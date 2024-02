Triệt phá đường dây lừa đảo có “chân rết” tại nhiều quốc gia Châu Á, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Ngày 20/11/2023, trên cơ sở tiếp nhận đơn trình báo của chị H.T.S, trú phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai tố giác các đối tượng lợi dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 18 tỷ đồng, Công an tỉnh Gia Lai đã lập chuyên án đấu tranh.

Hàng chục trinh sát đã được cử đi các địa phương như: TP. Hồ Chí Minh, Bến Tre, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu... để thu thập thông tin, xác minh tài liệu, chứng cứ về hoạt động phạm tội. Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Ban chuyên án đã quyết định phá án, đồng loạt khám xét khẩn cấp chỗ ở của nhiều đối tượng, thu giữ 2 máy tính xách tay, 14 điện thoại, hơn 130 triệu đồng, phong tỏa hơn 40 tài khoản ngân hàng, thu nhiều sim điện thoại, thẻ tài khoản ngân hàng và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Bước đầu đã làm rõ đối tượng thực hiện vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 18 tỷ đồng của bị hại ở Gia Lai; bắt, khởi tố 2 đối tượng, trong đó có 1 đối tượng là người nước ngoài về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Với thủ đoạn sử dụng nhiều mạng xã hội khác nhau, các đối tượng đăng hình ảnh, bài viết giả danh là bác sĩ, doanh nhân, kỹ sư người nước ngoài, sau đó kết bạn làm quen, nói chuyện tình cảm với các nạn nhân và “than thở” đang làm việc tại vùng khó khăn, xảy ra chiến tranh, hiện có rất nhiều ngoại tệ, trang sức đắt tiền cần người tin tưởng để nhờ giữ hộ và nhận các loại giấy tờ để làm thủ tục cho người này về Việt Nam sinh sống.

Sau khi đồng ý, sẽ có các đối tượng khác giả danh nhân viên công ty vận chuyển hàng quốc tế, nhân viên sân bay, cán bộ hải quan, cán bộ thuế, Công an liên lạc với nạn nhân yêu cầu gửi các loại phí, thuế, tiền phạt, tiền hối hộ... thì mới nhận được gói hàng chứa nhiều ngoại tệ và giấy tờ từ nước ngoài gửi về.

Bằng thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt số tiền gần 100 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước. Đây là đường dây lừa đảo có “chân rết” ở nhiều quốc gia Châu Á. Các đối tượng đã thực hiền hành vi lừa đảo nhiều nạn nhân ở các nước như Nhật Bản, Philippines, Campuchia, Thái Lan, Việt Nam… Số tiền lừa đảo lên đến hàng trăm tỷ đồng và hàng trăm ngàn USD.

Hiện Ban chuyên án đang tiếp tục triệu tập làm việc với nhiều đối tượng khác có liên quan, củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban chuyên án khen thưởng động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia triệt phá đường dây, tổ chức tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội. Ảnh: CA Gia Lai

Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an Gia Lai mà nòng cốt là Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong đấu tranh với đường dây tổ chức tội phạm lừa đảo qua mạng xuyên quốc gia đang hoành hành; chiến công này là phần thưởng hết sức ý nghĩa, tiếp tục khẳng định bản lĩnh của cán bộ, chiến sĩ Công an quyết tâm giữ vững bình yên, hạnh phúc cho nhân dân vui Tết đón Xuân an lành.

Được biết, để có được chiến công xuất sắc này, hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã không có Tết, quyết liệt tổ chức thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ, kiên trì, mưu trí, đấu tranh không khoan nhượng để bóc trần, đưa đường dây tổ chức tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia ra ánh sáng để xử lý theo quy định của pháp luật.