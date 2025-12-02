Trấn Thành "sập nguồn": Đáng thương và cũng đáng trách?

Trấn Thành đa năng đến mức khó tin

Trấn Thành sập nguồn?

Trấn Thành, đến nay, là một thương hiệu. Sự đa năng của Trấn Thành là điều không cần bàn cãi. Sự giỏi giang của Trấn Thành cũng là điều được mặc định sẵn trong lòng người hâm mộ.

Cứ nhìn vào biểu hiện của Trấn Thành ở các show diễn, dù tạo cơn địa chấn "show nào cũng có mặt", "chiếm sóng truyền hình"… nhưng nếu không là Trấn Thành, hẳn hiệu ứng lan tỏa của các chương trình đã không nhiều đến vậy.

Một trong những chương trình cho thấy rõ nhất thương hiệu Trấn Thành là "Anh trai say hi" mùa 2 và "Running man" mùa 3, phát sóng cùng thời điểm vào tối thứ 7 hàng tuần. Ở cả hai chương trình, vai trò kết nối của Trấn Thành là cực kỳ cao. Ở "Anh trai say hi", ngoài kết nối, Trấn Thành còn hiện thân như một chuyên gia tâm lý, một người anh của gia đình khi có thể đọc vanh vách tâm lý của các thành viên trong cuộc thi.

Hơn thế, Trấn Thành còn có thể "moi đúng điểm yếu trọng tâm" của các thí sinh với hy vọng, những nhân tố này có thể nhận ra lỗ hổng của mình. Có câu, mọi sai sót đều cần trải nghiệm và thời gian chữa trị.

Nhưng khi có Trấn Thành, những bạn trẻ không cần thời gian, cũng chả cần phải trả giá nhưng vẫn có những đúc kết không thể chuẩn hơn. Và không ngoa khi nói "Nếu Anh trai say hi thiếu Trấn Thành, nhiều khoảnh khắc của chương trình sẽ trở nên vô nghĩa".

Ở "Running man", Trấn Thành hiện thân của sức mạnh khiến những người chơi khác phải dè chừng. Sức mạnh đó không phải tự thân mà đến từ ý chí cùng tư duy "đã chơi thì phải hết mình".

Vậy nên Trấn Thành ít khi thua đối thủ. Dù là chương trình vận động trường và cũng không xài quá nhiều sự thông minh của Trấn Thành thì với khán giả, sự hiện diện của Trấn Thành ở chương trình là một mốc son tạo nên khoảnh khắc thú vị cho "Running man" mùa 3.

Nhưng ở một sự kiện giải trí công khai, Trấn Thành lại ngủ gục. Người thương hiểu rõ anh quá mệt, kẻ không ưa lại bảo "Trấn Thành lại gây chuyện". Có lẽ, với một người đầy lòng tự trọng như Trấn Thành, kiếm việc chứ không kiếm chuyện. Thế nên, tình trạng sập nguồn này chỉ cảnh báo một điều duy nhất "Trấn Thành đã quá tải".

Không biết bao nhiêu lần trong các chương trình, Trấn Thành đều thừa nhận "thức đến 4 giờ sáng rồi 6 giờ sáng phải quay tiếp nên quá mệt". Hình ảnh Trấn Thành ngồi đâu ngủ đó cũng không hiếm. Khán giả thấy Trấn Thành đáng thương, đáng trân trọng và cũng đáng trách khi "thông minh cho lắm mà không biết trân trọng sức khỏe bản thân?".

Sự tử tế của Trấn Thành

Trấn Thành luôn biết mình phải làm gì

Ở tuổi này, Trấn Thành hẳn còn rất khỏe và anh tự điều tiết được công việc của mình. Ở tuổi này, Trấn Thành cũng tranh thủ cống hiến. Không phải để khán giả thừa nhận mình mà còn là để lại những sản phẩm nghệ thuật đúng nghĩa.

Anh làm phim, tham gia các chương trình với một dấu ấn cá nhân sắc nét. Những lời đồn "Trấn Thành "chảnh" lắm", "khó mời Trấn Thành"… ngày càng lan rộng nhưng có lẽ, với một người rất giỏi như Trấn Thành, anh có quyền lựa chọn sự xuất hiện, có điều kiện lựa chọn sự cống hiến theo ý mình.

Trấn Thành thế nào, không ai rõ, ngoài bản thân anh. Nhưng có một điều, ai cũng nhận ra, Trấn Thành đang tự vắt kiệt sức mình. Sự chăm chỉ ấy mang về cho anh nhiều thứ, đặc biệt tiền tài, danh vọng. Thậm chí, hệ sinh thái quanh Trấn Thành cũng hưởng lợi từ sự chăm chỉ của mình. Và rồi, khi sập nguồn như hiện tại, có lẽ, chỉ có Trấn Thành gánh.

Nhìn vào hành trình làm việc của Trấn Thành thời gian qua, khán giả dễ dàng thấy một nghệ sĩ luôn cố gắng hết mình, luôn sợ mình chưa đủ, luôn nỗ lực để đáp lại tình yêu của công chúng. Nhưng cũng chính vì sự tận lực ấy mà anh đang dần đi đến giới hạn của cơ thể. Không phải ngẫu nhiên mà những dấu hiệu xuống sức xuất hiện ngày một rõ rệt, từ gương mặt mệt mỏi, dáng vẻ ể oải đến việc ngủ gục giữa sự kiện. Đó là tín hiệu cho thấy cơ thể đang "lên tiếng", nhắc anh phải dừng lại đôi chút.

Nỗi sợ của Trấn Thành

Anh biết mọi thứ nhưng lại không biết cơ thể đang cần nghỉ ngơi

Trấn Thành cũng từng chia sẻ đây cũng chính là nỗi sợ lớn nhất của anh ở hiện tại: "Điều mà tôi lo lắng nhất chính là lo sẽ không còn sức khỏe. Còn sức khỏe là còn làm được mọi thứ. Điều tôi lo thứ hai là lo cái đầu mình bị cũ đi, tôi sợ cảm giác đó. Nếu cứ làm thứ mình đang làm, nó vẫn tốt nhưng không còn hợp thời thì đó là cảm giác còn đáng lo hơn cả nỗi sợ thất bại. Việc một nghệ sĩ có sản phẩm chưa thành công là chuyện bình thường. Thị hiếu mà, sẽ có lúc mình thắng và có lúc mình chưa thắng. May mắn cho đến giờ, tôi chưa bị thua trận nào.

Nhưng để làm được điều đó, tôi luôn phải quan sát và cập nhật liên tục. Tôi cảm ơn là mình có thứ năng lượng luôn biết nhìn lại bản thân sau mỗi chặng đường, và từ đó lại nhìn về phía trước. Tôi luôn luôn học hỏi, không bao giờ tự cho là mình giỏi, gặp gì trên đời cũng lao vào học - từ gặp một người trẻ đến một người nhỏ hơn, hay thậm chí từ một người mà nhìn là biết người ta dở hơn mình luôn. Biết đâu trong rất nhiều cái dở hơn mình, họ lại có một thứ giỏi hơn mình, và cái đó lại đáng học thì phải học thôi".

"Ngay cả khi làm việc, tôi cũng không đặt mục tiêu mình phải là số một. Mục tiêu duy nhất của tôi là không được đầu hàng mà phải luôn tiến về phía trước, tới đâu thì tới. Vô tình cái cách làm việc như vậy lại dẫn tôi đến những thành tích mà tôi đang có hiện nay.

Khi làm "Bố Già" hay "Mai" - đó đều là những bộ phim Việt được ra mắt vào dịp Tết, vốn được coi là thời điểm rất buồn của điện ảnh Việt. Một bài toán mà theo tôi là chẳng hề an toàn chút nào. Nhưng tôi vẫn làm vì tôi tin vào chân lý của mình trong việc kể những câu chuyện đủ hay thì mọi người sẽ lắng nghe.

Đó cũng là kim chỉ nam trong cuộc đời của tôi - làm gì là cắm đầu làm, kết quả ra sao là chuyện của nó. Áp lực duy nhất chỉ là ngày mai mở mắt ra mà không biết làm gì, hẳn ngày đó tôi sẽ thấy rất thê thảm. May là đến giờ này, tôi vẫn biết mai mình phải làm gì" - Trấn Thành bày tỏ.

Khán giả biết Trấn Thành muốn được cống hiến nhưng cống hiến nào cũng cần có sức khỏe

Trấn Thành biết mọi thứ nhưng có vẻ lại không biết cơ thể anh cần gì.