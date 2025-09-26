Trải nghiệm không gian sống lý tưởng khi trở thành cư dân Sun Urban City

Đầu tháng 8, vợ chồng anh Nam đã nhận bàn giao căn hộ tại tòa Art Residence. Những trải nghiệm lần đầu tại khu đô thị Sun Urban City mang lại cho anh chị nhiều ấn tượng, từ cảm giác an tâm khi căn hộ bàn giao đúng chất lượng, đến sự ngạc nhiên trước diện mạo đô thị đã thành hình rõ rệt chỉ sau một năm khởi công."Một năm trước nơi này còn là công trường, giờ thì cảnh quan, tiện ích đã hiện hữu trước mắt, khiến gia đình càng thêm tin tưởng vào uy tín của chủ đầu tư và giá trị của sản phẩm"- Anh Nam chia sẻ.

Nổi bật ở Sun Urban City chính là trục Đại lộ Lễ hội. Trục đường dài 1,5 km phủ đầy cây xanh, thảm hoa và những mảng cảnh quan được chăm chút tỉ mỉ. Dạo bước trên trục đại lộ, mỗi công trình hiện hữu như một tác phẩm nghệ thuật ngoài trời sống động, xen kẽ là những quán café, khoảng ngồi thư giãn thoáng đãng, khiến ai cũng muốn dừng lại lâu hơn.

Mỗi sáng sớm hay chiều tà, trục đại lộ mang đến không gian yên bình, như một "trạm sạc" năng lượng cho cư dân. Người lớn tuổi thong thả tập dưỡng sinh, trẻ nhỏ háo hức vui chơi khám phá, trong khi các gia đình trẻ có thể cùng nhau dạo bộ, đạp xe và tận hưởng bầu không khí trong lành. Không gian vừa gần gũi, vừa tràn đầy sức sống, tạo nên những khoảnh khắc kết nối giản dị nhưng đáng nhớ.

Một trong những điểm dừng chân ấn tượng tại Sun Urban City là quảng trường Trống Đọi Tam, nơi nổi bật với biểu tượng trống khổng lồ cao 32m. Trong ánh sáng ban mai hay khoảnh khắc hoàng hôn, mặt nước phẳng lặng bao quanh phản chiếu trọn vẹn công trình đồ sộ, tạo nên những khung hình vừa hoành tráng vừa giàu cảm xúc.

Đặc biệt, ngay dưới phần đế trống mở ra một "thế giới văn hóa" đầy màu sắc, với những bức tranh tường tái hiện tinh hoa tranh dân gian Đông Hồ. Các mảng họa tiết giàu biểu tượng mang lại cảm giác như đang bước vào một hành trình trải nghiệm văn hóa độc đáo ngay dưới lòng đất.

Không chỉ dành cho cư dân tương lai, Sun Urban City đã sớm thành điểm hẹn giải trí mới mẻ ở phía Nam thủ đô. Trên con đường cổng chuông rực rỡ, Hà Anh và Phương Khánh say sưa khám phá, không quên "check-in" cùng công trình độc đáo.

"Công trình này rất đặc biệt, vì không chỉ là chỗ vui chơi hay chụp ảnh đẹp, mà còn khéo léo gợi nhắc đến những giá trị văn hóa truyền thống. Sự kết hợp giữa nghệ thuật hiện đại và tinh hoa dân gian đã tạo nên một điểm nhấn biểu tượng, vừa để giới trẻ như bọn mình check-in, vừa đủ sức hấp dẫn để khám phá," – bạn Hà Anh hào hứng chia sẻ.

Và không thể thiếu những phút giây bung xõa tại "thiên đường giải nhiệt" mùa hè - Công viên nước Sun World Hà Nam. Dù là ngày thường sau giờ làm, cư dân cũng chỉ mất vài phút di chuyển để đắm mình trong thế giới giải trí sôi động: chinh phục hơn 40 đường trượt hiện đại, thả trôi trên dòng sông lười hay cùng con trẻ vui đùa tại bãi biển tạo sóng rộng hàng nghìn mét vuông.

Trong tương lai, khi 5 đại công viên đồng loạt đi vào hoạt động, cư dân Sun Urban City sẽ sở hữu đặc quyền tận hưởng cả một "thế giới giải trí nghỉ dưỡng" ngay ngưỡng cửa, nơi mỗi ngày đều có thể hóa thành một kỳ nghỉ trọn vẹn.

Khi hàng nghìn cột nước được chiếu sáng cũng là lúc Sun Urban City khoác lên mình diện mạo lộng lẫy như một sân khấu ngoài trời. Đó cũng là khoảnh khắc cư dân được đắm chìm trong bầu không khí lễ hội.

Những cột nước cao tới 80m, ánh sáng nhiều màu và hiệu ứng rồng phun lửa đã tạo nên một "bữa tiệc thị giác" ấn tượng, mang đến trải nghiệm giải trí khó quên ngay bên thềm nhà.

Từ sáng đến tối, mỗi trải nghiệm tại Sun Urban City đều cho thấy sự chỉn chu trong quy hoạch và vận hành. Các tiện ích được thiết kế đa dạng về chức năng, kết nối mạch lạc giữa các phân khu, giúp cư dân rút ngắn tối đa quãng đường di chuyển. Nhịp sống luân chuyển từ ngày sang đêm không chỉ khắc họa sức sống của một đô thị hiện đại mà còn mở ra không gian gắn kết cộng đồng, nơi cư dân dễ dàng gặp gỡ, sẻ chia qua những hoạt động giải trí và thương mại sôi động.

Hiện hữu bên chuỗi tiện ích đang từng bước thành hình, các hạng mục nhà ở tại Sun Urban City cũng đang hoàn thiện từng ngày, dần phác họa nên diện mạo "đô thị đáng sống phía Nam Hà Nội". Đặc biệt, sự ra mắt ấn tượng của phân khu mới Flora Avenue không chỉ mang thêm một lựa chọn đẳng cấp cho thị trường bất động sản khu vực, mà còn tiếp tục hé mở những gam màu đặc sắc, viết tiếp câu chuyện "sống đời rực rỡ".

Không gian sống cân bằng và hạ tầng kết nối vùng đang phát triển, Sun Urban City đang khẳng định vị thế như một khu đô thị nghỉ dưỡng – thương mại – văn hóa hiếm có tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội. Với những cư dân mới đây sẽ là khởi đầu cho một hành trình an cư gắn bó lâu dài, trong một cộng đồng hiện đại và giàu trải nghiệm.

Tối 27/9, tại Quảng trường Trục lễ hội Sun Urban City Hà Nam, khán giả sẽ được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự góp mặt của các nghệ sĩ Isaac, Phạm Anh Duy, Giang Hồng Ngọc, Hà Lê, Huyền Trang, Hà Myo,…Chương trình diễn ra trong khuôn khổ lễ khánh thành nút giao đường Nguyễn Văn Linh với Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc – Nam, cùng Trục lễ hội và Quảng trường Thời Đại, phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình. Sự kiện do UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp Tập đoàn Sun Group tổ chức, chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025–2030.