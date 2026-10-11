TP.HCM ưu tiên 500.000 tỷ đồng cho hơn 250 dự án cấp bách xóa kẹt xe, ngập nước

Trả lời cử tri tại chương trình Dân hỏi - Chính quyền trả lời sáng 11/10, với chủ đề “Tập trung nguồn lực phát triển hoàn thiện hạ tầng giao thông đa phương thức”, ông Trương Tấn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, cho biết khoảng 500.000 tỷ đồng vốn đầu tư công dự kiến bố trí cho hơn 250 dự án cấp bách, tập trung giải quyết ùn tắc giao thông, ngập nước , kết nối vùng và chỉnh trang đô thị giai đoạn 2026-2030.

Thành phố định hướng sử dụng vốn ngân sách làm vốn mồi để thu hút nguồn lực tư nhân, khai thác giá trị gia tăng từ đất đai và phát triển đô thị gắn với hệ thống metro.

250 dự án xoá kẹt xe, ngập nước

Theo ông Trương Tấn Vũ, TP.HCM xác định 2 tiêu chí cốt lõi để sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án đầu tư. Trước hết là những dự án trực tiếp giải quyết ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, tăng cường liên kết vùng, kết nối các tuyến vành đai, cao tốc và trục giao thông chính đô thị.

Các dự án di dời hơn 40.000 nhà ven kênh rạch, chỉnh trang đô thị là nhóm dự án cấp bách cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng sống mà TP.HCM đang dồn sức thực hiện trước 2030.

Tiếp đó là các dự án có hiệu quả cao về phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và bảo đảm tính bền vững.

Trên cơ sở đó, Thành phố tập trung nguồn lực cho hơn 250 dự án cấp bách cần triển khai trong giai đoạn 2026-2030, với tổng vốn đầu tư công trung hạn dự kiến khoảng 500.000 tỷ đồng, theo Nghị quyết 172 của HĐND TP.HCM.

Trong cơ cấu phân bổ, khoảng 200.000 tỷ đồng được dành cho 98 dự án giao thông, trong đó có 28 dự án nhằm xử lý dứt điểm các điểm nghẽn giao thông.

Khoảng 120.000 tỷ đồng dành cho 37 dự án giao thông có tính chất liên kết vùng, liên tỉnh; khoảng 50.000 tỷ đồng cho 59 dự án chống ngập và khoảng 125.000 tỷ đồng cho 59 dự án chỉnh trang đô thị, di dời nhà trên và ven sông, kênh, rạch.

Bên cạnh việc xác định thứ tự ưu tiên và phân bổ vốn, bài toán đặt ra với TP.HCM là làm thế nào để nguồn lực ngân sách có thể dẫn dắt, huy động vốn từ khu vực tư nhân, đáp ứng nhu cầu đầu tư hạ tầng ngày càng lớn.

Ông Trương Tấn Vũ cho biết trong giai đoạn 2026-2030, TP.HCM dự kiến sử dụng khoảng 1,2 triệu tỷ đồng nguồn lực đầu tư công với vai trò vốn mồi, định hướng và thúc đẩy các nguồn vốn khác toàn xã hội tham gia phát triển hạ tầng, nhất là thông qua phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo phương án được đại diện Sở Tài chính nêu tại chương trình, dự kiến khoảng 140.000 tỷ đồng vốn ngân sách Thành phố sẽ cùng tham gia vào các dự án PPP, qua đó thu hút hơn 800.000 tỷ đồng vốn từ khu vực tư nhân. Mục tiêu đặt ra là tạo hiệu ứng đòn bẩy, với mỗi đồng vốn Nhà nước có thể huy động thêm khoảng sáu đồng vốn tư nhân.

Khoảng 500.000 tỷ đồng vốn đầu tư công trung dài hạn giai đoạn 2026-2030 được TP.HCM bố trí cho hơn 250 dự án đầu tư hạ tầng cấp bách.

Nguồn lực sẽ được ưu tiên cho các công trình giao thông có sức lan tỏa lớn, có khả năng tháo gỡ điểm nghẽn và tạo động lực phát triển kinh tế.

Để nâng cao hiệu quả huy động vốn, đại diện Sở Tài chính đề xuất 3 nhóm giải pháp. Đó là rút ngắn thời gian và thủ tục chuẩn bị đầu tư; nâng cao chất lượng lựa chọn dự án, ưu tiên những công trình có hiệu quả tài chính tốt và đủ sức hấp dẫn nhà đầu tư.

Đồng thời, đại diện Sở Tài chính cho rằng cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng và vận hành, khai thác công trình; minh bạch thông tin để nhà đầu tư thuận lợi tiếp cận và tham gia.

Cùng với nguồn vốn ngân sách và vốn tư nhân, đất đai được xác định là nguồn lực quan trọng để tạo thêm nguồn thu phục vụ đầu tư hạ tầng giao thông.

Xử lý 28 điểm nghẽn ùn tắc giao thông

Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Quang Lâm cho biết Thành phố đã rà soát, xác định 28 điểm nghẽn giao thông thường xuyên có nguy cơ ùn tắc , và xây dựng danh mục 98 dự án để xử lý dứt điểm từ nay đến năm 2030.

Trong đó, nhiều dự án trọng điểm phải hoàn thành như nút giao Mỹ Thủy, nút giao An Phú, nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ; các dự án mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1, Quốc lộ 13; cầu - đường Nguyễn Khoái và cầu - đường Bình Tiên.

Nút giao An Phú là điểm nghẽn giao thông được xác định phải hoàn thành trong giai đoạn 2026-2027.

Theo ông Lâm, hiện nguồn vốn dành cho lĩnh vực giao thông lớn nhất, chiếm khoảng 70% tổng vốn đầu tư công của TP.HCM. Điều này cho thấy hạ tầng giao thông đang là lĩnh vực được ưu tiên nguồn lực, nhằm giải quyết các điểm nghẽn và tạo dư địa phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh các dự án đường bộ, ngay trong năm 2026, TP.HCM cũng dự kiến khởi công một số nhà để xe thông minh, chuẩn bị triển khai các bãi đậu xe ngầm quy mô lớn, nhằm bổ sung hạ tầng đậu xe và hỗ trợ kết nối giao thông.

Cùng với xử lý các điểm nghẽn trong nội đô, TP.HCM đã và đang tập trung đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông khung, đặc biệt là các tuyến Vành đai 2, Vành đai 3 và Vành đai 4.

Đây được xem là những tuyến giao thông quan trọng trong việc kết nối vùng Đông Nam Bộ, hình thành mạng lưới liên kết giữa các khu công nghiệp với hệ thống cảng biển.

Thành phố cũng ưu tiên hoàn thiện các trục hướng tâm và cao tốc liên vùng, gồm Quốc lộ 1, Quốc lộ 13, Quốc lộ 22, Quốc lộ 50, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài và cao tốc Thủ Dầu Một - Chơn Thành, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng đến năm 2030, qua đó tái cấu trúc không gian phát triển, tăng cường kết nối giữa các khu công nghiệp, khu đô thị và các đầu mối logistics.

Hạ tầng giao thông đồng bộ cũng được kỳ vọng tạo điều kiện phát triển công nghiệp, mở rộng không gian đô thị và bố trí nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp.

Ngoài ra, ông Trần Quang Lâm cho biết thêm, một trong những định hướng trọng tâm của TP.HCM là phát triển mạng lưới metro , nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng.

Theo quy hoạch hiện tại, TP.HCM có 28 tuyến metro với tổng chiều dài khoảng 1.015 km. Trong đồ án quy hoạch tổng thể TP.HCM chuẩn bị ban hành, mạng lưới metro mở rộng lên khoảng 1.500 km.

Vốn đầu tư công được xác định là vốn mồi để thúc đẩy các nguồn lực toàn xã hội tham gia phát triển hạ tầng cho TP.HCM.

Về lộ trình, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành khoảng 255 km đường sắt đô thị đến năm 2030 và đưa vào sử dụng hơn 500 km vào năm 2035.

Ngoài hệ thống đường bộ và metro, TP.HCM tiếp tục định hướng mở rộng năng lực vận tải hàng hóa và hành khách thông qua phát triển cảng biển, cảng hàng không và hạ tầng kết nối liên vùng.

Ngay trong cuối năm 2026, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ dự kiến khởi công. Các cảng Cái Mép Hạ và Cái Mép Hạ lưu gắn với định hướng phát triển khu thương mại tự do cũng chuẩn bị triển khai.

Ở lĩnh vực hàng không, sân bay Tân Sơn Nhất đã nâng năng lực phục vụ lên khoảng 50 triệu lượt hành khách mỗi năm. Thành phố cũng nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch mở rộng Cảng hàng không Côn Đảo, đồng thời tăng cường kết nối giao thông liên vùng để hỗ trợ khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành.