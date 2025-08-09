2 kiểu ‘quay xe’ của McDonald’s và Chagee trên đất vàng TP.HCM

Đúng 1 năm thông báo “khép lại hành trình 10 năm đồng hành đầy cảm xúc” với khách hàng và trả mặt bằng tại khu tứ giác Bến Thành, McDonald’s gây bất ngờ khi lại thông báo sắp mở cửa ngay chính vị trí này.

Theo ghi nhận, cửa hàng của thương hiệu thức ăn nhanh đến từ Mỹ này đang trong giai đoạn hoàn thiện, cho biết sắp quay lại với khẳng định “McDonald’s vẫn luôn ở đây”.

McDonald’s Bến Thành là cửa hàng thứ 2 chuỗi này mở khi vào Việt Nam năm 2014. Cửa hàng nằm tại số 2-2A Trần Hưng Đạo - phường Bến Thành (Quận 1 trước đây) ngay trước chợ Bến Thành, sát bên cạnh là nhà ga Bến Thành, cũng là khu vực tập trung đông khách du lịch trong và ngoài nước.

McDonald's đang trở lại cửa hàng cũ sau một năm thông báo chia tay.

Tháng 9 năm ngoái, điểm bán này thông báo đóng cửa mà không chia sẻ lý do. Và thời gian ngắn sau đó, một cửa hàng mới mọc lên chỉ cách đó vài trăm mét, trên đường Phạm Ngũ Lão. Giới kinh doanh bất động sản lý giải vì kinh tế khó khăn, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu nhưng ngược lại giá mặt bằng lại tăng thêm khoảng 20%.

Thời điểm đó, báo cáo của một đơn vị nghiên cứu bất động sản cho biết, giá mặt bằng ở khu vực này trong vòng 1 năm đã tăng gần 16%. Căn nhà 3 tầng với tổng diện tích gần 660 m², sức chứa khoảng 260 chỗ ngồi mà McDonald's có khoảng 14.000 - 15.000 USD/năm (trên dưới 350 triệu đồng), hợp đồng ký từng năm.

Sau khi McDonald’s rời đi, mặt bằng này suốt một năm qua vẫn bỏ trống và gần đây, hình hài một cửa hàng mới của chính chuỗi này lại xuất hiện.

Thống kê trên "nhà tốt" cho thấy mặt bằng cho thuê quanh khu vực chợ Bến Thành thời điểm tháng 8/2025 khá đa dạng với mức giá từ 35 - 450 triệu đồng/tháng tùy diện tích, vị trí. Tuy nhiên, những vị trí đắc địa như cửa hàng McDonald’s thì rất hiếm.

Một thương hiệu F&B ngoại khác cũng đang gây chú ý với cú quay lại đất vàng trung tâm TP.HCM là trà sữa Chagee. Không giống McDonald’s chia tay sau thời gian dài gắn bó, với sự tiếc nuối của thực khách, chuỗi này rời đi âm thầm khi chưa kịp khai trương vì làn sóng tẩy chay hồi giữa tháng 3/2025.

Chagee chuẩn bị mở cửa trở lại tại mặt bằng Đồng Khởi sau 5 tháng âm thầm mở bán ở địa chỉ khác bất chấp khách hàng kêu gọi tẩy chay.

Tuy nhiên, những ngày gần đây, khách đi qua góc ngã tư Nguyễn Thiệp - Đồng Khởi (phường Sài Gòn) đã thấy thương hiệu này dựng bảng hiệu và logo lên ở vị trí trung tâm tòa nhà.

Tấm bạt chắn bên ngoài mặt bằng trên đường Đồng Khởi cũng đã tháo, bên trong, nhân viên tất bật các khâu hoàn thiện cuối cùng của cửa hàng.

Đầu tháng 3, chuỗi này thông tin chính thức đặt sự hiện diện tại Việt Nam, với cửa hàng đầu tiên ở góc ngã tư Nguyễn Thiệp - Đồng Khởi, một mặt bằng thuộc nhóm đắt đỏ nhất TP.HCM. Tuy nhiên, khi cửa hàng đang trong giai đoạn hoàn thiện những khâu cuối cùng, khách hàng phát hiện trên fanpage chính thức của Chagee chia sẻ "đường lưỡi bò" phi pháp.

Trước phản ứng dữ dội và làn sóng kêu gọi tẩy chay, Chagee âm thầm khóa fanpage, tháo bảng hiệu, quây bạt dừng thi công tại mặt bằng này.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM sau đó đã phối hợp với Công an TP.HCM mời Công ty TNHH Chagee Việt Nam đến làm việc về hành vi cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm chủ quyền quốc gia. Ngày 26/3, doanh nghiệp này bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 60 triệu đồng.

Và cũng theo cách âm thầm, tháng 7 vừa rồi, chuỗi này mở cửa hàng đầu tiên trên đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Tân Hưng (Quận 7 trước đây). Cửa hàng thứ 2 tiếp tục được mở ngay sau đó trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bến Thành trước đây) bất chấp làn sóng tẩy chay của nhiều người tiêu dùng.

Cửa hàng góc Đồng Khởi đang tái khởi động có thể là điểm bán thứ 3 của Chagee và cũng là địa chỉ đắt đỏ nhất chuỗi này chọn đặt sự hiện diện tại trung tâm TP.HCM. Nhiều thông tin cho biết giá thuê mặt bằng này khoảng 1 tỷ đồng/tháng. Đây là 2 mặt tiền với diện tích khoảng 230 m² gồm 3 tầng.



