểm.

Việc HĐND TP.HCM thông qua thêm 64 khu đất đợt 3 đã nâng tổng số khu đất tham gia thí điểm tại TP.HCM lên 172 khu đất với tổng diện tích gần 13,5 triệu m2.



