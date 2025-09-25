Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Triệt phá đường dây lừa đảo tiền điện tử

25-09-2025 - 09:31 AM | Kinh tế số

Các nhà chức trách châu Âu đã triệt phá một đường dây lừa đảo tiền điện tử trong thời gian dài, với hơn 100 nạn nhân bị thiệt hại số tiền lên tới hơn 100 triệu Euro.

Châu Âu triệt phá đường dây lừa đảo tiền điện tử

Châu Âu triệt phá đường dây lừa đảo tiền điện tử

Ngày 23/9, Cơ quan tư pháp EU Eurojust cho biết các nhà chức trách châu Âu đã triệt phá một đường dây lừa đảo tiền điện tử trong thời gian dài, với hơn 100 nạn nhân bị thiệt hại số tiền lên tới hơn 100 triệu euro (118 triệu USD).

Thông báo cho biết cảnh sát đã đột kích các tư gia ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italy, Romania và Bulgaria, bắt giữ 5 nghi phạm, bao gồm cả kẻ chủ mưu. Đối tượng này bị cáo buộc bị tình nghi gian lận và rửa tiền quy mô lớn.

Theo Eurojust, các nạn nhân, phần lớn là người châu Âu, được hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ từ các khoản đầu tư tiền điện tử thông qua các nền tảng trực tuyến được thiết kế chuyên nghiệp. Số tiền được chuyển giao sau đó được điều chuyển sang Litva để rửa tiền. Khi các nạn nhân cố gắng thu hồi khoản đầu tư của mình, họ sẽ bị yêu cầu trả thêm phí, sau đó trang mạng được sử dụng để lừa đảo biến mất.

Eurojust cho biết đường dây này đã hoạt động ít nhất từ năm 2018, trải rộng trên khoảng 23 quốc gia. Các cuộc đột kích diễn ra vào tuần trước nhưng được công khai muộn do các thủ tục pháp lý ở nhiều quốc gia.

Theo PV

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ camera AI, Cục CSGT cảnh báo hàng triệu tài xế

Từ camera AI, Cục CSGT cảnh báo hàng triệu tài xế Nổi bật

Cục Thuế vừa phát đi cảnh báo quan trọng, toàn bộ người dân chú ý ngay

Cục Thuế vừa phát đi cảnh báo quan trọng, toàn bộ người dân chú ý ngay Nổi bật

Cách bật tính năng nhận thông báo khi có người lạ đăng nhập trái phép vào tài khoản Zalo, Facebook của bạn

Cách bật tính năng nhận thông báo khi có người lạ đăng nhập trái phép vào tài khoản Zalo, Facebook của bạn

18:44 , 24/09/2025
Sẽ có thêm 5 dịch vụ công được tích hợp trên VNeID, người dân cần nắm rõ

Sẽ có thêm 5 dịch vụ công được tích hợp trên VNeID, người dân cần nắm rõ

18:31 , 24/09/2025
Cảnh sát chính thức công bố thủ lừa đảo tinh vi mới bị phát hiện

Cảnh sát chính thức công bố thủ lừa đảo tinh vi mới bị phát hiện

16:56 , 24/09/2025
Người đàn ông vứt ổ cứng chứa 8.000 Bitcoin vào bãi rác từ 12 năm trước đã tìm ra cách mới để lấy lại tài sản

Người đàn ông vứt ổ cứng chứa 8.000 Bitcoin vào bãi rác từ 12 năm trước đã tìm ra cách mới để lấy lại tài sản

16:47 , 24/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên