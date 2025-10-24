TPS dự kiến dùng gần 3.600 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu để làm gì?

Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong (MCK: TPS) mới đây đã công bố Nghị quyết của HĐQT thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đã được thông qua theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ hồi tháng 2/2025, số tiền thu được từ đợt này dự kiến khoảng gần 3.600 tỷ đồng, sẽ được sử dụng để bổ sung thêm nguồn vốn cho các hoạt động, nghiệp vụ kinh doanh của công ty.

Trong đó, TPS dự kiến dùng 60% số tiền trên (khoảng hơn 2.159 tỷ đồng) cho hoạt động môi giới chứng khoán; 30% (gần 1.080 tỷ đồng) cho hoạt động tự doanh chứng khoán và 10% còn lại (gần 360 tỷ đồng) dùng cho hoạt động đầu tư, kinh doanh khác.

Chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu của TPS cụ thể như sau:

Nguồn: TPS

Trong một diễn biến liên quan, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, MCK: TPB) đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận mua cổ phần để TPS trở thành công ty con của ngân hàng này với số tiền tối đa hơn 3.599 tỷ đồng (tương đương với tỷ lệ sở hữu 51% vốn điều lệ của TPS), theo nội dung đã được ĐHĐCĐ của TPBank thông qua tại Nghị quyết số 02/2025/NQ-TPB.ĐHĐCĐ ngày 11/9/2025 và Đề án góp vốn, mua cổ phần đã được HĐQT của TPBank thông qua tại Nghị quyết số 44/2025/NQ-TPB.HĐQT ngày 15/9/2025 và Nghị quyết số 47/2025/NQ-TPB.HĐQT ngày 13/10/2025.

Theo Nghị quyết triển khai đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ mà TPS công bố trước đó, TPS sẽ chào bán 287,9 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư duy nhất là TPBank với giá chào bán là 12.500 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến thu về gần 3.600 tỷ đồng.

Nếu hoàn tất đợt phát hành, Chứng khoán Tiên Phong sẽ tăng số lượng cổ phiếu lưu hành từ gần 334 triệu cổ phiếu lên mức 623,93 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ 6.239,3 tỷ đồng.

Đồng thời, TPBank cũng nâng sở hữu từ 30,2 triệu cổ phiếu chiếm tỷ lệ 9,01% vốn điều lệ TPS lên mức 318,2 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ TPS.



