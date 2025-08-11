Tràn lan yến sào làm từ bột rau câu, lòng trắng trứng

Ngày 11-8, tại TP HCM, Cục Sở hữu trí tuệ, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Công ty Vina CHG tổ chức hội thảo "Giải pháp bảo vệ hàng thật, thương hiệu uy tín", thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp, đặc biệt trong ngành thực phẩm bổ sung.



Thạc sĩ Nguyễn Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa, cho biết sự phát triển nhanh của thị trường yến sào đang đi kèm thách thức lớn.

Theo ông Hải, thị trường tràn lan sản phẩm gắn mác "yến sào" nhưng thực chất được làm từ nguyên liệu rẻ tiền như bột rau câu, lòng trắng trứng, gelatin hoặc các chất phụ gia không đạt chuẩn. Đáng lo ngại, một số loại nước yến đóng lon, đóng lọ còn sao chép trắng trợn mẫu mã và tên gọi của các thương hiệu lớn như Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest, dễ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.



Theo ông Hải, chỉ từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp đã phát hiện hơn 30 đơn vị sử dụng trái phép tên gọi, thành phần, hình ảnh sản phẩm của Yến sào Khánh Hòa. Nhiều website giả mạo với cụm từ "yensaokhanhhoa" vẫn ngang nhiên hoạt động, làm xói mòn nghiêm trọng lòng tin của khách hàng.

Hàng giả được trưng bày tại hội thảo "Giải pháp bảo vệ hàng thật, thương hiệu uy tín"

Các đối tượng làm hàng giả tận dụng thương mại điện tử, mạng xã hội, livestream để đưa sản phẩm ra thị trường ồ ạt mà không chịu sự kiểm soát. Bao bì thường thiếu thông tin minh bạch, hàm lượng yến công bố tùy tiện, không có kiểm định hay chứng nhận của cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, nhiều sản phẩm yến lọ được rao bán với giá chỉ 9.000 – 15.000 đồng/lọ, mức hoàn toàn phi lý so với giá trị thật của tổ yến. Thành phần thay thế gồm đường hóa học, hương liệu tổng hợp, phụ gia giá rẻ… tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Một số cơ sở gia công hiện cho phép đối tác tùy ý đặt tên, công bố hàm lượng yến cao dù thực tế không hề chứa yến. Các bước quan trọng như kiểm định nguyên liệu, xác thực thành phần hay công bố chất lượng bị bỏ qua. Không ít trường hợp còn tự thiết kế nhãn mác, in thông tin sản phẩm theo ý muốn. Dù vi phạm nghiêm trọng, các sản phẩm này vẫn lưu hành công khai mà không bị kiểm tra, xử lý.



Ông Hải cảnh báo ngành thực phẩm bổ sung tại Việt Nam đang tăng trưởng trên 10% mỗi năm, trong đó sản phẩm từ yến chiếm tỉ trọng ngày càng lớn. Tốc độ phát triển quá nhanh, cộng với sự gia nhập của nhiều doanh nghiệp nhỏ không đủ năng lực kiểm soát chất lượng, đang khiến thị trường trở thành "mảnh đất màu mỡ" cho hàng giả, hàng nhái hoành hành.