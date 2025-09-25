Châu Âu triệt phá đường dây lừa đảo tiền điện tử

Ngày 23/9, Cơ quan tư pháp EU Eurojust cho biết các nhà chức trách châu Âu đã triệt phá một đường dây lừa đảo tiền điện tử trong thời gian dài, với hơn 100 nạn nhân bị thiệt hại số tiền lên tới hơn 100 triệu euro (118 triệu USD).

Thông báo cho biết cảnh sát đã đột kích các tư gia ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italy, Romania và Bulgaria, bắt giữ 5 nghi phạm, bao gồm cả kẻ chủ mưu. Đối tượng này bị cáo buộc bị tình nghi gian lận và rửa tiền quy mô lớn.

Theo Eurojust, các nạn nhân, phần lớn là người châu Âu, được hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ từ các khoản đầu tư tiền điện tử thông qua các nền tảng trực tuyến được thiết kế chuyên nghiệp. Số tiền được chuyển giao sau đó được điều chuyển sang Litva để rửa tiền. Khi các nạn nhân cố gắng thu hồi khoản đầu tư của mình, họ sẽ bị yêu cầu trả thêm phí, sau đó trang mạng được sử dụng để lừa đảo biến mất.

Eurojust cho biết đường dây này đã hoạt động ít nhất từ năm 2018, trải rộng trên khoảng 23 quốc gia. Các cuộc đột kích diễn ra vào tuần trước nhưng được công khai muộn do các thủ tục pháp lý ở nhiều quốc gia.