Bạn đọc Quang Trí (Phú Thọ) hỏi: Con tôi năm nay 10 tuổi. Tôi muốn gửi một khoản tiền tiết kiệm tại ngân hàng để dành cho cháu. Xin hỏi, trẻ dưới 15 tuổi có được đứng tên sổ tiết kiệm hay không? Nếu được thì cha, mẹ có thể thực hiện giao dịch thay con và cần những giấy tờ gì?

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Trẻ dưới 15 tuổi có thể có tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng, song không tự mình thực hiện giao dịch mà phải thông qua người đại diện theo pháp luật.

Đây là vấn đề được nhiều phụ huynh quan tâm khi muốn dành tiền tiết kiệm cho con từ sớm, đặc biệt với các khoản tiền mừng tuổi, tiền được người thân tặng hoặc khoản tiền cha mẹ dành riêng cho con.

Theo quy định về tiền gửi tiết kiệm, người chưa đủ 15 tuổi thuộc nhóm khách hàng không trực tiếp thực hiện giao dịch tiền gửi tiết kiệm. Các giao dịch được thực hiện thông qua người đại diện theo pháp luật.

Như vậy, việc trẻ dưới 15 tuổi có tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng là được phép, nhưng cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật sẽ là người thực hiện các thủ tục với ngân hàng theo quy định.

Ai là người đứng tên khoản tiền gửi?

Điểm cần phân biệt là người thực hiện giao dịch và người gửi tiền không nhất thiết là một người.

Trong trường hợp cha mẹ gửi tiền tiết kiệm cho con dưới 15 tuổi, khoản tiền có thể được xác lập cho trẻ và người đại diện theo pháp luật thực hiện giao dịch thay. Ngân hàng sẽ căn cứ hồ sơ, giấy tờ chứng minh thông tin của trẻ và người đại diện để thực hiện thủ tục.

Do đó, nếu phụ huynh muốn khoản tiền thực sự được dành cho con, khi mở tiền gửi nên trao đổi rõ với ngân hàng về việc xác định người gửi tiền, thông tin người đại diện và các quyền, nghĩa vụ liên quan đến khoản tiền gửi.

Có thể gửi tiền tiết kiệm cho con từ bao nhiêu tuổi?

Quy định không đặt ra yêu cầu trẻ phải đủ một độ tuổi nhất định mới được có tiền gửi tiết kiệm. Với trẻ chưa đủ 15 tuổi, giao dịch được thực hiện thông qua người đại diện theo pháp luật.

Điều này tạo điều kiện để cha mẹ hoặc người thân chủ động tích lũy tài chính cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ. Chẳng hạn, với khoản tiền 50 triệu đồng được ông bà tặng cho một trẻ 10 tuổi, gia đình có thể cân nhắc gửi tiết kiệm để dành cho trẻ thay vì sử dụng ngay.

Khi gửi tiết kiệm cho trẻ cần lưu ý gì?

Phụ huynh nên hỏi ngân hàng về hồ sơ cần thiết trước khi giao dịch, trong đó có giấy tờ xác minh thông tin của trẻ và giấy tờ chứng minh tư cách đại diện theo pháp luật.

Bên cạnh đó, cần quan tâm đến kỳ hạn gửi, lãi suất, phương thức trả lãi và quy định về rút tiền trước hạn. Nếu xác định đây là khoản tiền dành cho trẻ trong dài hạn, việc lựa chọn kỳ hạn phù hợp sẽ giúp hạn chế phải tất toán trước hạn và ảnh hưởng đến số tiền lãi nhận được.

Một điểm khác cũng cần lưu ý là khi trẻ lớn lên, việc quản lý và thực hiện giao dịch đối với khoản tiền gửi có thể thay đổi tùy theo độ tuổi, năng lực hành vi dân sự và quy định của ngân hàng tại từng thời điểm.

Tóm lại, trẻ dưới 15 tuổi có thể có tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Tuy nhiên, ở độ tuổi này, trẻ không tự mình thực hiện giao dịch mà phải thông qua người đại diện theo pháp luật. Phụ huynh nên trao đổi cụ thể với ngân hàng về cách xác lập người gửi tiền, hồ sơ và quyền giao dịch để bảo đảm khoản tiết kiệm được quản lý đúng mục đích.