Traphaco - Hãng dược phẩm "quốc dân" của người Việt với Boganic và Hoạt huyết dưỡng não, nay sẽ chọn sản phẩm Tân dược nào làm chủ lực?

Hơn nửa thế kỷ kinh doanh tại Việt Nam, CTCP Traphaco – doanh nghiệp số 1 trong lĩnh vực Đông dược vẫn được gọi là hãng dược phẩm “quốc dân” của người Việt, với những sản phẩm đã đi vào đời sống như Boganic, Hoạt huyết dưỡng não, bổ não Cebraton… Vào năm 2021, Đại hội đồng cổ đông của Traphaco đã ban hành Nghị quyết về tái cấu trúc hoạt động kinh doanh nhằm hiện thực hóa mục tiêu chiến lược “Giữ vững vị thế số 1 Đông dược – Đầu tư phát triển Tân dược chất lượng cao”.

Môt dự án Tái cấu trúc được thực hiện, đã cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh mảng kinh doanh Tân dược nhằm tận dụng thế mạnh của cổ đông Hàn Quốc (Daewoong), đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm, tạo ra sự tăng trưởng mang tính đột phá cho hãng dược này.

Thành tựu ban đầu đã rất khả quan. Năm 2022, Traphaco triển khai được gần 20 sản phẩm mới với doanh thu vượt kế hoạch, góp phần mở rộng danh mục sản phẩm và hoàn thành vượt mức mục tiêu doanh thu/ lợi nhuận năm. Trong đó phải kể tới doanh thu Ngoài đông dược vượt 25% kế hoạch, tăng trưởng 37% so với cùng kỳ.

Theo Lãnh đạo công ty cho biết, các dòng sản phẩm Tân dược chủ lực của Traphaco sẽ là thuốc ho, thuốc kháng sinh, thuốc tim mạch.

Có thể nhìn thấy điều này qua một trong 10 sự kiện tiêu biểu năm 2022 là Công bố tương đương sinh học cho 5 sản phẩm thuốc tân dược của Traphaco. Các sản phẩm đều được sản xuất tại nhà máy tân dược Traphaco Hưng Yên, bao gồm: kháng sinh Azizi (Azithromycin), kháng sinh Claritra (Clarithromycin), thuốc hạ mỡ máu Rosuvastatin 3 hàm lượng 5mg, 10mg, 20mg.

Nghiên cứu tương đương sinh học (Bioequivalence - BE) là quá trình nghiên cứu để bào chế và chứng minh sản phẩm có cùng hiệu quả điều trị (xét cả về hiệu lực và tính an toàn) so với thuốc đối chứng (thường là biệt dược gốc) thông qua các dữ liệu thử BE trên người. Đó là một quá trình tương đối phức tạp, có tính rủi ro thách thức cao, gồm nhiều công đoạn và mất nhiều thời gian công sức.

Do đó, kết quả này khẳng định được năng lực nghiên cứu phát triển thuốc tân dược chất lượng cao của Traphaco và mở ra nhiều cơ hội trong lĩnh vực đấu thầu thuốc vào hệ thống điều trị.

Kháng sinh Azizi cũng là một trong các sản phẩm mới có tín hiệu thị trường tốt của năm 2022 bên cạnh Siro Methorphan Bee; Viên cảm cúm Traflu. Trong quý 1/2023, với các chương trình Marketing sáng tạo, cộng hưởng và hiệu quả, doanh số của kháng sinh Azizi, Viên cảm cúm Traflu ngày và Siro Methorphan Bee đều vượt kế hoạch… là tiền đề tốt để tăng trưởng đột phá về sản lượng và doanh số trong giai đoạn tiếp theo.

Báo cáo thường niên 2022 của Traphaco cho biết, nhóm thuốc ho với doanh số trên 300 tỷ đồng/năm là một trong những nhóm sản phẩm có doanh số lớn nhất mảng Tân dược.

Năm 2023, Traphaco đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 2.600 tỷ, lợi nhuận hợp nhất sau thuế 326 tỷ, lựa chọn thông điệp của năm: “Tốc độ và Số hóa, kết nối để thành công”. Riêng mảng Tân dược, Công ty sẽ hoàn thành chuyển giao công nghệ các sản phẩm giai đoạn 1 với đối tác Hàn Quốc. 2023 cũng là năm mảng Tân dược bước vào giai đoạn 3 của hoạt động chuyển giao công nghệ với đối tác Hàn Quốc.

Dự kiến mức tăng trưởng doanh thu trong 3-5 năm tới 13-15%, trong đó, mảng Đông dược sẽ có mức tăng trưởng thấp hơn khoảng 10%, trong khi đó mảng ngoài Đông dược sẽ tăng trưởng cao hơn khoảng 25% và là mảng Traphaco sẽ chú trọng đẩy mạnh trong dài hạn.

Ban lãnh đạo Traphaco cho biết các sản phẩm Tân dược sẽ tiếp nhận từ Daewoong và phân phối ra thị trường trong 2023 – 2024 là những sản phẩm xu thế như điều trị mỡ máu, tiểu đường, huyết áp, kháng sinh.

Các sản phẩm tân dược của Traphaco hiện được sản xuất tại nhà máy của Traphaco Hưng Yên. Đây là công ty ra đời trong chiến lược xây dựng và phát triển nhà sản xuất tân dược hiện đại hàng đầu Việt Nam. Theo đó, nhà máy tân dược thông minh 4.0 áp dụng tiêu chuẩn GMP- WHO với tổng số vốn lên tới gần 500 tỷ đồng trên diện tích hơn 46.000 m2, bao gồm 5 dây chuyền sản xuất chính: Thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi; Thuốc nước dùng trong; Thuốc nước dùng ngoài; Thuốc viên; Thuốc mỡ cream

Cho đến nay, công ty đã có những sản phẩm uy tín, được người tiêu dùng tin tưởng, mang lại doanh thu chủ yếu cho công ty như: Dung dịch nhỏ mắt, mũi Natri Clorid 0,9%, Dung dịch nhỏ mắt Samaca, Thuốc mỡ bôi da Dibetalic, Viên nén bao phim thuốc ho Methorphan, Viên nén Stilux 60, Viên nén bao phim viên cảm cúm Traflu ngày, Dung dịch nhỏ mắt Ofloxacin 0,3%, Viên nén bao phim Azizi…

Năm 2023, công ty đặt kế hoạch nâng cao năng lực sản xuất mảng ngoài đông dược, cân nhắc đầu tư dây chuyền GMP-EU sau khi có báo cáo khả thi, đầu tư dây chuyền thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại Nhà máy Hưng Yên.