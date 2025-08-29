TPHCM thưởng 5 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước tuổi 35

Tại Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 chiều 28/8, HĐND TPHCM đã thông qua nghị quyết quy định chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn thành phố.

Theo đó, người sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được thành phố hỗ trợ 5 triệu đồng, tăng 2 triệu đồng so với chính sách cũ.

TPHCM hỗ trợ 5 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Ảnh minh họa: Ngô Tùng

Ngoài ra, HĐND TPHCM cũng quyết định hỗ trợ phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng sống tại xã đảo Thạnh An, đặc khu Côn Đảo số tiền 2 triệu đồng.

Khoản hỗ trợ trên bao gồm tầm soát trước sinh định mức 600.000 đồng, tầm soát sơ sinh 400.000 đồng và hỗ trợ một lần bằng tiền là 1 triệu đồng.

Với chính sách dành cho tập thể, xã có 3 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con thì được đề xuất tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố, kèm theo mức hỗ trợ 30 triệu đồng. Xã có 5 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con thì được đề xuất tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố, kèm mức hỗ trợ 60 triệu đồng.

Đại biểu biểu quyết nội dung trình tại kỳ họp. Ảnh: Ngô Tùng

Theo UBND TPHCM, việc tăng mức hỗ trợ lên 5 triệu đồng là cần thiết, phù hợp thực tiễn nhằm tạo động lực mạnh mẽ hơn để phụ nữ sinh đủ 2 con trong độ tuổi sinh lý thuận lợi, góp phần giảm rủi ro y tế và nâng cao chất lượng dân số.

Ước tính tổng kinh phí thực hiện chính sách này trong một năm là khoảng gần 100 tỷ đồng.