Trí Việt Investcons khẳng định vị thế trong hành trình phát triển của VNC Group

Hành trình phát triển bền vững

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phát triển VNC (VNC Group) có trụ sở chính tại Hà Nội. Công ty hoạt động trong các lĩnh vực tài chính, đầu tư, bất động sản, xây dựng, vật liệu xây dựng và dịch vụ - thương mại. Với triết lý kinh doanh "Phụng sự khách hàng - Phát triển bản thân - Trách nhiệm xã hội", VNC Group đã và đang đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế đất nước.

Theo đại diện doanh nghiệp, tên gọi VNC mang những giá trị cốt lõi mà công ty luôn theo đuổi. V (Vượt trội) - thể hiện khát vọng vươn lên dẫn đầu, không ngừng đổi mới và cải tiến để mang đến những sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao. N (Nghị lực) - phản ánh tinh thần kiên trì, quyết tâm vượt qua mọi thử thách để đạt được thành công. C (Cam kết) - trách nhiệm với khách hàng, đối tác và xã hội trong mọi hoạt động kinh doanh.

Từ khi thành lập, doanh nghiệp đã không ngừng mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng dịch vụ và khẳng định vị thế trên thương trường. Hiện tại, VNC Group có hệ thống quản trị chuyên nghiệp với hàng trăm cán bộ công nhân viên, vận hành theo mô hình doanh nghiệp hiện đại, bao gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc; đứng đầu là Chủ tịch HĐQT Lê Phúc Vũ.

Hệ sinh thái kinh doanh toàn diện

Công ty CP Trí Việt Investcons - Nhà thầu thi công

Trí Việt Investcons hoạt động trong thi công xây lắp công trình với tiền thân là đội thi công của Công ty Xây dựng số 12 - VINACONEX, thành lập từ năm 2010 do ông Lê Phúc Vũ là Giám đốc điều hành kiêm Chỉ huy trưởng công trình; chính thức cổ phần hóa năm 2018.

Với bề dày thi công các công trình giao thông (cầu, đường), dân dụng và hạ tầng kỹ thuật… chặng đường phát triển của Trí Việt Investcons trong những năm qua gắn liền với sự đóng góp của đội ngũ cán bộ, chuyên gia, kỹ thuật và công nhân giàu kinh nghiệm đã trải qua nhiều năm công tác, nhiều công trình xây lắp trên cả nước; Hiện nay Công ty có hàng trăm nhân sự là các kỹ sư, cán bộ lái máy, thợ vận hành và công nhân chuyên nghiệp đang làm việc trên các công trường khắp cả nước.

Với chủ trương đấu thầu cạnh tranh, minh bạch trong công tác đấu thầu các dự án có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, Trí Việt Investcons không ngừng mở rộng thị trường, đối tác trên toàn quốc, cũng như đầu tư hàng trăm thiết bị thi công tiên tiến, hiện đại như máy lu, máy xúc, máy ủi, xe cẩu, Trạm trộn; luôn cố gắng đem đến những sản phẩm tốt nhất để làm hài lòng tất cả khách hàng, đối tác với thời gian triển khai ngắn nhất và giá cả cạnh tranh nhất.

Trí Việt Investcons đã và đang thực hiện các dự án có vốn ngân sách nhà nước và tư nhân như: Cầu vượt ĐT645 (Km32+714,85) thuộc Gói thầu XL02: Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh - Vân Phong; Thi công hạng mục cầu Km 63+420 nhánh phải và nhánh trái thuộc Gói thầu XL03: Dự án thành phần 2 của Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột Giai đoạn 1; Công trình: Cầu Tân An - Km1947+182- QL1 - Quốc lộ 1A, địa phận tỉnh Long An; Gói thầu số 07: Thi công xây dựng, thuộc Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải; Dự án trụ sở UBND xã cẩm đường; Trường Tiểu học Hải Bình; Trường THCS Hải Bình thị xã Nghi Sơn - Thanh Hóa, Trụ sở Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chi nhánh Kinh Bắc - Bắc Ninh; Dự án Trường Mầm Non Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai;

Không những chú trọng tham gia thi công các dự án đầu tư công của nhà nước mà công ty còn là nhà đầu tư của một số dự án, tiêu biểu như: Dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường Hải Hòa - Bình Minh, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) theo hình thức PPP (Hợp đồng BT) và được thanh toán bằng dự án đối ứng là Dự án khu đô thị VNC OCEAN GARDEN CITY diện tích 55.8ha tại phường Hải Hòa – thị xã Nghi Sơn với tổng mức đầu tư hơn 2200 tỷ đồng (TVI tham gia góp vốn 15%) và Trí Việt Investcons cũng là tổng thầu thi công hầu hết các hạng mục của dự án này.

Công trình Cầu vượt ĐT645 (Km32+714,85) thuộc Gói thầu XL02: Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh - Vân Phong

Máy móc, trạm trộn của công ty TVI

Công ty CP Xây dựng VNC - Tiên phong trong ngành xây dựng

Là một trong những đơn vị nòng cốt của VNC Group, Công ty Cổ phần Xây dựng VNC chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn, quản lý dự án và kiểm định chất lượng công trình giao thông, hạ tầng, dân dụng, thủy lợi. Sau 18 năm hoạt động, Công ty Cổ phần Xây dựng VNC đã tham gia hơn 300 dự án quy mô lớn trên cả nước, trong đó có các công trình trọng điểm như dự án cao tốc Bắc Nam, sân bay quốc tế Long Thành, Sân bay Tân Sơn Nhất, Sân bay Nội bài, đường vành đai 4 Hà Nội, cao tốc Bến Lức - Long Thành, Cao tốc Hà Nội, Hải Phong, Đường sắt Metro Nhổn- Ga Hà Nội... Với 111 cán bộ công nhân viên cùng hệ thống thiết bị hiện đại, Công ty Cổ phần Xây dựng VNC cam kết mang đến chất lượng dịch vụ vượt trội, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của ngành xây dựng.

Hoạt động kiểm định dự án

Hoạt động giám sát dự án

Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Sản xuất Hải Phát - Đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng

Với thế mạnh về sản xuất và cung cấp vật liệu xây dựng, Hải Phát sở hữu xưởng bê tông đúc sẵn công suất 25.000m³/năm, và làm chủ đất mỏ đất san lấp tại một số địa phương như: mỏ đất Hải Phát tại xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa

Ngoài lĩnh vực vật liệu xây dựng, công ty còn đầu tư mạnh vào dịch vụ nhà hàng - khách sạn, trung tâm thương mại, điển hình là khách sạn Hải Phát (4.000m² sàn) và hệ thống VNC Coffee.

Công ty CP BT Hải Hòa - Bình Minh - Chủ đầu tư khu đô thị hiện đại

Công ty BT Hải Hòa - Bình Minh là đơn vị chủ lực trong lĩnh vực đầu tư bất động sản, với dự án nổi bật VNC Ocean Garden City rộng 55,8ha. Được mệnh danh là "viên kim cương" cua thị xã Nghi sơn, VNC Ocean Garden City hướng tới một khu đô thị đẳng cấp dành cho "cộng đồng tinh hoa, giá trị xứng tầm"

Hiện nay, Công ty đã hoàn thiện giai đoạn 1 của dự án và đã bàn giao đầy đủ sổ đỏ cho các Nhà đầu tư. Công ty đang tích cực và nỗ lực để triển khai các giai đoạn tiếp theo của dự án, kế hoạch sẽ hoàn thành trong năm 2026. Trong tương lai, khu đô thị này sẽ trở thành điểm nhấn phát triển của khu vực, góp phần nâng cao chất lượng sống cho cư dân.

Khu đô thị VNC Ocean Garden City

Công ty CP Nhà Đẹp VNC - Kiến tạo không gian sống đẳng cấp

Chuyên sâu trong lĩnh vực thiết kế và thi công nội thất, Nhà Đẹp VNC đã tham gia thực hiện hàng loạt dự án như thiết kế nội thất trung tâm thương mại, Khu đô thị VNC Ocean Garden City và các công trình dân dụng lớn tại Thanh Hóa. Công ty luôn đề cao tính sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm mang đến giải pháp không gian sống tối ưu, sang trọng và đẳng cấp.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động kinh doanh, VNC Group còn chú trọng đến trách nhiệm xã hội, tạo việc làm ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống cho hàng trăm lao động. Chia sẻ về định hướng phát triển, Chủ tịch HĐQT Lê Phúc Vũ nhấn mạnh: "VNC Group luôn lấy khách hàng làm trung tâm, cam kết mang đến những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, góp phần xây dựng một hệ sinh thái kinh doanh bền vững. Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, VNC Group không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực quản trị và mở rộng hợp tác để phát triển mạnh mẽ hơn nữa".