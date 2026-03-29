Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trẻ có 3 thói quen này từ tiểu học, lên cấp 3 gần như không cần học thêm

Theo Nhật Linh, | 29-03-2026 - 05:14 AM | Sống

3 thói quen "vàng" dưới đây là bước đệm quan trọng để trẻ hình thành tư duy độc lập và thói quen tự học.

Nhiều phụ huynh thường rơi vào vòng xoáy lo âu khi con bước vào những năm cuối cấp với áp lực bài vở khổng lồ. Tuy nhiên, các chuyên gia giáo dục cho rằng chìa khóa của sự bứt phá học thuật không nằm ở những lò luyện thi thâu đêm, mà xuất phát từ nền tảng thói quen được xây dựng ngay từ khi trẻ còn ở bậc tiểu học.

Khơi dậy bản năng tự học thay vì phụ thuộc vào gia sư

Thói quen đầu tiên và quan trọng nhất chính là khả năng tự giác ngồi vào bàn học mà không cần sự thúc giục của cha mẹ. Ở bậc tiểu học, kiến thức chưa quá phức tạp, đây là "thời điểm vàng" để trẻ học cách tự giải quyết bài tập về nhà và tự chuẩn bị bài cho ngày hôm sau.

Khi một đứa trẻ hình thành được tư duy tự thân vận động, trẻ sẽ không bị rơi vào trạng thái thụ động, chờ đợi sự giảng giải từ thầy cô giáo dạy thêm hay gia sư.

Lên đến cấp 3, khối lượng kiến thức tăng vọt cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, những học sinh có khả năng tự nghiên cứu tài liệu sẽ nhanh chóng nắm bắt vấn đề và tìm ra phương pháp học tập phù hợp nhất với bản thân mình.

Trẻ có 3 thói quen này từ tiểu học, lên cấp 3 gần như không cần học thêm- Ảnh 1.

Xây dựng văn hóa đọc để làm giàu tư duy ngôn ngữ

Kỹ năng đọc không chỉ đơn thuần là nhận diện mặt chữ, mà là khả năng đọc hiểu và phân tích thông tin. Những đứa trẻ duy trì được thói quen đọc sách hàng ngày từ nhỏ thường sở hữu vốn từ vựng phong phú và tư duy logic sắc bén hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa.

Việc tiếp xúc đa dạng các loại sách từ văn học, khoa học đến lịch sử giúp trẻ rèn luyện sự tập trung cao độ và khả năng tổng hợp vấn đề một cách hệ thống.

Bước vào chương trình cấp trung học phổ thông, khi các môn học đòi hỏi khả năng tư duy trừu tượng và viết luận chuyên sâu, thói quen đọc sẽ giúp học sinh xử lý các văn bản dài một cách bình tĩnh, từ đó tối ưu hóa việc tiếp thu kiến thức mà không cần đến sự hỗ trợ quá mức từ các lớp bồi dưỡng bên ngoài.

Trẻ có 3 thói quen này từ tiểu học, lên cấp 3 gần như không cần học thêm- Ảnh 2.

Quản lý thời gian hiệu quả từ những việc nhỏ nhất

Sự khác biệt giữa một học sinh nhàn nhã và một học sinh luôn tất bật nằm ở kỹ năng quản lý thời gian. Ngay từ tiểu học, nếu trẻ được hướng dẫn cách sắp xếp thời gian biểu giữa việc học, việc chơi và các sinh hoạt cá nhân, trẻ sẽ hình thành được ý thức về sự ưu tiên.

Thói quen này giúp trẻ tránh được căn bệnh trì hoãn, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc phải đi học thêm để "nhồi nhét" kiến thức vào phút chót.

Khi bước vào cấp 3 với lịch trình dày đặc, một học sinh biết điều phối thời gian sẽ luôn làm chủ được kế hoạch học tập, có đủ thời gian để nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng, từ đó duy trì được phong độ ổn định mà vẫn đạt kết quả cao trong các kỳ thi quan trọng.

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngành học chưa bao giờ lo thất nghiệp tại Việt Nam và trên thế giới, cơ hội thăng tiến rộng mở, lương có thể vượt mức 100 triệu/tháng

Tin cực vui cho những ai uống 1 ly cà phê/ngày

Thầy Hiệu trưởng bị chê trách vì dạy học sinh môn "tào lao", ai ngờ 3 năm sau, hơn 2.000 em được cứu sống bởi chính bộ môn ấy!

00:25 , 29/03/2026
Clip: Khán giả nữ sân si “giật spotlight” của người khác, cái kết khiến MXH hả hê

22:52 , 28/03/2026
Rắn bò vào dù nhà sạch bong kin kít: 6 nguyên nhân không phải ai cũng biết

22:35 , 28/03/2026
Ngô ngọt hay ngô nếp: Lượng calo chênh lệch gấp 10 lần, chọn loại nào để giảm cân hiệu quả?

22:02 , 28/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên