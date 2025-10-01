Trả góp phí bảo hiểm an toàn và thông minh nhờ sự kết hợp giữa FWD Việt Nam và Visa

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

01-10-2025

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam và Visa, một trong những công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới, vừa chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, mở ra bước tiến quan trọng trong hành trình tiên phong ứng dụng công nghệ để số hóa bảo hiểm và mang đến những giá trị thiết thực cho khách hàng.

Thông qua sự kết hợp giữa thế mạnh công nghệ thanh toán hiện đại của Visa với các giải pháp bảo hiểm nhân thọ sáng tạo từ FWD Việt Nam, hợp tác này mở ra một hành trình bảo vệ khác biệt cho khách hàng tại Việt Nam: linh hoạt hơn, an toàn hơn và cá nhân hóa.

Theo đó, người dùng có thể đóng phí bảo hiểm bằng thẻ Visa và lựa chọn trả góp linh hoạt qua giải pháp Visa Instalment Solutions. Hình thức này giúp giảm áp lực tài chính, đồng thời tạo điều kiện để khách hàng dễ dàng tham gia bảo hiểm và quản lý chi tiêu chủ động.

Ngoài ra, nền tảng Visa Offers Platform mang đến các ưu đãi cá nhân hóa theo thời gian thực, phù hợp với nhu cầu và thói quen tiêu dùng. Giải pháp này giúp tăng mức độ gắn kết, đồng thời nâng cao giá trị từ các chương trình tri ân mà FWD Việt Nam triển khai cho khách hàng thân thiết.

Đặc biệt, sự hợp tác của FWD với Visa không chỉ mang lại tính linh hoạt và cá nhân hóa, mà còn nâng cao trải nghiệm giao dịch an toàn. Visa ứng dụng công nghệ xác minh tên chủ thẻ (Account Name Inquiry) và lưu trữ thông tin thẻ bảo mật (Credential-on-File), giúp xử lý thông minh, cho phép thanh toán tự động, hạn chế gián đoạn và giảm thiểu rủi ro gian lận. Mỗi giao dịch đều được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo sự an tâm cho khách hàng.

Hợp tác với Visa là minh chứng rõ nét cho cam kết của FWD Việt Nam trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến để tạo ra những trải nghiệm đơn giản, thuận tiện và hiện đại hơn.

Ông Phương Tiến Minh, Tổng Giám đốc FWD Việt Nam, cho biết: "Tại FWD Việt Nam, bảo hiểm không chỉ là sự bảo vệ mà còn là hành trình mang lại sự yên tâm và thoải mái trong cuộc sống hàng ngày. Hợp tác với Visa là minh chứng rõ nét cho cam kết của chúng tôi trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến để tạo ra những trải nghiệm đơn giản, thuận tiện và hiện đại hơn".

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, chia sẻ: "Tại Visa, chúng tôi cam kết đồng hành cùng các đối tác hướng tới thúc đẩy hệ sinh thái thanh toán số an toàn và liền mạch. Chúng tôi tin rằng việc kết hợp công nghệ thanh toán toàn cầu của Visa với các giải pháp bảo hiểm đột phá từ FWD Việt Nam sẽ mở rộng khả năng tiếp cận bảo hiểm và gia tăng giá trị tài chính cho cộng đồng".

Hợp tác giữa FWD Việt Nam và Visa đánh dấu một cột mốc mới trong việc gia tăng lợi ích thiết thực cho khách hàng, nâng cao trải nghiệm, góp phần thúc đẩy sự phát triển của bảo hiểm số và thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam.

Ánh Dương

