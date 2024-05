Triệt phá ổ nhóm mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Ảnh minh họa

Thông tin từ Bộ Công an chi biết: Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Nội dung Thư khen nêu rõ: Lãnh đạo Bộ được báo cáo: Thời gian qua, Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng; bắt giữ, khởi tố 05 đối tượng, thu giữ 56 điện thoại di động, 03 máy tính xách tay, 87 sim điện thoại cùng nhiều tài liệu, vật chứng của vụ án.

Đây là thành tích nổi bật, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, sự sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Hải Dương và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh với tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia.

Kết quả đấu tranh chuyên án thể hiện sự phối hợp tích cực, hiệu quả giữa Công an các địa phương, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và cơ quan chức năng ngành ngân hàng, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao, có yếu tố nước ngoài. Đồng thời phản ánh hiệu quả tích cực của Đề án ứng dụng dữ liệu dân cư trong ngành ngân hàng (từ xác thực, định danh khách hàng sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử) góp phần nâng cao hiệu quả, tính chủ động trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm rửa tiền, gian lận và lừa đảo trên không gian mạng.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Tôi ghi nhận, biểu dương thành tích của các đồng chí. Đề nghị Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố đối tượng theo quy định pháp luật. Mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu.