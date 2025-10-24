Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TPS dự kiến dùng gần 3.600 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu để làm gì?

24-10-2025 - 10:56 AM | Thị trường chứng khoán

Với gần 3.600 tỷ đồng huy động được từ chào bán cổ phiếu, TPS dự kiến sử dụng cho hoạt động môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán,...

Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong (MCK: TPS) mới đây đã công bố Nghị quyết của HĐQT thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đã được thông qua theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ hồi tháng 2/2025, số tiền thu được từ đợt này dự kiến khoảng gần 3.600 tỷ đồng, sẽ được sử dụng để bổ sung thêm nguồn vốn cho các hoạt động, nghiệp vụ kinh doanh của công ty.

Trong đó, TPS dự kiến dùng 60% số tiền trên (khoảng hơn 2.159 tỷ đồng) cho hoạt động môi giới chứng khoán; 30% (gần 1.080 tỷ đồng) cho hoạt động tự doanh chứng khoán và 10% còn lại (gần 360 tỷ đồng) dùng cho hoạt động đầu tư, kinh doanh khác.

Chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu của TPS cụ thể như sau:

TPS dự kiến dùng gần 3.600 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu để làm gì?- Ảnh 1.

Nguồn: TPS

Trong một diễn biến liên quan, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, MCK: TPB) đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận mua cổ phần để TPS trở thành công ty con của ngân hàng này với số tiền tối đa hơn 3.599 tỷ đồng (tương đương với tỷ lệ sở hữu 51% vốn điều lệ của TPS), theo nội dung đã được ĐHĐCĐ của TPBank thông qua tại Nghị quyết số 02/2025/NQ-TPB.ĐHĐCĐ ngày 11/9/2025 và Đề án góp vốn, mua cổ phần đã được HĐQT của TPBank thông qua tại Nghị quyết số 44/2025/NQ-TPB.HĐQT ngày 15/9/2025 và Nghị quyết số 47/2025/NQ-TPB.HĐQT ngày 13/10/2025.

Theo Nghị quyết triển khai đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ mà TPS công bố trước đó, TPS sẽ chào bán 287,9 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư duy nhất là TPBank với giá chào bán là 12.500 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến thu về gần 3.600 tỷ đồng.

Nếu hoàn tất đợt phát hành, Chứng khoán Tiên Phong sẽ tăng số lượng cổ phiếu lưu hành từ gần 334 triệu cổ phiếu lên mức 623,93 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ 6.239,3 tỷ đồng.

Đồng thời, TPBank cũng nâng sở hữu từ 30,2 triệu cổ phiếu chiếm tỷ lệ 9,01% vốn điều lệ TPS lên mức 318,2 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ TPS.


PV

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Doanh thu môi giới toàn ngành chứng khoán lập kỷ lục mới, nhiều CTCK ngược dòng thụt lùi sau 4 năm

Doanh thu môi giới toàn ngành chứng khoán lập kỷ lục mới, nhiều CTCK ngược dòng thụt lùi sau 4 năm Nổi bật

Ông Phạm Lưu Hưng: Muốn tăng trưởng GDP từ 10%, thị trường vốn phải "thức giấc"

Ông Phạm Lưu Hưng: Muốn tăng trưởng GDP từ 10%, thị trường vốn phải "thức giấc" Nổi bật

Loạt cổ phiếu ngân hàng có thể bị các cá mập tổng quy mô 24.000 tỷ bán mạnh ngay trong tháng 10

Loạt cổ phiếu ngân hàng có thể bị các cá mập tổng quy mô 24.000 tỷ bán mạnh ngay trong tháng 10

10:50 , 24/10/2025
Novaland tiếp tục chậm thanh toán gần 113 tỷ đồng gốc trái phiếu

Novaland tiếp tục chậm thanh toán gần 113 tỷ đồng gốc trái phiếu

10:42 , 24/10/2025
Sá xị Chương Dương đứng trước nguy cơ phá sản

Sá xị Chương Dương đứng trước nguy cơ phá sản

10:38 , 24/10/2025
Chứng khoán chỉ giảm trong ngắn hạn

Chứng khoán chỉ giảm trong ngắn hạn

09:52 , 24/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên