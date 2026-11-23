Trong một cuộc trò chuyện ở công viên, một bà mẹ lo lắng vì con trai đã học lớp 5 mà mới cao hơn 1,3 m, thấp hơn nhiều bạn trong lớp. Chị băn khoăn liệu sau này con có thể cao đến 1,75 m hay không.

Một bà mẹ khác lại khá bình thản. Chồng chị hồi nhỏ cũng thấp, lên cấp ba mới cao vọt. Chị còn nhắc đến câu nói dân gian rằng 23 tuổi vẫn có thể cao thêm một đợt.

Từ chuyện con thấp hơn bạn, nhiều bố mẹ bắt đầu tự hỏi liệu con có đang tăng trưởng chậm, có nên tìm hiểu về hormone tăng trưởng, hay chiều cao của bố mẹ sẽ ảnh hưởng đến con ra sao. Để biết khi nào nên theo dõi thêm và khi nào nên đưa con đi khám, bố mẹ có thể bắt đầu bằng việc nhìn lại con đã cao thêm bao nhiêu qua từng giai đoạn.

Ba giai đoạn quan trọng đối với chiều cao của trẻ

Từ 0 đến 3 tuổi

Đây là giai đoạn trẻ cao lên nhanh nhất. Trong năm đầu sau sinh, trẻ tăng trung bình khoảng 25 cm. Năm thứ hai tăng khoảng 10-12 cm, còn năm thứ ba khoảng 8-10 cm. Bố mẹ có thể nhận ra sự thay đổi qua những bộ quần áo vừa mua đã sớm chật.

Dinh dưỡng giữ vai trò quan trọng trong giai đoạn này. Sữa mẹ hoặc sữa công thức, chế độ ăn dặm phù hợp và việc cung cấp đủ vitamin D đều góp phần giúp xương phát triển. Nếu trẻ bị suy dinh dưỡng hoặc thường xuyên ốm trong năm đầu đời, tốc độ tăng trưởng có thể bị ảnh hưởng.

Từ 3 tuổi đến trước dậy thì

Sau 3 tuổi, trẻ thường cao thêm đều đặn khoảng 5-7 cm mỗi năm. So với những năm đầu đời, tốc độ này chậm hơn nên bố mẹ có thể thấy con lâu lớn hơn trước.

Nếu con cao thêm chưa đến 5 cm trong một năm, bố mẹ nên xem lại các lần đo trước đó. Khi chiều cao của trẻ tăng chậm rõ rệt hoặc tụt dần so với đường tăng trưởng trước đây, bác sĩ có thể giúp đánh giá nguyên nhân.

Tuổi dậy thì

Đợt tăng chiều cao nhanh ở tuổi dậy thì thường rơi vào khoảng 10-12 tuổi ở bé gái và 12-14 tuổi ở bé trai, với thời điểm khác nhau ở từng trẻ. Bé gái thường cao nhanh nhất trước kỳ kinh đầu tiên. Sau đó, chiều cao vẫn có thể tăng thêm nhưng tốc độ chậm dần. Ở bé trai, đợt cao nhanh thường diễn ra trước khi các dấu hiệu như vỡ giọng và lộ rõ yết hầu trở nên rõ rệt.

Một số trẻ dậy thì muộn do thể tạng, có tuổi xương chậm hơn tuổi thực và có thể tiếp tục cao lên muộn hơn bạn bè. Nếu con đã có dấu hiệu tăng trưởng chậm, việc theo dõi và đánh giá sớm sẽ hữu ích hơn việc chờ con cao vọt ở tuổi 23.

3 dấu hiệu bố mẹ nên để ý

Con thấp rõ rệt so với trẻ cùng tuổi. Vị trí đứng đầu hàng có thể khiến bố mẹ chú ý. Số đo trên biểu đồ tăng trưởng sẽ giúp nhìn rõ hơn chiều cao của con so với trẻ cùng tuổi và giới tính.

Con cao lên chậm hơn trước. Chiếc quần mặc lâu vẫn vừa có thể là một gợi ý. Điều đáng theo dõi là con thực sự cao thêm bao nhiêu qua các lần đo.

Con tăng cân nhanh và xuất hiện dấu hiệu dậy thì sớm. Khi nhận thấy cả hai thay đổi này, bố mẹ có thể đưa con đi khám để bác sĩ đánh giá quá trình phát triển.

Bố mẹ có thể làm gì để hỗ trợ con phát triển chiều cao?

Giúp con ngủ đủ và giữ giờ ngủ đều đặn. Hormone tăng trưởng được tiết nhiều trong lúc ngủ sâu. Bố mẹ có thể sắp xếp giờ đi ngủ theo giờ thức dậy của con và hạn chế điện thoại, tivi trước khi ngủ.

Cho con ăn đa dạng, đủ chất. Sữa, trứng, thịt, cá và các sản phẩm từ đậu là những nguồn cung cấp đạm. Trẻ cũng cần đủ canxi và vitamin D để xương phát triển. Nhu cầu bổ sung phụ thuộc vào độ tuổi và chế độ ăn của từng trẻ.

Tạo cơ hội để con vận động mỗi ngày. Nhảy dây, chơi bóng rổ hay bơi lội đều là những lựa chọn để trẻ vận động. Bố mẹ có thể chọn cùng con một môn phù hợp với độ tuổi và sở thích để con muốn duy trì đều đặn.

Theo dõi chiều cao và đánh giá tuổi xương khi cần. Khi nghi ngờ trẻ tăng trưởng chậm, bác sĩ có thể xem lại các số đo trước đây và chỉ định chụp X-quang bàn tay, cổ tay trái để đánh giá tuổi xương. Kết quả giúp bác sĩ xem mức độ trưởng thành của xương và cân nhắc có cần tìm thêm nguyên nhân hay không.

Di truyền có ảnh hưởng lớn đến chiều cao, còn dinh dưỡng, giấc ngủ và sức khỏe là những yếu tố bố mẹ có thể quan tâm trong quá trình con lớn lên. Thay vì chỉ nhớ con đứng thứ mấy trong hàng, bố mẹ có thể ghi lại ngày đo và chiều cao của con. Vài số đo theo thời gian sẽ cho thấy con đang lớn như thế nào.