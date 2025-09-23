Trang Thông tin Chính phủ đăng khuyến cáo khẩn: Gọi ngay 112 nếu gặp tình huống khẩn cấp trong cơn bão Ragasa!

Chiều ngày 23/9, trên trang fanpage Thông tin chính phủ đăng tải thông báo khuyến cáo người dân chủ động ứng phó bão Ragasa.

Theo đó, trước diễn biến phức tạp của bão Ragasa, các cơ quan chức năng kêu gọi người dân khi gặp tình huống khẩn cấp hãy gọi ngay tổng đài 112 để được hỗ trợ kịp thời. Đây là số điện thoại khẩn cấp quốc gia, được vận hành trên phạm vi cả nước từ ngày 23/8 theo Nghị định 200/2025 của Chính phủ.

Việc phổ biến rộng rãi tổng đài 112 lúc này là rất cần thiết, bởi thực tế nhiều người dân vẫn chưa biết hoặc chưa quen sử dụng.

Tổng đài 112 tiếp nhận thông tin về sự cố, thiên tai, thảm họa, những nguy cơ rủi ro cũng như yêu cầu trợ giúp của tổ chức, cá nhân, sau đó kết nối đến các lực lượng chức năng để triển khai ứng cứu.

Hệ thống 112 được thiết kế liên thông trực tiếp với các số khẩn cấp quen thuộc như 113, 114, 115, cùng với hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam và các kênh liên lạc phục vụ phòng thủ dân sự.

Các trung tâm 112 được đặt tại Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Bộ Tư lệnh TP.HCM. Trực ban tổng đài có trách nhiệm ghi nhận thông tin, báo cáo ngay cho chỉ huy, đồng thời chuyển tiếp đến cơ quan chức năng phụ trách để xử lý.

Trong trường hợp vượt quá khả năng địa phương, thông tin sẽ được báo cáo lên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự quốc gia để kịp thời huy động chi viện.

Tổng đài 112 do Bộ Quốc phòng quản lý, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng các doanh nghiệp viễn thông bảo đảm kết nối thông suốt, miễn phí cuộc gọi, tin nhắn và cả dữ liệu đa phương tiện.

Đặc biệt, hệ thống miễn cước cuộc gọi cố định, di động, tin nhắn và đa phương tiện đến hệ thống tổng đài 112.