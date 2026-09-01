TP.HCM vào giai đoạn đầu tư hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay

Sau loạt dự án hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, môi trường, nhà ở với tổng vốn đầu tư hơn 181.000 tỷ đồng khởi công dịp Quốc khánh 2/9, TP.HCM đang tiếp tục chuẩn bị khởi công một loạt dự án hạ tầng đặc biệt với vốn đầu tư lớn trong những tháng cuối năm 2026.

Loạt dự án giao thông, chỉnh trang đô thị vốn lớn

Theo Sở Xây dựng, dự kiến 9 công trình trọng điểm sẽ tiếp tục khởi công trong quý III và quý IV năm nay như nâng cấp đường trục Bắc - Nam, đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành; cầu Thủ Thiêm 4, đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu đến đường vành đai 3; dự án nút giao thông Gò Công và nhánh nối đường Xa lộ Hà Nội trên vành đai 3...

Nhiều dự án nạo vét, chỉnh trang đô thị, cải tạo môi trường là rạch Văn Thánh; rạch Ông Bé; rạch Bà Lớn...cũng sẽ khởi công từ nay đến cuối năm.

Cầu Thủ Thiêm 4 với tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Đáng chú ý, nhiều tuyến metro kết nối các khu vực của TP, kết nối vùng cũng trong kế hoạch dự kiến khởi công cuối năm 2026, đó là các tuyến Thủ Thiêm - Long Thành gần 46,5km; tuyến metro Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên khoảng 32 km và giai đoạn 1 tuyến số 6 (từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Phú Hữu) khoảng 23 km; tuyến Thủ Dầu Một - Tao Đàn khoảng 35 km.

Trong các dự án này, metro kết nối Thủ Thiêm - sân bay Long Thành với vốn đầu tư lên đến 134.000 tỷ đồng vẫn là dự án được mong chờ nhất.

Tuyến metro này dài 47,7 km, đi qua TP.HCM và Đồng Nai. Trong đó, đoạn qua TP.HCM 11,5 km và TP Đồng Nai 36,2 km, đã được 2 địa phương thống nhất giao cơ quan có thẩm quyền thực hiện là UBND TP.HCM. Thời gian thực hiện từ năm 2026 và dự kiến hoàn thành năm 2030.

3 tuyến metro còn lại gồm metro thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên; metro Thủ Dầu Một - TP.HCM; metro số 6 có tổng vốn đầu tư hơn 260.100 tỷ đồng.

Trong đó, tuyến thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên vốn đầu tư dự kiến 55.000 tỷ đồng. Metro Thủ Dầu Một - TP.HCM kết nối khu vực Bình Dương với trung tâm TP.HCM, có tổng vốn khoảng 118.598 tỷ đồng và metro số 6 có tổng vốn hơn 86.529 tỷ đồng.

Các dự án cầu, đường bộ dự kiến khởi công dịp cuối năm nay cũng là những dự án có vai trò quan trọng kết nối cửa ngõ, giải tỏa ùn tắc giao thông.

Trong đó, dự án nút giao thông Gò Công được đầu tư 4 tầng, có tổng vốn đến hơn 12.440 tỷ đồng, đi qua 3 phường Tăng Nhơn Phú, Long Bình và Long Phước. Đây là dự án với mục tiêu tăng cường khả năng kết nối giữa Vành đai 3 và Vành đai 2 TP.HCM, giảm ùn tắc và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực cửa ngõ phía Đông thành phố.

Loạt dự án chỉnh trang đô thị, giải tỏa nhà ven kênh với quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng tại TP.HCM đã có kế hoạch khởi công đến cuối 2026.

Cũng mục tiêu giảm bớt áp lực ùn tắc giao thông cho khu Đông thành phố, tạo trục vận tải chuyên dụng độc lập cho xe container, là đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu tổng mức đầu tư khoảng 8.782 tỷ đồng.

3 dự án cải tạo kênh rạch, chỉnh trang đô thị dự kiến khởi công từ nay đến cuối năm cũng có vốn đầu tư rất lớn, lên gần 25.570 tỷ đồng. Trong đó, dự án cải tạo rạch Văn Thánh với vốn khoảng 8.555 tỷ đồng đã có kế hoạch khởi công tháng 10 tới.

Giai đoạn đầu tư hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay

Từ đầu năm đến nay, TP.HCM đã tổ chức 4 đợt khởi công quy mô lớn. Phần lớn các dự án khởi công từ đầu năm đến nay được triển khai bằng nguồn vốn tư nhân.

Khu vực tư nhân được xác định sẽ là nguồn lực chủ đạo, giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển của thành phố, trong khi vốn đầu tư công chủ yếu đóng vai trò dẫn dắt và tạo động lực.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết năm 2026 và thời gian tới, TP.HCM sẽ là đại công trường với rất nhiều công trình lớn, công trình trọng điểm, đột phá, giúp thành phố bứt phá.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP.HCM cần khoảng 3,2 triệu tỷ đồng cho đầu tư phát triển . Tuy nhiên, ngân sách chỉ tự cân đối khoảng 1 - 1,2 triệu tỷ đồng, khoảng 2 triệu tỷ đồng thành phố sẽ phải huy động từ các nguồn lực bên ngoài, trong đó nguồn lực tư nhân đóng vai trò quan trọng.

Ông Neil MacGregor, Tổng Giám đốc Savills Việt Nam, nhận định Việt Nam đang bước vào một trong những giai đoạn đầu tư hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay. Làn sóng đầu tư hạ tầng quy mô lớn đang diễn ra rất mạnh tại TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam.

Dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng, chợ Gà - Gạo ngày 29/8 vừa qua được kỳ vọng sẽ làm thay đổi khu vực trung tâm TP.HCM sau nhiều năm vướng quy hoạch. (Ảnh: Khang Điền)

Ý nghĩa lớn nhất của các dự án này không chỉ nằm ở quy mô đầu tư, mà ở khả năng thay đổi cấu trúc phát triển đô thị. Trong đó, hơn 181.000 tỷ đồng vừa được TP.HCM tung ra để khởi công các dự án giao thông, đô thị trọng điểm dịp 2/9, sẽ làm thay đổi rất nhiều diện mạo đô thị.

Khi mạng lưới giao thông được cải thiện, TP.HCM sẽ ngày càng được nhìn nhận như trung tâm của một hệ sinh thái kinh tế rộng lớn hơn, kết nối với các tỉnh lân cận và các hành lang kinh tế trọng điểm phía Nam.

Xu hướng này sẽ mở ra dư địa phát triển cho các khu đô thị mới, trung tâm logistics, hành lang công nghiệp và các điểm đến thương mại ngoài khu vực trung tâm truyền thống.

Chuyên gia Savills cũng cho rằng việc triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn đang làm gia tăng nhu cầu vốn trung và dài hạn tại Việt Nam. Bên cạnh đầu tư công và tín dụng ngân hàng, sự tham gia của khu vực tư nhân, thị trường vốn và dòng vốn quốc tế đang bổ sung thêm nguồn lực cho phát triển, thúc đẩy sự tham gia của nhiều nguồn lực khác nhau.

Và với tốc độ đầu tư hạ tầng như hiện tại, trong vài năm tới, những địa điểm sở hữu khả năng kết nối thuận lợi sẽ có lợi thế trong việc thu hút dân cư, doanh nghiệp và dòng vốn đầu tư. Đồng thời, sự hình thành của các hành lang kinh tế mới có thể thúc đẩy quá trình phát triển các cực đô thị và thương mại mới, góp phần thay đổi bản đồ giá trị bất động sản tại TP.HCM và khu vực phía Nam.