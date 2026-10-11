Vành đai 2,5 Hà Nội thay đổi diện mạo sau khi thông xe kỹ thuật

Việc từng bước đưa các đoạn tuyến Vành đai 2,5 vào lưu thông là một phần trong quá trình hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch của Hà Nội. Khi các đoạn tuyến được kết nối liên tục, khả năng lưu thông giữa các khu vực đô thị sẽ được cải thiện, đồng thời mở thêm hướng di chuyển cho người dân.