Trấn Thành lại gây sự chú ý

Theo thống kê mới nhất của Socialite, Trấn Thành hiện đứng ở vị trí top 1 thành viên trong gameshow nhận được nhiều sự chú ý trong tuần. Là cast chính của chương trình Running Man năm nay, nam nghệ sĩ đã thu hút đến 19.101 lượt đề cập ngay khi tập 3 lên sóng.

Điều giúp anh ghi điểm là màn thể hiện vô cùng sung sức trong tập mới nhất này. Ở thử thách kéo xe bò, anh đã khiến tất cả phải trầm trồ khi một mình kéo cả dàn cast 7 người về đích. Dù ban đầu, nam MC đã đi sai hướng. Song anh nhanh chóng quay đầu và dồn toàn bộ sức lực để hoàn thành nhiệm vụ.

Khoảnh khắc ghi điểm của Trấn Thành trong chương trình Running Man mùa 3

Sau khi có màn thể hiện xuất sắc trên sóng truyền hình, Trấn Thành vui vẻ chia lại khoảnh khắc lộ rõ sự mệt mỏi, cùng một bên tay đang được sơ cứu.

Dẫn đầu về lượt chú ý trong tuần, nam MC này không giấu được niềm vui. Trên facebook cá nhân, anh viết: “Cảm giác thật khó tả! Không lẽ cứ kiếm cớ kéo xe hoài ta”.

Thậm chí, trong dòng chia sẻ của mình, Trấn Thành cũng ngỡ ngàng khi nhận được kết quả này. “Cứ tưởng mình đã sắp tứ tuần, thì những bảng xếp hạng này chỉ dành cho những bạn nam thần, hoặc idol trẻ tuổi được các bạn fan girl cuồng nhiệt yêu thích thôi!”, anh viết.

Ngoài vai trò là thành viên chính trong Running Man mùa 2, hiện Trấn Thành đảm nhận host của “Anh trai say hi”. Cả 2 chương trình anh đang tham gia đều thu hút sự chú ý của khán giả. Trong bảng xếp hạng top gameshow do Socialite thống kê, Cụ thể, livestage 2 của Anh trai say hi vừa khép lại với vị trí top 1 trong 2 tuần liên tiếp. Vị trí thứ 2 chính là chương trình Running Man mùa 3.