Trà sữa Chagee muốn mở 8 cửa hàng ở TPHCM?

20-08-2025 - 00:06 AM | Doanh nghiệp

Đầu tháng 3, thương hiệu trà sữa Chagee thông tin chính thức về sự hiện diện tại Việt Nam, với cửa hàng đầu tiên ở TP.HCM, nhưng sau đó phải đối diện làn sóng tẩy chay dữ dội.

Chagee, thương hiệu trà sữa Trung Quốc, từng vướng "lùm xùm" đường lưỡi bò, đang có nhiều động thái sắp mở rộng hoạt động ở TP.HCM.

﻿Trên mạng xã hội Threads, một người dùng đăng tải bức ảnh cho thấy Chagee đang sửa chữa mặt bằng một nơi tại Quận 5 (cũ).

Trà sữa Chagee muốn mở 8 cửa hàng ở TPHCM?- Ảnh 1.

Ngoài ra, trên trang tuyển dụng hàng đầu Việt Nam cũng đăng tin về ﻿các vị trí việc làm tại Chagee. Trong đó, có vị trí nhân viên pha chế (part time-bán thời gian) - tea barista, với mức lương 29.000-32.000 đồng/giờ. Ngoài ra, các hỗ trợ khác gồm phụ cấp xăng xe, bảo hiểm, thưởng hiệu quả làm việc, thưởng tháng 13, khám sức khỏe định kỳ.

Đáng chú ý, vị trí việc làm này đang tuyển cho 8 địa điểm làm việc tại TP.HCM, gao gồm Quận 1, Quận 7, Phú Nhuận, Quận 10, Quận 5, Bình Thạnh, Quận 8, và Quận 4.﻿

Trà sữa Chagee muốn mở 8 cửa hàng ở TPHCM?- Ảnh 2.

Hiện tại, Chagee đang có 3 cửa hàng ở TP.HCM, bao gồm Chagee Nguyễn Đức Cảnh, Chagee Đồng Khởi, và Chagee Nguyễn Thị Minh Khai.

Đầu tháng 3, chuỗi này thông tin chính thức đặt sự hiện diện tại Việt Nam, với cửa hàng đầu tiên ở góc ngã tư Nguyễn Thiệp - Đồng Khởi, một mặt bằng thuộc nhóm đắt đỏ nhất TP.HCM.

Tuy nhiên, khi cửa hàng đang trong giai đoạn hoàn thiện những khâu cuối cùng, khách hàng phát hiện trên fanpage chính thức của Chagee chia sẻ "đường lưỡi bò" phi pháp.

Trước phản ứng dữ dội và làn sóng kêu gọi tẩy chay, Chagee âm thầm khóa fanpage, tháo bảng hiệu, quây bạt dừng thi công tại mặt bằng này.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM sau đó đã phối hợp với Công an TP.HCM mời Công ty TNHH Chagee Việt Nam đến làm việc về hành vi cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm chủ quyền quốc gia. Ngày 26/3, doanh nghiệp này bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 60 triệu đồng.

Sau đó, Chagee quay lại địa điểm này và mở cửa hàng thứ ba của mình.

Trong báo cáo tài chính của mình, Chagee cho biết ﻿tới hết quý 1/2025, hãng đang hoạt động 6.691 cửa hàng toàn cầu, bao gồm 191 cửa hàng của chính mình, còn lại 6.490 theo mô hình nhượng quyền. Tổng doanh thu của hãng đạt 467,5 triệu USD trong quý 1/2025, tăng 35,4% so với cùng kỳ. Trong đó, các cửa hàng nhượng quyền đóng góp tới 439,5 triệu USD, tức là 94% con số tổng.

Chagee đang kiếm tiền ra sao?

Trí Đức

Nhịp sống thị trường

