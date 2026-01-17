Triệt phá đường dây xuyên quốc gia, bắt ông trùm Nguyễn Đường Mạnh

Thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng ngày 16/01/2026 cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP) đấu tranh thành công Chuyên án LĐ1225p. Chuyên án đã triệt phá một đường dây chuyên lôi kéo, đưa công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia để ép buộc làm việc tại các công ty lừa đảo trực tuyến.

Đối tượng cầm đầu được xác định là Nguyễn Đường Mạnh (sinh năm 1997, trú tại phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh).

TTXVN đưa tin, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Đăk Dang hoàn chỉnh hồ sơ, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "mua bán người” (theo quy định tại Điều 150, Bộ luật Hình sự) đối với Nguyễn Đường Mạnh, đồng thời bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Các đối tượng trong đường dây thường lợi dụng nhu cầu tìm việc làm của thanh niên, lao động tự do hoặc người dân vùng sâu, vùng xa, dụ dỗ bằng những lời hứa "việc nhẹ, lương cao". Tuy nhiên, sau khi xuất cảnh trái phép, các nạn nhân bị khống chế, quản lý nghiêm ngặt, bị đánh đập, phạt tiền hoặc cưỡng bức lao động, thậm chí bị mua đi bán lại giữa các "công ty lừa đảo".

Nguyễn Đường Mạnh trực tiếp tổ chức, môi giới và bán các nạn nhân cho các công ty lừa đảo trực tuyến tại khu vực O’ Smach, tỉnh Oddar Meanchey (Campuchia). Đối tượng này hoạt động tinh vi, có tổ chức, sử dụng mạng xã hội để tiếp cận nạn nhân và liên kết với các "đầu mối" ở Campuchia, thường xuyên thay đổi thủ đoạn để đối phó lực lượng chức năng.

Ông trùm Nguyễn Đường Mạnh tại cơ quan công an - Ảnh: QĐND

Trong hai ngày 19 và 20/12/2025, Ban chuyên án đã triển khai lực lượng kiểm soát, chốt chặn tại các khu vực trọng điểm trên tuyến biên giới, phát hiện và bắt giữ 13 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Qua quá trình điều tra, củng cố chứng cứ và đấu tranh khai thác, Nguyễn Đường Mạnh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Báo QĐND cho biết, chuyên án cũng xác định được 3 nạn nhân của tội phạm mua bán người, gồm Vàng A (sinh năm 1991, trú Điện Biên), Trần Đức L (sinh năm 1992, trú Ninh Bình) và Võ Thanh T (sinh năm 2008, trú Tây Ninh). Các nạn nhân này đều thiếu thông tin, bị lợi dụng hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Sau khi được giải cứu, họ đã nhận được hướng dẫn, hỗ trợ từ cơ quan chức năng.

Đối với 9 trường hợp còn lại không đủ căn cứ xác định là nạn nhân, BĐBP tỉnh Lâm Đồng đã xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất, nhập cảnh theo quy định".