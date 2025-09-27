Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch trắng tay

27-09-2025 - 10:38 AM | Lifestyle

Từng gây xôn xao khi cùng góp mặt trong bom tấn điện ảnh "Tương viên lộng", dàn diễn viên Chương Tử Di, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch vắng bóng trong danh sách đề cử giải Kim Kê 2025.

Sina đưa tin ngày 26/9, ban tổ chức giải Kim Kê, một trong ba giải thưởng điện ảnh danh giá nhất Trung Quốc (cùng Hoa Biểu và Bách Hoa) đã công bố danh sách các hạng mục đề cử. Đáng chú ý là những ngôi sao như Chương Tử Di, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đều trắng tay.

Trong đó, Chương Tử Di sau nhiều năm vắng bóng, trở lại với tác phẩm Tương viên lộng (tên khác: Vụ án giết chồng ở ngõ bán tương ) của đạo diễn Trần Khả Tân. Tuy nhiên, nữ diễn viên không lọt vào đề cử Nữ chính xuất sắc (Ảnh hậu).

Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch trắng tay- Ảnh 1.

Dương Mịch không được đề cử dù có nhiều lời khen ngợi về diễn xuất tiến bộ. Triệu Lệ Dĩnh có một năm 2025 không như ý.

Đồng thời, Dương Mịch từng được đánh giá có màn thể hiện khá tốt trong Tương viên lộng cũng không nhận được đề cử Nữ phụ xuất sắc. Bộ phim Tương viên lộng vắng bóng trong tất cả hạng mục. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định kết quả này không nằm ngoài dự đoán vì chất lượng của phim gây tranh cãi, doanh thu không đạt kỳ vọng.

Triệu Lệ Dĩnh không được đánh giá cao trong Tương viên lộng. Cô còn tác phẩm điện ảnh khác là Hoa hướng dương do Phùng Tiểu Cương làm đạo diễn. Dẫu vậy, Hoa hướng dương cũng không nhận được đề cử ở hạng mục nào. Nhiều khán giả tiếc nuối vì màn thể hiện của Triệu Lệ Dĩnh trong tác phẩm tốt.

Bất ngờ lớn nhất trong số các đề cử là nữ diễn viên trẻ Đoàn Áo Quyên (sinh năm 2000) lần đầu được đề cử Ảnh hậu với bộ phim Năm tháng bình an . Đoàn Áo Quyên từng là thành viên của nhóm nhạc Hỏa tiễn Thiếu nữ 101. Việc Đoàn Áo Quyên lọt vào nhóm 5 đề cử gây tranh cãi vì bộ phim Năm tháng bình an chưa công chiếu chính thức. Phim mới chỉ được chiếu tại Liên hoan phim Thượng Hải vào tháng 5/2024, vì vậy khán giả đại chúng chưa có đánh giá nào về diễn xuất của nghệ sĩ trẻ.

Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch trắng tay- Ảnh 2.

Đoàn Áo Quyên đánh bại cả Chương Tử Di, Triệu Lệ Dĩnh, Trương Tử Phong để nhận đề cử Ảnh hậu Kim Kê 2025.

Nam diễn viên 10X Dịch Dương Thiên Tỉ cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có lần thứ 4 được đề cử Nam chính xuất sắc (Ảnh đế) của giải Kim Kê. Trước đó, Dịch Dương Thiên Tỉ được đề cử với các phim Em của thời niên thiếu , Tặng bạn một đóa hoa nhỏ màu đỏ, Kỳ tích đứa trẻ ngốc . Nhiều khán giả cho rằng nam diễn viên sinh năm 2000 sẽ thành công nhờ vai diễn đứa trẻ bị bại liệt trong phim Tôi nho nhỏ .

Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch trắng tay- Ảnh 3.

Nhiều khán giả cho rằng Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ giành Ảnh đế sau 3 lần bỏ lỡ.

Danh sách đề cử giải thưởng điện ảnh Kim Kê lần thứ 38:

* Phim xuất sắc:

Tôi nho nhỏ

Vải tiến Trường An

Điều tốt đẹp

Quân tình nguyện: Trận chiến sinh tử

Thám tử phố Tàu 1990

Phá địa ngục

* Nam chính xuất sắc nhất (Ảnh đế)

Đại Bằng ( Vải tiến Trường An )

Chu Nhất Long ( Quân tình nguyện: Trận chiến sinh tử )

Lưu Hạo Nhiên ( Giải mã )

Dịch Dương Thiên Tỉ ( Tôi nho nhỏ )

Huỳnh Hiểu Minh ( Câu lạc bộ Ánh Dương )

* Nữ chính xuất sắc (Ảnh hậu)

Vệ Thi Nhã ( Phá địa ngục )

Tống Giai ( Điều tốt đẹp )

Vịnh Mai ( Quyết tâm ra đi )

Đoàn Áo Quyên ( Năm tháng bình an )

Từ Hải Bằng ( Nguyện người trường cửu )

* Nam phụ xuất sắc

Chu Chính Kiệt ( Lão Thương )

Triệu Hựu Đình ( Điều tốt đẹp )

Tổ Phong ( Gia đình Giản Sử )

Viên Phú Hoa ( Nữ hoàng sủi cảo )

Cảnh Nhạc ( Nhím gai )

* Nữ phụ xuất sắc

Tống Hiểu Anh ( Nỗi đau của tôi và mẹ )

Chung Sở Hy ( Điều tốt đẹp )

Hoàng Tử Kỳ ( Thuyền trắng nhỏ )

Tưởng Cần Cần ( Tôi nho nhỏ )

Huệ Anh Hồng ( Nữ hoàng sủi cảo )

*Đạo diễn xuất sắc

Đại Bằng ( Vải tiến Trường An )

Trần Mậu Hiền ( Phá địa ngục )

Trần Tư Thành và Đới Mặc ( Thám tử phố Tàu 199 0)

Thiệu Nghệ Huy ( Điều tốt đẹ p )

Cố Trường Vệ ( Nhím gai )

Sao nữ Vbiz khiến báo Trung mê mệt: Hết khen "mỹ nhân số 1 Việt Nam", còn so đẹp hơn nữ thần Triệu Lệ Dĩnh


Theo Minh Vũ

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nữ nghệ sĩ có biệt thự từ TP.HCM ra Hải Phòng, được chồng đại gia yêu chiều, trông con cho đi hát

Nữ nghệ sĩ có biệt thự từ TP.HCM ra Hải Phòng, được chồng đại gia yêu chiều, trông con cho đi hát Nổi bật

Bảng chi tiêu của vợ chồng ở Đà Nẵng khiến nhiều người khó nghĩ: Tiết kiệm hơn 71 triệu/tháng, biết nói gì giờ?

Bảng chi tiêu của vợ chồng ở Đà Nẵng khiến nhiều người khó nghĩ: Tiết kiệm hơn 71 triệu/tháng, biết nói gì giờ? Nổi bật

Nam nghệ sĩ 87 tuổi sắp từ Mỹ về, muốn ở nhà nữ đệ tử giàu có của ông trùm Điền Quân

Nam nghệ sĩ 87 tuổi sắp từ Mỹ về, muốn ở nhà nữ đệ tử giàu có của ông trùm Điền Quân

10:35 , 27/09/2025
3 sai lầm khiến nỗ lực tiết kiệm thành ra công cốc: Điều số 2 rất nhiều người mắc phải!

3 sai lầm khiến nỗ lực tiết kiệm thành ra công cốc: Điều số 2 rất nhiều người mắc phải!

10:07 , 27/09/2025
Chi vài chục triệu lưu trú sau sinh ở bệnh viện thuộc top xịn sò cả nước, Hoa hậu H’Hen Niê được ăn món gì?

Chi vài chục triệu lưu trú sau sinh ở bệnh viện thuộc top xịn sò cả nước, Hoa hậu H’Hen Niê được ăn món gì?

09:50 , 27/09/2025
Tân sinh viên lái Porsche giá 5 tỷ đi học, tuyển hẳn 8 người giúp việc: Thế này mới gọi là "con nhà giàu"

Tân sinh viên lái Porsche giá 5 tỷ đi học, tuyển hẳn 8 người giúp việc: Thế này mới gọi là "con nhà giàu"

09:30 , 27/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên