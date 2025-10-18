Trải nghiệm OMODA 4 Global Preview Salon – hành trình đồng sáng tạo tương lai

Sự kiện OMODA 4 Global Preview Salon đã được tổ chức thành công, quy tụ đông đảo giới truyền thông, người hâm mộ và người dùng toàn cầu. Không chỉ là buổi ra mắt sản phẩm, đây còn là một hành trình đồng sáng tạo – nơi thương hiệu và người dùng cùng nhau định hình tương lai của trải nghiệm di chuyển.

Từ trình diễn sản phẩm đến cuộc đối thoại cùng người dùng

Ngay từ giây phút đầu tiên, OMODA 4 đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ nhờ ngôn ngữ thiết kế đột phá, triết lý thẩm mỹ tương lai và công nghệ vượt chuẩn phân khúc. Trong các phiên trao đổi, giới truyền thông và người tham dự đều đánh giá cao sự "lột xác" toàn diện của mẫu xe mới: từ diện mạo "mecha" mang tính biểu tượng, công nghệ hiện đại, đến tinh thần tiên phong của OMODA thế hệ mới.

Nhiều khách mời đồng thuận rằng tên gọi "O4" mang hơi thở hiện đại, mạnh mẽ và gợi mở về tương lai – thể hiện đúng tinh thần sáng tạo và tiên phong của thương hiệu. Chính vì thế, OMODA đã quyết định chính thức sử dụng tên này cho mẫu xe mới, như một bước đi thể hiện sự lắng nghe người dùng và đồng hành cùng cộng đồng toàn cầu.

Sự kiện lần này không chỉ là màn trình diễn sản phẩm, mà còn là cuộc đối thoại mang ý nghĩa chiến lược giữa thương hiệu và người dùng, thể hiện bước chuyển mình từ "làm xe cho người dùng" sang "làm xe cùng người dùng".

Giải mã "Cyber Mecha" – Khi tương lai bắt đầu từ thiết kế

Khác biệt với những buổi ra mắt truyền thống, OMODA 4 Global Preview Salon được xây dựng như một trải nghiệm đa giác quan mang chủ đề Cyber Mecha. Không gian tràn ngập ánh sáng huỳnh quang, nghệ thuật graffiti, và các khu vực tương tác được thiết kế để khách mời không chỉ ngắm nhìn mà còn trực tiếp tham gia sáng tạo cùng thương hiệu.

Những hoạt động như dán hình xăm huỳnh quang OMODA 4, vẽ graffiti lên xe, hay giao lưu cùng các coser và bartender phong cách cyberpunk đã biến buổi trải nghiệm thành một thế giới sống động – nơi công nghệ, thời trang và cá tính giao thoa mạnh mẽ.

Khoảnh khắc lớp phủ xe được vén lên, ngôn ngữ thiết kế "Cyber Mecha" của OMODA 4 khiến toàn bộ khán phòng vỡ òa. Các mảng khối hình học cắt gọt táo bạo, bộ mâm và gương chiếu hậu đậm chất cơ giáp, cùng cụm đèn pha sắc như tia chớp, tạo cảm giác như "chiến giáp tương lai" bước ra từ thế giới điện ảnh khoa học viễn tưởng. Hệ thống đèn hậu tạo hiệu ứng "O-Universe Lightning" – biểu tượng ánh sáng độc quyền của OMODA 4 – vừa mang tính nhận diện cao, vừa tượng trưng cho sợi dây kết nối giữa thế giới thực và vũ trụ số O-Universe mà thương hiệu đang kiến tạo.

Từ trải nghiệm đến đồng sáng tạo – Cùng vẽ nên tương lai di chuyển

Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện là việc ra mắt chương trình "OMODA 4 Global Co-Creation Ambassador" – chương trình tuyển chọn đại sứ đồng sáng tạo toàn cầu. Những người được chọn sẽ nhận chứng nhận chính thức, được ưu tiên trải nghiệm sớm sản phẩm mới, nhận quyền lợi đặc biệt khi mua xe, và đặc biệt là trở thành một phần trong hành trình phát triển của OMODA 4 trên toàn cầu.

Song song đó, khảo sát người dùng toàn cầu được thực hiện ngay tại sự kiện, tập trung vào các yếu tố như chân dung khách hàng mục tiêu, điểm mạnh sản phẩm và mức độ nhạy cảm về giá. Những phản hồi thực tế này trở thành cơ sở dữ liệu quý giá giúp OMODA tối ưu hóa sản phẩm, điều chỉnh chiến lược khu vực, và quan trọng hơn cả – biến mỗi khách mời thành người đồng kiến tạo nên tương lai của thương hiệu.

Sự kiện OMODA 4 Global Preview Salon vì thế không chỉ là màn "thưởng lãm" xe mới, mà là một cuộc gặp gỡ giữa tư duy sáng tạo và giá trị nhân văn.

Từ phong cách trải nghiệm, nội dung tương tác cho đến mô hình hợp tác với người dùng, OMODA 4 đã khẳng định rõ triết lý: "Tương lai của di chuyển không do thương hiệu định ra – mà do chúng ta cùng tạo nên."

Mẫu xe mang kiểu dáng khoẻ khoắn, lịch lãm, phù hợp với khách hàng yêu thích sự cá tính và nổi bật

Định nghĩa mới về hành trình toàn cầu của Omoda & Jaecoo

Cùng với OMODA 4, hệ sinh thái Omoda & Jaecoo đang mở rộng không chỉ trong lĩnh vực xe, mà còn trên hành trình định nghĩa lại công nghệ di chuyển toàn cầu.

Trong năm 2025, hai thương hiệu ghi dấu tăng trưởng ấn tượng tại châu Âu, trở thành một trong những thương hiệu xe có tốc độ phát triển nhanh nhất khu vực. Dựa trên nền tảng công nghệ Super Hybrid System (SHS) tiên tiến, Omoda & Jaecoo đang hướng đến mục tiêu trở thành thương hiệu hybrid hàng đầu thế giới, mang đến giải pháp di chuyển xanh – hiệu quả – an toàn cho người dùng toàn cầu.

Song song với đó, dự án robot MOGA hợp tác cùng đội ngũ AiMOGA mở ra một kỷ nguyên mới về trí tuệ nhân tạo trong ngành xe, minh chứng cho tầm nhìn của Omoda & Jaecoo trong việc mở rộng giá trị thương hiệu vượt ra ngoài giới hạn của ngành ô tô truyền thống.

OMODA 4 không chỉ là một mẫu xe – đó là lời tuyên ngôn cho tương lai di chuyển mà Omoda & Jaecoo cùng người dùng đang kiến tạo: trẻ trung, sáng tạo, bền vững và không ngừng tiến về phía trước.