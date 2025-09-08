Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

08-09-2025 - 09:15 AM | Lifestyle

"Tôi nổi hết da gà" – Trấn Thành nói.

Mới đây, chương trình Siêu Thực Thành đã lên sóng. Tại chương trình tuần này, Trấn Thành ghé thăm nhà hàng mì chay của vợ chồng Ngô Thanh Vân – Huy Trần tại trung tâm TP.HCM. Tuy nhiên, vì Ngô Thanh Vân vừa sinh xong nên chỉ có Huy Trần ra tiếp Trấn Thành.

Trấn Thành nổi da gà, nói một điều về Ngô Thanh Vân- Ảnh 1.

Huy Trần và Trấn Thành

Trấn Thành chia sẻ: "Tôi biết quán này từ lâu rồi, do quản lý của tôi giới thiệu. Tôi không biết đây là quán của vợ chồng Ngô Thanh Vân.

Tôi đặt về ăn và thấy ngon quá, đa dạng. Tôi biết ngay người chủ này đi nhiều nước trên thế giới nên am hiểu ẩm thực và kết hợp lại với nhau, không phải đồ chay thuần của người Việt. Tới lúc hỏi ra biết vợ chồng Ngô Thanh Vân, tôi muốn xỉu".

Huy Trần tiết lộ: "Vợ chồng tôi ăn chay nhưng ăn 80% thôi. Tôi làm nhà hàng chay tất cả vì tình yêu, vì bà xã.

Bà xã tôi ăn chay nên bắt tôi học làm đồ chay để nấu cho cô ấy ăn. Sau hai năm thì tôi mê đồ chay luôn và cũng ăn chay theo.

Được hai năm thì bà xã tôi bảo: "Chồng ơi, chồng nấu 2 năm qua vợ thấy ngon quá. Bây giờ vợ muốn có một nhà hàng để sáng mời mọi người tới uống cà phê, đóng cửa, đọc sách rồi đóng cửa đi về".

Trấn Thành nổi da gà, nói một điều về Ngô Thanh Vân- Ảnh 2.

Huy Trần và Ngô Thanh Vân

Trấn Thành nghe vậy thốt lên: "Không ngờ em lại dại gái như thế. Phải công nhận Ngô Thanh Vân có phước ghê. Có phước lắm mới lấy được chồng thế này, được chồng cưng dễ sợ.

Tôi quen Ngô Thanh Vân trước giờ thấy bà ấy men lắm, không hề có chút con gái nào. Nhưng từ ngày gặp Huy Trần là Ngô Thanh Vân yểu điệu, mềm mại, con gái hẳn. Ngô Thanh Vân còn nhõng nhẽo.

Tôi không hề quen Ngô Thanh Vân như thế vì trước giờ Ngô Thanh Vân không như vậy. Trong mắt mọi người Ngô Thanh Vân như một nữ cường, ra trường quay là la hét, quyền lực, mạnh mẽ lắm. Từ hồi quen Huy Trần là tôi thấy Ngô Thanh Vân làm nũng, nhõng nhẽo, tôi nổi hết da gà".

Huy Trần thừa nhận: "Tôi dại lắm. Nhưng phải đúng người tôi mới chịu, không đúng người tôi không chịu. Bây giờ vợ chồng tôi lãng mạn lắm".

Theo Tùng Ninh

Đời sống & pháp luật

