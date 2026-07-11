Triệt phá đường dây cá độ gần 400 tỷ mùa World Cup, bắt 11 người

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 11 người trong đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh quy mô lớn qua không gian mạng trong chuyên án mang bí số 179H.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá có sự tham gia của nhiều người tại TP Huế và tỉnh Quảng Trị.

5 trong số 11 người có liên quan đến đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh vừa được Công an tỉnh Quảng Trị triệt phá. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Đường dây này hoạt động hết sức tinh vi, lợi dụng thời điểm diễn ra giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026, để lôi kéo các con bạc sát phạt.

Ngày 8/7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các tổ công tác tiến hành áp sát, bắt giữ 11 người có liên quan.

Qua đấu tranh khai thác, cơ quan chức năng làm rõ hành vi phạm tội của 11 người với các vai trò “Tổ chức đánh bạc ” và “Đánh bạc”.

Danh tính 11 người này bao gồm Trần Đình Lộc (SN 1986), Trần Hiệp (SN 1993), Võ Văn Phi (SN 1990), Trần Ngọc Được (SN 1995), Lê Trương Minh (SN 1982), và Nguyễn Thanh Quang (SN 1972), cùng trú tại TP Huế.

Số điện thoại phục vụ việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc là tăng vật của vụ án. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Bùi Quang Lĩnh (SN 1995), Nguyễn Văn Bình (SN 1987), Trần Tấn Cường (SN 2001), Trần Tuấn Anh (SN 1995), và Nguyễn Văn Hải (SN 1979), Cùng trú tại tỉnh Quảng Trị.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chỉ tính riêng trong thời điểm diễn ra giải bóng đá World Cup 2026, tổng số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây liên tỉnh này lên đến khoảng 400 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.