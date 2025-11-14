Triết lý làm bất động sản giá trị thật của T&T Group

Kiến tạo bất động sản giá trị thật

Với bề dày hơn 3 thập kỷ, T&T Group đã khẳng định vị thế là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam. Nội lực của Tập đoàn đến từ một hệ sinh thái đa ngành vững mạnh, bao trùm các lĩnh vực trụ cột như tài chính& đầu tư; bất động sản; năng lượng & môi trường; công thương; nông lâm & thuỷ sản; hạ tầng giao thông; y tế, giáo dục & thể thao. Đó là nền tảng để T&T Group mở rộng sang lĩnh vực bất động sản từ năm 2007. Tuy nhiên, không vội vàng chạy theo cơn sốt thị trường, Tập đoàn khởi đầu hành trình với kim chỉ nam: "Làm bất động sản thật".

Điều đó được thể hiện trên ba triết lý vững chắc: Thật về nền tảng, Thật về hệ sinh thái và Thật về linh hồn đô thị. Với quan điểm "hạ tầng, sản phẩm đi trước", T&T Group luôn đặt pháp lý minh bạch và đầu tư thật làm nền móng vững chắc cho mọi dự án. Mỗi công trình do Tập đoàn phát triển đều được kiến tạo hoàn chỉnh với hệ sinh thái và tiện ích đồng bộ, và được thổi hồn vào trong đó nhịp sống văn hóa sôi động và gắn kết cộng đồng.

Song song với đó, một trong những đặc điểm nổi bật nhất làm nên bản sắc của bất động sản T&T Group chính là sự hòa quyện tinh tế giữa tinh hoa thế giới vào bản sắc văn hóa Việt Nam. Tập đoàn cũng là một trong những doanh nghiệp tiên phong phát triển bền vững, sớm đặt mục tiêu quy hoạch các khu đô thị chuẩn xanh sinh thái. T&T Group định hướng rõ quan điểm kinh doanh: không chạy theo tăng trưởng "nóng", không phát triển bất động sản bằng mọi giá. Thay vào đó, Tập đoàn chọn hướng đi thận trọng, từng bước chắc chắn với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn lực, pháp lý và quy trình triển khai. Mỗi dự án được thực hiện có chọn lọc, đảm bảo tính minh bạch và bền vững. Như chia sẻ của lãnh đạo T&T Group, đó là cách "làm thật để tạo ra giá trị thật cho cộng đồng".

Tầm nhìn ấy đã giúp T&T Group tạo nên những dấu ấn riêng. Bức tranh bất động sản của Tập đoàn trải dài khắp ba miền đất nước từ các đại đô thị, trung tâm thương mại, cao ốc tài chính - văn phòng, khu du lịch nghỉ dưỡng,... cho đến các khu công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao tại hơn 40 tỉnh, thành trên cả nước. Ở mỗi dự án, chủ đầu tư đều dành trọn tâm huyết và nguồn lực để đảm bảo mọi thứ phải chắc thật từ nền móng - pháp lý minh bạch, hạ tầng hoàn thiện, tiện ích đồng bộ trước khi đưa ra thị trường.

CTCP Thái Sơn Long An (đơn vị thành viên của T&T Group) và Anabuki NL Việt Nam ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia

Để hiện thực hóa những tầm nhìn này, T&T Group đã thiết lập mạng lưới đối tác toàn cầu gồm những tên tuổi hàng đầu. Đó là Nippon Koei (Nhật Bản), Humphreys & Partners Architects (Mỹ), WATG, AREP, Hirsch Bedner Associates,.... hay gần đây còn có Belt Collins trong thiết kế cảnh quan và Anabuki - Nhật Bản về quản lý vận hành. Việc quy tụ những thương hiệu lớn không chỉ chứng minh cho tầm nhìn, mà còn là bảo chứng cho tiềm lực tài chính và uy tín quốc tế của Tập đoàn.

T&T City Millennia - Dấu ấn vươn tầm trong kỷ nguyên mới

Nối tiếp hành trình, triết lý kiến tạo bất động sản giá trị thật tiếp tục được T&T Group khẳng định tại điểm đến chiến lược mới tại tại phía Nam TP Hồ Chí Minh.

T&T City Millennia với hạ tầng hoàn thiện và pháp lý minh bạch

Giữa bối cảnh thị trường thanh lọc, T&T City Millennia nổi lên như một sản phẩm hiếm có với pháp lý hoàn chỉnh. Đây chính là cách T&T Group một lần nữa hiện thực hoá triết lý kiến tạo bất động sản thật. Bởi chỉ khi có tiềm lực tài chính cực kỳ vững mạnh mới cho phép chủ đầu tư kiên định hoàn thiện hạ tầng đồng bộ, thậm chí tạo dựng 2 kỷ lục, trước khi mở bán. Việc triển khai một đại đô thị 267ha tại cửa ngõ chiến lược phía Nam TP Hồ Chí Minh cũng cho thấy nội lực tài chính và khả năng sở hữu quỹ đất khổng lồ của T&T Group.

Tiềm lực tài chính vững mạnh còn là bệ phóng để tập đoàn hiện thực hóa tầm nhìn khai phá vượt trội. T&T City Millennia không đơn thuần là hành trình khai phá các vùng đất của T&T Group, mà đã trở thành điểm đến mở đầu cho một kỷ nguyên thịnh vượng tại phía Nam TP Hồ Chí Minh. Tầm nhìn khai phá được thể hiện rõ nét khi tập đoàn quyết định đầu tư chiến lược vào khu vực này từ khi vùng đất còn sơ khai. Để ngày nay, các nhà đầu tư được đón trọn "chân sóng" hạ tầng từ các tuyến Vành đai 3, Vành đai 4 đến Cao tốc Bến Lức - Long Thành….

Tầm nhìn phát triển xanh cũng được nâng lên một chuẩn mực mới, thể hiện rõ nét qua con số 70% diện tích dự án dành cho mảng xanh và mặt nước. Quyết định này là sự đánh đổi chiến lược, chấp nhận hy sinh lợi nhuận xây dựng để kiến tạo một đô thị sinh thái chuẩn mực, hài hòa tuyệt đối.

Phố đi bộ T&T City Millennia khai trương ngày 9/8 vừa qua.

Ở T&T City Millennia, tầm nhìn kiến tạo giá trị tinh hoa cũng được nâng lên một tầm cao mới. Với 2 tiện ích Kỷ lục (Dòng sông Ánh sáng và Phố đi bộ Millennia Journey), T&T Group không chỉ bán nhà, mà đang kiến tạo một tâm điểm Văn hóa - Giải trí - Du lịch tầm vóc, là bảo chứng lớn nhất cho giá trị thương mại và tiềm năng tăng giá mạnh mẽ khi đại đô thị trở thành một điểm đến sầm uất.

Đây là những giá trị thực tiễn quan trọng nhất với nhà đầu tư. Bởi dự án là sự quy tụ được cả hai yếu tố: an toàn và hiệu quả. An toàn vì tài sản đã hiện hữu, không còn rủi ro chờ đợi. Hiệu quả vì dòng khách tham quan từ các tiện ích kỷ lục chính là bảo chứng cho một dòng tiền bền vững, dù là tự khai thác hay cho thuê. Một lần nữa, triết lý kiến tạo bất động sản giá trị thật, bền vững của tập đoàn được khẳng định.

Đối với nhà đầu tư, việc đồng hành cùng một tập đoàn tầm vóc được ví như một sự hợp tác chiến lược. Tiềm lực của T&T Group là bảo chứng cho sự an toàn của ngày hôm nay. Và tầm nhìn của họ là bảo chứng cho lợi nhuận của trong tương lai.

