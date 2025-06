Thị trường ngày 10/06: Dầu cao nhất nhiều tuần, vàng tăng nhẹ

Giá dầu đạt mức cao nhất trong nhiều tuần

Giá dầu tăng lên mức cao nhất trong nhiều tuần do đồng USD suy yếu và giới đầu tư kỳ vọng các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung tại London có thể giúp cải thiện triển vọng kinh tế toàn cầu, từ đó thúc đẩy nhu cầu dầu.

Cụ thể, giá dầu Brent tăng 0,57 USD (tương đương 0,9%) lên 67,04 USD/thùng – mức cao nhất kể từ ngày 28/4. Dầu WTI của Mỹ tăng 0,71 USD (1,1%) lên 65,29 USD/thùng, đạt đỉnh 65,38 USD/thùng – mức cao nhất kể từ ngày 4/4.

Chỉ số USD giảm 0,3%, khiến dầu rẻ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Tuần trước, dầu Brent tăng 4% và WTI tăng 6,2% nhờ kỳ vọng vào thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung.

Tác động từ khả năng tăng sản lượng của OPEC+ trong tháng tới cũng bị lu mờ bởi kỳ vọng vào một thỏa thuận Mỹ - Trung. Theo khảo sát của Reuters, OPEC đã bơm 26,75 triệu thùng/ngày trong tháng 5 – tăng 150.000 thùng/ngày so với tháng 4. Ả Rập Xê Út là quốc gia tăng sản lượng nhiều nhất, trong khi Iraq cắt giảm sâu để bù lại lượng vượt kế hoạch trước đó.

Giá vàng tăng nhẹ

Giá vàng nhích tăng nhờ đồng USD suy yếu và kỳ vọng từ đàm phán thương mại Mỹ - Trung tại London. Vàng giao ngay tăng 0,8% lên 3.335,02 USD/ounce, vàng kỳ hạn Mỹ tăng 0,2% lên 3.354,9 USD/ounce. Chỉ số USD giảm 0,3%, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn với người nắm giữ ngoại tệ khác.

Cuộc gặp giữa quan chức hai nước diễn ra sau khi căng thẳng thương mại được tạm hoãn hồi tháng trước. Chuyên gia nhận định nếu đàm phán đạt kết quả tích cực, giá vàng có thể giảm nhẹ nhưng vẫn được hỗ trợ bởi triển vọng kinh tế yếu, khả năng Fed cắt giảm lãi suất và kỳ vọng lạm phát tăng.

Ngoài ra, căng thẳng ở Ukraine cũng thúc đẩy nhu cầu vàng như tài sản trú ẩn. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tiếp tục tăng dự trữ vàng tháng thứ 7 liên tiếp.

Các kim loại quý khác cũng tăng: bạch kim lên 1.212,82 USD/ounce (cao nhất từ 5/2021), bạc đạt 36,71 USD (+2,1%), palađi lên 1.077,64 USD (+gần 3%).

Giá đồng tăng nhờ kỳ vọng đàm phán Mỹ - Trung và tồn kho giảm

Giá đồng tăng 1% lên 9.787 USD/tấn trên sàn LME, nhờ lạc quan về đàm phán thương mại Mỹ - Trung và lượng tồn kho giảm, bất chấp dữ liệu xuất khẩu yếu từ Trung Quốc – nước tiêu thụ đồng lớn nhất thế giới.

Tồn kho đồng tại LME giảm 10.000 tấn xuống còn 122.400 tấn, tức giảm hơn 50% kể từ tháng 2. Ngoài ra, thêm 67.800 tấn đã được đặt lịch rút khỏi kho, phần lớn dự kiến được chuyển đến Mỹ – nơi giá đồng đang cao hơn đáng kể do lo ngại Mỹ có thể áp thuế nhập khẩu.

Xuất khẩu của Trung Quốc tháng 5 giảm xuống mức thấp nhất trong ba tháng do ảnh hưởng từ thuế Mỹ. Nhập khẩu đồng và các sản phẩm đồng của Trung Quốc trong tháng 5 giảm 16,9% so với cùng kỳ và 2,5% so với tháng trước, xuống còn 427.000 tấn. Mức chênh lệch giá đồng tại cảng Dương Sơn giảm xuống còn 41 USD/tấn – mức thấp nhất trong ba tháng, từ đỉnh 103 USD hồi đầu tháng 5.

Giá các kim loại công nghiệp khác biến động nhẹ: nhôm tăng 1,2% lên 2.480 USD/tấn, thiếc tăng 1,1% lên 32.710 USD; chì tăng 0,3% lên 1.989 USD; trong khi kẽm và nickel lần lượt giảm 0,5%. Đồng USD yếu cũng góp phần hỗ trợ giá hàng hóa.

Giá quặng sắt giảm nhẹ

Giá quặng sắt kỳ hạn giảm do dữ liệu kinh tế yếu kém từ Trung Quốc làm giảm tâm lý nhà đầu tư. Tuy nhiên, hy vọng vào tiến triển trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung đã hạn chế mức giảm.

Hợp đồng quặng sắt tháng 9/2025 trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) giảm 0,71% xuống 703 nhân dân tệ/tấn (tương đương 97,83 USD). Trên Sàn Singapore, hợp đồng tháng 7/2025 giảm 0,74% còn 94,8 USD/tấn.

Trong tháng 5, chỉ số giá sản xuất (PPI) của Trung Quốc giảm mạnh nhất trong gần hai năm, trong khi giá tiêu dùng tiếp tục giảm – phản ánh áp lực kéo dài từ khủng hoảng bất động sản và căng thẳng thương mại.

Ngoài ra, nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc trong tháng 5 giảm 4,9% so với tháng trước, do các nhà máy thép thận trọng trước nhu cầu thép có xu hướng yếu theo mùa.Tuy nhiên, lượng tồn kho quặng sắt tại cảng giảm và sản lượng gang nóng vẫn cao – hai yếu tố cho thấy nhu cầu ổn định – đã giúp giá không giảm sâu hơn.

Các nguyên liệu sản xuất thép khác biến động trái chiều: than luyện cốc tăng 0,13%, trong khi coke giảm 1,22%.

Trên Sàn Thượng Hải, giá thép dao động trong biên độ hẹp: thép cây và thép cuộn cán nóng gần như không đổi, dây thép giảm 0,66%, còn thép không gỉ giảm 0,47%.

Lúa mì , ngô và đậu tương giảm

Giá lúa mì Mỹ giảm khoảng 2% do chịu áp lực mùa vụ khi vụ thu hoạch lúa mì mùa đông ở Bắc Bán cầu bắt đầu. Trong khi đó, giá ngô và đậu tương phần lớn đi xuống do điều kiện thời tiết thuận lợi cho mùa màng tại Mỹ.

Tính đến 17:59 GMT, hợp đồng lúa mì tháng 7/2025 trên Sàn Giao dịch Chicago (CBOT) giảm 11 cent xuống còn 5,43-3/4 USD/giạ, kết thúc chuỗi ba phiên tăng giá. Ngô tháng 7 giảm 8,5 cent còn 4,34 USD/giạ. Giá đậu tương tháng 7 giảm nhẹ 0,5 cent xuống 10,56-3/4 USD/giạ, trong khi hợp đồng giao tháng 11/2025 giảm 5 cent còn 10,32 USD/giạ.

Các nhà đầu tư tạm dừng mua vào lúa mì sau đợt mua bù bán khống tuần trước. Trước báo cáo tiến độ mùa vụ hàng tuần của USDA, giới phân tích kỳ vọng khoảng 8% vụ lúa mì mùa đông của Mỹ đã được thu hoạch.

Tại Nga – nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới – công ty tư vấn Sovecon nâng dự báo sản lượng lúa mì năm 2025 thêm 1,8 triệu tấn lên 82,8 triệu tấn nhờ thời tiết thuận lợi.

USDA cho biết xuất khẩu ngô Mỹ trong tuần qua đạt 1,657 triệu tấn, vượt kỳ vọng. Tuy nhiên, với việc Brazil bắt đầu thu hoạch vụ ngô thứ hai, triển vọng xuất khẩu ngô Mỹ có thể bị hạn chế.

Giá cao su Nhật Bản giảm sau ba phiên tăng liên tiếp do đồng USD suy yếu

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản quay đầu giảm sau ba phiên tăng, khi đồng USD suy yếu trước thềm cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tại London.

Trên Sở Giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 11/2025 giảm 4,1 yen, tương đương 1,39%, xuống còn 290,2 yen/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng giao tháng 9/2025 giảm 35 nhân dân tệ (0,26%) xuống 13.660 nhân dân tệ/tấn. Trong khi đó, hợp đồng cao su butadiene giao tháng 7/2025 tăng nhẹ 25 nhân dân tệ (0,22%) lên 11.275 nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su tấm hun khói và cao su khối của Thái Lan lần lượt tăng 1,08% và 6,39% lên 73,9 baht và 69,95 baht/kg.

Đồng USD giảm 0,3% so với yen Nhật, xuống 144,39, sau khi tăng mạnh 0,9% vào phiên cuối tuần trước. Đồng yen mạnh lên khiến các tài sản định giá bằng yen trở nên kém hấp dẫn đối với người mua nước ngoài.

Giá cao su tự nhiên thường chịu ảnh hưởng từ giá dầu do cạnh tranh với cao su tổng hợp – một sản phẩm từ dầu thô. Thông thường, cây cao su có sản lượng thấp từ tháng 2 đến tháng 5, trước khi bước vào giai đoạn thu hoạch cao điểm kéo dài đến tháng 9.

Trên Sàn Giao dịch Singapore (SICOM), hợp đồng cao su giao tháng 7/2025 giao dịch lần cuối ở mức 160,6 cent Mỹ/kg, giảm nhẹ 0,2%.

Giá ca cao ổn định sau đợt tăng mạnh; cà phê và đường đồng loạt tăng

Trên sàn ICE, giá ca cao giữ ổn định sau khi tăng 5% trong tuần trước, do hoạt động chốt lời của giới đầu cơ giữa bối cảnh dự báo có mưa tại Tây Phi. Trong khi đó, giá cà phê và đường tăng nhờ lực mua mới và nguồn cung thắt chặt hơn ở một số khu vực.

Ca cao London giảm nhẹ 0,3% còn 6.626 bảng Anh/tấn. Ca cao New York gần như đi ngang, ở mức 9.456 USD/tấn. Các quỹ đầu cơ đã giảm vị thế mua ròng đối với ca cao New York và London lần lượt là 2.303 và 4.066 hợp đồng tính đến ngày 3/6. Dù mưa được dự báo tại Tây Phi trong tuần này, các đại lý lưu ý rằng đất vẫn khô nên điều kiện sinh trưởng cây trồng còn hạn chế.

StoneX nhận định: “Báo cáo sớm cho niên vụ 2025/26 cho thấy sản lượng ca cao của Bờ Biển Ngà có thể chỉ đạt 1,8 triệu tấn – thấp hơn nhiều so với mức trung bình 2,2 triệu tấn – cho thấy tình trạng thiếu hụt có thể kéo dài nhiều năm.” Lượng ca cao cập cảng tại Bờ Biển Ngà từ đầu vụ đến ngày 8/6 tăng 6,8% so với cùng kỳ.

Đường thô tăng 1,1% lên 16,67 cent/pound sau khi chạm đáy 4 năm vào phiên trước. Đường trắng tăng 1,5% lên 472,4 USD/tấn. Tình hình mùa vụ được cải thiện ở Ấn Độ và Thái Lan nhờ mùa mưa đến sớm và mạnh. Tại Brazil, vụ thu hoạch mía đang được đẩy  nhanh sau giai đoạn thời tiết khô ráo. Tuy nhiên, giá vẫn chịu áp lực từ hoạt động bán phòng hộ trễ hạn của các nhà máy Thái Lan.

Cà phê Robusta tăng mạnh 2,6% lên 4.451 USD/tấn, sau khi chạm đáy 9,5 tháng trong tuần trước. Arabica tăng 1,1% lên 3,594 USD/pound. Đà hồi phục gần đây nhờ lượng cà phê arabica tồn kho trên sàn ICE giảm mạnh – 95.000 bao chỉ trong một tuần.Tuy nhiên, nguồn cung dồi dào từ Brazil và Việt Nam tiếp tục gây áp lực lên thị trường.

Cazarini cảnh báo nếu tốc độ rút hàng khỏi kho tiếp tục như hiện nay, thị trường có thể đối mặt với tình trạng thiếu hụt tạm thời. Tư vấn Archer cho biết nông dân Brazil đang bán mạnh robusta để trang trải chi phí thu hoạch.

