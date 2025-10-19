Triển khai đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku - Ảnh minh họa.

Thực hiện Dự án đảm bảo tiến độ và chất lượng

Nghị quyết nêu rõ: Triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (Dự án) được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 219/2025/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2025 bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, tiến độ, chất lượng công trình, quản lý chặt chẽ và sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch.



Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai quyết định phê duyệt dự án theo quy định

Về trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư dự án, Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư, tổ chức lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi và quyết định phê duyệt dự án theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 219/2025/QH15; tổ chức thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án thành phần theo ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc Dự án, bao gồm các gói thầu thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị quyết số 219/2025/QH15.

Đối với việc khai thác khoáng sản, Chính phủ yêu cầu thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị quyết số 219/2025/QH15.

Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với địa phương tham mưu Chính phủ cân đối bố trí đủ nguồn vốn trung ương thực hiện Dự án; hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ những khó khăn vướng mắc (nếu có) liên quan đến công tác lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án.

Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Xây dựng, xây dựng phương án thu hồi vốn đầu tư Dự án hoàn trả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo vốn góp đầu tư Dự án bảo đảm tính chính xác của số liệu liên quan đến Dự án.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án thành phần hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai theo quy định của pháp luật, đáp ứng tiến độ yêu cầu của Nghị quyết này; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương, nhà thầu thi công về việc thực hiện cơ chế đặc thù về khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường quy định tại khoản 7 Điều 3 Nghị quyết số 219/2025/QH15 theo thẩm quyền.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, ngành và địa phương liên quan xây dựng phương án thu hồi vốn đầu tư Dự án hoàn trả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo vốn góp đầu tư Dự án bảo đảm tính chính xác của số liệu liên quan đến Dự án.

Hỗ trợ kỹ thuật, phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tăng cường năng lực chuyên môn cho các địa phương để đảm bảo đáp ứng điều kiện phân cấp khi thực hiện dự án; thực hiện đầy đủ trách nhiệm của Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định tại Điều 163 Luật Xây dựng và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn.

Đồng thời, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, ngành và địa phương liên quan quy định việc tổ chức bảo trì, quản lý sử dụng, khai thác công trình sau khi địa phương hoàn thành theo thẩm quyền; kiểm tra việc tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy hoạch, kế hoạch đầu tư, xây dựng công trình, kết nối đồng bộ mạng lưới đường bộ trong khu vực và cả nước; chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai xây dựng các Báo cáo, Tờ trình của Chính phủ gửi Quốc hội tại kỳ họp cuối năm về tình hình thực hiện Dự án và gửi các cấp có thẩm quyền theo quy định.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức thực hiện tiểu dự án hoặc các tiểu dự án đối với công tác di dời công trình điện có điện áp từ 110 KV trở lên được quy định tại điểm a khoản 6 Điều 3 Nghị quyết số 219/2025/QH15, phối hợp với chủ đầu tư Dự án thực hiện công việc được giao đảm bảo các mốc tiến độ Dự án.

Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí gây thất thoát tài sản nhà nước

Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công trình đối với các dự án thành phần thuộc phạm vi quản lý; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí gây thất thoát tài sản nhà nước.

Chịu trách nhiệm trong việc bảo đảm nguồn vốn theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị quyết số 219/2025/QH15 của Quốc hội; tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án; tiến độ, chất lượng các dự án thành phần được giao làm cơ quan chủ quản hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của người quyết định đầu tư và cấp có thẩm quyền theo các quy định hiện hành trong tổ chức thực hiện các dự án thành phần, đảm bảo tiến độ hoàn thành công trình đưa vào vận hành, khai thác trong năm 2029.

Tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho từng dự án thành phần theo thẩm quyền đáp ứng tiến độ yêu cầu của Nghị quyết này; kiểm tra, rà soát các quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành liên quan đến Dự án để kịp thời điều chỉnh theo quy định hiện hành, bảo đảm phát huy hiệu quả đầu tư của Dự án.

Tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định, quyết định phê duyệt các dự án thành phần được phân cấp và thực hiện các công việc tiếp theo bảo đảm tiến độ khởi công dự án theo yêu cầu tại Nghị quyết này.

Tổ chức khảo sát, lập Hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng phục vụ các dự án thành phần; tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xác định các bãi đổ chất thải rắn xây dựng bảo đảm tiến độ Dự án; kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ giá vật liệu xây dựng. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến của thị trường xây dựng để kịp thời cập nhật, công bố giá vật liệu xây dựng thông thường theo quy định pháp luật...