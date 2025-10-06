Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trấn Thành thừa nhận bất ổn

06-10-2025 - 14:59 PM | Lifestyle

Trấn Thành đã tiết lộ tình trạng sức khoẻ đáng lo sau tập 1 Running Man Việt Nam.

Sau khi Running Man Việt mùa 3 chính thức lên sóng tập đầu tiên, Trấn Thành nhanh chóng trở thành cái tên gây bão mạng xã hội. Màn comeback sau 1 mùa vắng bóng của nam MC đình đám được khán giả quan tâm đặc biệt, không chỉ vì anh là "linh hồn" của chương trình mà còn bởi những khoảnh khắc cực kỳ hài hước trong thử thách vận động. Trong tập 1, Trấn Thành thể hiện sự "máu chiến" khi lăn hả hết mình, chơi vận động không kém gì Liên Bỉnh Phát, Quang Tuấn hay Anh Tú. 

Tuy nhiên, mới đây, Trấn Thành đã tiết lộ tình trạng "bất ổn" của bản thân sau khi quay xong chặng này. Trên trang cá nhân, Trấn Thành thích thú chia sẻ loạt ảnh nét căng lên sóng kèm dồng trạng thái: "Best cut Bò biển của tập 1 - Running Man 3. Mọi người phê chứ? Không biết coi có đã cái nư mấy bà hông? Chứ quay xong 1 tập là xương cốt tui rệu rã! Tất cả vì niềm vui của khán giả thân yêu!".

Chỉ trong vài tiếng, bài đăng của anh đã nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác. Dưới phần bình luận, netizen đồng loạt gọi Trấn Thành là "thánh meme sống", khi mỗi biểu cảm đều đáng giá từng khung hình. Mặc dù có hạn chế về sức khoẻ nhưng có thể thấy Trấn Thành đã chơi hết mình hết sức, đây cũng là một trong những điều làm nên sức hấp dẫn cửa chương trình.

Trấn Thành thừa nhận bất ổn- Ảnh 1.

Trấn Thành tiết lộ cơ thể "rệu rã" sau khi quay hình tập 1 Running Man Việt

Trấn Thành nắm cổ chân khiến Lan Ngọc ngã xuống sàn trong khi xé bảng tên

Trước khi quay hình, Trấn Thành từng lo ngại về thể lực và sợ "lộ bụng mỡ", nhưng khi lên sóng anh vẫn rất thoải mái mang vòng 2 ra để "pha trò" với mọi người. Nam nghệ sĩ không chỉ tham gia đầy năng lượng mà còn tự trêu chọc bản thân, biến khuyết điểm ngoại hình thành vũ khí gây cười. Chính sự tự nhiên, duyên dáng và sẵn sàng "bán hình tượng" đã giúp anh chiếm trọn spotlight của tập 1. 

Trấn Thành thừa nhận bất ổn- Ảnh 2.

Trấn Thành lộ bụng "bé mỡ" khi lên sóng

Trấn Thành thừa nhận bất ổn- Ảnh 3.

Nam MC vẫn thoải mái ăn uống, lấy ngoại hình bản thân để pha trò

Về tình trạng sức khoẻ, Trấn Thành từng nói: "Mình không nghĩ là sau thời gian có 6 năm, hơn nửa thập kỷ thôi mà mình thấy tuổi già nó kéo tới. Hồi xưa khi chạy mình đâu biết mệt đâu. Đến giờ chạy xong mình mệt, thở như bò thở. Mình không dám nhận là khủng long nữa mà đã chuyển sang một con động vật hiền hơn, nhẹ nhàng hơn, phù hợp với với tôi hơn. Nếu khủng long săn chắc, cơ bắp, chạy không biết mệt còn tôi chỉ dám nhận là một con bò biển thôi". 

Với phong độ hiện tại, người hâm mộ kỳ vọng Trấn Thành sẽ tiếp tục là "át chủ bài" giúp Running Man Việt mùa 3 giữ vững sức hút. Sau bao ồn ào, sự trở lại lần này của anh không chỉ là một màn tái xuất ngoạn mục, mà còn là minh chứng anh đính thị là một nhân tố không thể thay thế của Running Man Việt. 

Trấn Thành thừa nhận bất ổn- Ảnh 4.

Trấn Thành dù than sức khoẻ có vấn đề nhưng vẫn chơi rất "máu chiến" khiến dàn cast phải dè chừng

 

Theo Hạ Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tuyến đường sắt giá trị tới 110.000 tỷ đồng: Là “con rồng thép trên trời”, hành khách phải thở oxy nhưng ai cũng thấy "rất đáng"

Tuyến đường sắt giá trị tới 110.000 tỷ đồng: Là “con rồng thép trên trời”, hành khách phải thở oxy nhưng ai cũng thấy "rất đáng" Nổi bật

7 thiết kế nhà "ông bà ta": Từng bị cười nhạo sến sẩm, giờ nhà giàu bỏ tiền tỷ tái hiện vibe

7 thiết kế nhà "ông bà ta": Từng bị cười nhạo sến sẩm, giờ nhà giàu bỏ tiền tỷ tái hiện vibe Nổi bật

Ít ai biết: Người tài chính ổn định ở tuổi trung niên luôn âm thầm làm 5 điều này mỗi tuần

Ít ai biết: Người tài chính ổn định ở tuổi trung niên luôn âm thầm làm 5 điều này mỗi tuần

14:50 , 06/10/2025
Nhận diện ngay những “bẫy tâm lý” khiến bạn luôn khánh kiệt vào mùa sale

Nhận diện ngay những “bẫy tâm lý” khiến bạn luôn khánh kiệt vào mùa sale

14:36 , 06/10/2025
11 món đồ tôi sắm cho nhà mới, dùng xong phải tấm tắc: Đẹp - thiết thực - đáng mua từng đồng

11 món đồ tôi sắm cho nhà mới, dùng xong phải tấm tắc: Đẹp - thiết thực - đáng mua từng đồng

14:11 , 06/10/2025
Thần sắc Shark Bình dạo này

Thần sắc Shark Bình dạo này

13:45 , 06/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên