Trẻ ngủ rồi, bố mẹ nằm cạnh chơi điện thoại có ảnh hưởng không? Sự thật là...

Một ngày bận rộn cuối cùng cũng trôi qua, con cái đã chịu đi ngủ. Lúc này, người lớn mới có chút "tự do" hiếm hoi và thói quen quen thuộc liền xuất hiện: cầm điện thoại lướt xem cho thoải mái.

Là bạn đúng không?

Nhiều ông bố bà mẹ nói, sợ tiếng điện thoại ảnh hưởng đến giấc ngủ của con nên khi xem video đều bật chế độ im lặng. Nhưng lại nghe nói ánh sáng từ màn hình điện thoại có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của trẻ, thậm chí khiến trẻ chậm lớn, dậy thì sớm... Có đáng sợ đến thế không?

Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu kỹ xem ánh sáng từ điện thoại thật sự có ảnh hưởng thế nào đến trẻ nhé!

Ánh sáng màn hình điện thoại có làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của trẻ?

Chất lượng giấc ngủ chịu ảnh hưởng bởi melatonin - một loại hormone do tuyến tùng trong não tiết ra, giúp cơ thể chuyển sang "chế độ ban đêm". Melatonin được tiết ra đều đặn sẽ điều chỉnh đồng hồ sinh học và giúp trẻ ngủ sâu hơn.

Nếu trong môi trường ngủ ban đêm có ánh sáng quá mạnh, quá trình tiết melatonin sẽ bị ảnh hưởng, kéo theo rối loạn nhịp sinh học và giảm chất lượng giấc ngủ của trẻ.

Ảnh minh họa

Vậy ánh sáng từ điện thoại có gây ra điều này không?

Nhiều nghiên cứu cho thấy ánh sáng có độ rọi trên 5 lux, chứa ánh sáng xanh và nhiệt độ màu cao có thể ức chế việc tiết melatonin, từ đó ảnh hưởng đến giấc ngủ, đặc biệt là ở trẻ em - đối tượng nhạy cảm hơn người lớn.

Tuy nhiên:

1. Ánh sáng từ điện thoại thường không đạt đến 5 lux

Khi bố mẹ xem điện thoại trong phòng tối, ánh sáng tuy có vẻ chói nhưng thực tế cường độ rất thấp, thường chỉ khoảng 1,7 lux, ở gần đầu trẻ. Mức này quá nhỏ để ảnh hưởng đến giấc ngủ của con.

2. Ánh sáng xanh và nhiệt độ màu có thể gây tác động, nhưng không cần lo lắng quá mức

Màn hình càng trắng, ánh sáng xanh càng nhiều; càng vàng thì ánh sáng xanh càng ít. Dù vậy, nếu bố mẹ không chiếu thẳng điện thoại vào mặt con, tác động này hầu như không đáng kể.

Tóm lại, không cần quá lo. Kích thước màn hình nhỏ, phạm vi chiếu sáng hạn chế; chỉ cần bố mẹ quay người lại, ánh sáng gần như không chiếu tới con, nên ảnh hưởng là rất ít.

Ánh sáng điện thoại có khiến trẻ "chậm lớn" hay "dậy thì sớm"?

Hiện chưa có bằng chứng khoa học rõ ràng cho điều này.

Melatonin có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiết hormone tăng trưởng, nhưng chưa có nghiên cứu nào khẳng định mối liên hệ trực tiếp giữa ánh sáng điện thoại và việc trẻ thấp bé.

Về dậy thì sớm, trên lý thuyết, melatonin có thể ức chế GnRH - hormone kích thích tuyến sinh dục. Nếu melatonin bị ức chế, GnRH có thể hoạt động sớm hơn, dẫn đến phát dục sớm.

Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào chứng minh ánh sáng màn hình điện thoại đủ mạnh để gây ra điều này ở người. Một số thí nghiệm trên chuột cho thấy tiếp xúc liên tục 12-16 giờ/ngày với ánh sáng xanh có thể gây dậy thì sớm, nhưng chưa có kết quả tương tự ở trẻ em.

Vì thế, chỉ cần không chiếu thẳng ánh sáng điện thoại vào mặt con suốt đêm, bố mẹ không cần quá lo về chuyện "chậm lớn" hay "dậy thì sớm". Chiều cao và sự phát triển của trẻ còn chịu ảnh hưởng của di truyền, dinh dưỡng, môi trường, vận động... chứ không chỉ vì một chút ánh sáng.

Ảnh minh họa

Vậy, bố mẹ yên tâm chơi điện thoại cạnh con được rồi?

Trên thực tế, ảnh hưởng lớn nhất của việc sử dụng điện thoại không phải với trẻ mà là với chính người lớn. Xem điện thoại trong bóng tối khiến mắt phải liên tục điều tiết, dễ dẫn đến mỏi mắt, khô mắt, tăng nhãn áp, tổn thương võng mạc, thoái hóa điểm vàng...

Chưa kể, ánh sáng xanh khiến bạn khó ngủ, càng xem càng tỉnh. Khi bạn lướt điện thoại, đặc biệt là xem video ngắn, não sẽ liên tục được kích thích, tiết dopamine khiến bạn "tỉnh như sáo". Đến khi buồn ngủ thật sự thì cơ thể đã quá mệt, giấc ngủ trở nên chập chờn, dễ tỉnh giấc giữa đêm, sáng dậy vẫn uể oải như chưa hề nghỉ ngơi.

Phụ huynh vốn đã thiếu ngủ, mà còn "hi sinh" thêm thời gian nghỉ ngơi cho điện thoại thì chỉ càng thêm kiệt sức. Nếu thật sự muốn lướt điện thoại một chút, hãy ra chỗ có ánh sáng, mở đèn và giảm bớt thời gian nghịch điện thoại xuống.

Đọc đến đây rồi thì... đặt điện thoại xuống và đi ngủ sớm nhé!