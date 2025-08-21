Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Triệt phá nhóm phát hành dự án tiền ảo chiếm đoạt gần 8 triệu USD từ 3.000 nhà đầu tư của Maxx Group Việt Nam

21-08-2025 - 14:26 PM | Doanh nghiệp

Tính từ năm 2022 đến nay, nhóm này đã huy động tổng cộng khoảng 7,86 triệu USD (tương đương 200 tỷ đồng) từ hơn 3.000 tài khoản nhà đầu tư, rồi chiếm đoạt toàn bộ.

Ngày 21/8, Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Đặng Quốc Thắng (SN 1986), Nguyễn Thành Lộc (SN 1997) và Ngô Khắc Trung (SN 1991) về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan chức năng, Đặng Quốc Thắng thành lập Công ty Maxx Group hoạt động quảng bá, giới thiệu các dự án tiền ảo, trong đó có 2 dự án là “Wingstep” và “Game Naga Kingdom”.

Mỗi dự án tiền ảo, Thắng được hưởng hoa hồng theo tỷ lệ với chủ dự án là 5-50% số tiền huy động được.

Trong khi đó, Ngô Khắc Trung làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Maxx Group Việt Nam, là cấp dưới của Thắng sẽ thực hiện quảng bá, giới thiệu thu hút đầu tư các dự án.

Nhà đầu tư muốn tham gia dự án “Wingstep” phải tải ứng dụng cùng tên, nạp tiền ảo BUSD (tỷ lệ 1 BUSD = 1 USD) vào tài khoản, sau đó mua giày NFT với giá dao động từ 100 đến 1.200 USD/đôi. Mỗi ngày, người dùng mở ứng dụng, đi bộ hoặc chạy để nhận thưởng bằng đồng WST, rồi quy đổi sang BUSD.

Theo lời giới thiệu của Thắng, dự án được cho là của Hàn Quốc, hứa hẹn lợi nhuận ổn định, lâu dài. Ngoài ra, người tham gia còn có chính sách hoa hồng: 5% cho F1 và 3% cho F2. Thực tế, có khoảng 50 người tham gia, tổng số tiền nộp vào khoảng 300.000 USD (tương đương 7,2 tỷ đồng). Tuy nhiên, chỉ sau 3 tháng hoạt động (từ 5/2022 đến 8/2022), Wingstep mất thanh khoản, nhà đầu tư không thể rút vốn, toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt.

Tương tự, với dự án “Game Naga Kingdom”, người chơi bỏ ra từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng để mua NFT nhân vật game như Monkey, Chicken, Dog, Pig… (điển hình NFT Pig được rao bán tới 400 triệu đồng). Sau khi sở hữu NFT, nhà đầu tư chơi game để nhận thưởng bằng đồng ảo Maga và đổi sang BUSD. Dự án này do Đặng Quốc Thắng cùng Nguyễn Thành Lộc quảng bá, cam kết lợi nhuận 5-8%/tháng và trả hoa hồng 10% cho người giới thiệu. Chỉ trong thời gian ngắn, 20 người đã rót 60.000 USD (khoảng 1,5 tỷ đồng). Nhưng sau 3 tháng, dự án dừng hoạt động, khiến nhà đầu tư mất trắng.

Công an Hà Nội cho biết, cả hai dự án đều chưa từng được cấp phép tại Việt Nam. Tuy vậy, các đối tượng vẫn quảng bá đây là “cơ hội sinh lời nhanh”, thu hút đông đảo người tham gia.

Tính từ năm 2022 đến nay, nhóm này đã huy động tổng cộng khoảng 7,86 triệu USD (tương đương 200 tỷ đồng) từ hơn 3.000 tài khoản nhà đầu tư, rồi chiếm đoạt toàn bộ.

Công an TP.Hà Nội đề nghị ai là bị hại của các dự án trên thì liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự (Đồng chí Đoàn Văn Bằng - SĐT: 0904.635.467) hoặc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Đồng chí Nguyễn Hồng Tiến: 0902.136.588) để giải quyết theo quy định của pháp luật.

