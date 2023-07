Triển lãm HVACR Vietnam 2023 diễn ra từ ngày 25 đến 27/7 tại Hà Nội

Đây là cầu nối quan trọng để doanh nghiệp có thể tiếp cận những thiết bị, công nghệ hiện đại nhất đến từ nhiều công ty hàng đầu trên thế giới, kết nối, xây dựng quan hệ đối tác kinh doanh và cập nhật các xu hướng, kiến thức ngành thiết thực.



Năm 2023, Việt Nam tiếp tục là một thị trường tiềm năng cho công nghệ hệ thống sưởi, thông gió, điều hòa không khí (HVAC) trong thương mại và dân cư. Ngày càng nhiều ngành công nghiệp trẻ được đầu tư mạnh mẽ, trở thành "xương sống" cho nền kinh tế. Điển hình như ngành sản xuất chip, chất bán dẫn, trung tâm dữ liệu hoặc công nghiệp dược - sinh học. Đây là tiền đề khiến cho nhu cầu về hệ thống HVAC tăng cao, nhằm phục vụ cho các nhà máy, khu công nghiệp mới hoặc trung tâm dữ liệu này.



Trong bối cảnh đó, HVACR Vietnam trở lại với một phiên bản đặc biệt dành riêng cho khu vực phía Bắc, từ ngày 25 - 27/07/2023 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội. Đây là hoạt động thương mại quốc tế hàng đầu về ngành HVAC, Điện lạnh & Công nghệ Tòa nhà Thông minh tại Việt Nam. Sự kiện tạo ra một cơ hội lý tưởng để các nhà sản xuất & cung cấp toàn cầu giới thiệu những công nghệ mới nhất đến thị trường Việt Nam, kết nối với khách mua hàng tiềm năng, xây dựng mối quan hệ đối tác, đại lý tiềm năng.

Triển lãm HVACR Vietnam là dịp để doanh nghiệp trong ngành tiếp cận các công nghệ mới nhất trên thị trường

Trở lại với chương trình, năm nay, HVACR Vietnam 2023 sẽ trưng bày trên tổng diện tích 3.500 m2. Triển lãm hứa hẹn thu hút 150 đơn vị trưng bày, đến từ hơn 10 quốc gia/ vùng lãnh thổ hàng đầu về công nghệ trong ngành. Với uy tín sau nhiều năm tổ chức thành công, HVACR Vietnam 2023 dự kiến hội tụ hơn 3.000 khách tham quan thương mại. Trong phiên bản lần này, sự kiện sở hữu một danh mục sản phẩm trưng bày đa dạng, bao gồm Linh kiện/ phụ tùng máy điều hòa; Quạt gió, Thiết bị/ phụ tùng lắp ráp, Tự động hoá, Hoá chất; Kho lạnh; Bộ điều khiển, điều nhiệt; Bộ điều khiển van gió; Ống thông gió, miệng gió, van gió và nhiều thiết bị, máy móc khác. Triển lãm được nhiều công ty hàng đầu trong và ngoài nước tin tưởng lựa chọn để trưng bày như Deton, Klarwind, Ningbo Aux, Vietfil, Tili Vietnam, King Sun,…



Tại triển lãm HVACR Vietnam, khách tham quan sẽ có cơ hội tham dự các chương trình hội thảo với nội dung thiết thực và hấp dẫn

Bên cạnh không gian trưng bày, HVACR năm nay còn mở ra chuỗi hội thảo chuyên đề đến từ nhiều chuyên gia, hiệp hội nổi tiếng trên thế giới và Việt Nam như Hội Kỹ thuật lạnh và Điều hòa Không khí Việt Nam (VISRAE), Hiệp hội Năng lượng Đô thị Châu Á Thái Bình Dương (APUEA), Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA),… Đây chắc chắn là cơ hội để các doanh nghiệp đón nhận nhiều kiến thức mới, bắt kịp với xu hướng ngành HVAC, điện lạnh và công nghệ tòa nhà thông minh trong tương lai.



Đặc biệt, lần đầu tiên, công nghệ HVAC cho Trung tâm Dữ liệu (Data Center) sẽ xuất hiện trong chương trình triển lãm. Đây là một hạng mục trưng bày hoàn toàn mới tại sự kiện năm nay, hứa hẹn mở ra một khởi đầu ấn tượng. Theo chia sẻ của ông BT Tee – Tổng Giám đốc Informa Markets Việt Nam: "Trong kỷ nguyên công nghệ, mỗi doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn cần cân nhắc sử dụng dịch vụ về Trung tâm Dữ liệu. Việc thuê ngoài nguồn lực của Trung tâm Dữ liệu giúp doanh nghiệp truy cập trực tuyến nhanh và an toàn hơn, tiết kiệm chi phí vận hành và tối ưu hóa hiệu suất kinh doanh. Chúng tôi chọn HVACR Vietnam để ra mắt công nghệ về HVACR cho Trung tâm Dữ liệu, vì một khi Trung tâm Dữ liệu được đưa vào hoạt động, các hệ thống thông gió, làm mát – những sản phẩm của ngành HVACR sẽ đóng vai trò không thể thiếu trong việc xây dựng, vận hành các cơ sở này."

Bên cạnh những cơ hội mới cho ngành HVAC trong các cơ sở thương mại, nhu cầu về hệ thống điều hòa, thông gió và các công nghệ tòa nhà thông minh trong dân cư cũng đang gia tăng vượt bậc. Trong những năm gần đây, Hà Nội và TP. HCM luôn có mức độ ô nhiễm không khí đầu bảng của thế giới. Thậm chí, tại thời điểm tháng 1/2023, Hà Nội lọt top 3 thành phố ô nhiễm nhất thế giới theo ứng dụng IQAir của Đại sứ quán Hoa Kỳ. Trong điều kiện đó, những sản phẩm HVAC, điều hòa và lọc khí ứng dụng các công nghệ AI/IoT hiện đại là điều không thể thiếu, khi thu nhập khả dụng của người dân ngày càng tăng.

Thông tin chi tiết về triển lãm:

Triển lãm quốc tế lần thứ 15 về công nghệ HVAC, hệ thống làm lạnh và tòa nhà thông minh tại Việt Nam (HVACR VIETNAM 2023)

Thời gian: 25 – 27/ 07/ 2023

Giờ mở cửa: 9:00 – 17:00 (ngày 25, 26/7); 9:00 – 16:00 (ngày 27/7)

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Việt Nam

Website: https://hvacrvietnam.com/

Email: hvacrvietnam.mkt@informa.com

Điện thoại: 84 28 3622 2588 (ext.167)